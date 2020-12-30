2020 Yılında Red Bull Türkiye'nin En İyileri
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Boğaz'da kapışmalar, olağan dışı parkur rotaları ve gökyüzünde yapılan röportajlar... Red Bull Türkiye'nin 2020 yılı böyle geçti.
itibarıyla yayında
Red Bull Türkiye sıra dışı fikirleri hayata geçirmeye 2020 yılında da devam etti. Heyecan verici anlar yaratmak, farklı boyutlara ulaşmak ve daha önce yapılmamışı yapmak Red Bull Türkiye'nin hiç de yabancısı olduğu şeyler değil. Bazen gökte, bazen yerde, su altında, su üstünde, Red Bull her yerde! 2020 yılında Red Bull Türkiye'nin en iyi anlarını senin için derledik. Hadi başlayalım!
Red Bull M.E.O. 3. Sezon: Boğaz'da Büyük Kapışma
Red Bull M.E.O. 3. Sezon
Red Bull M.E.O.'nun 3. sezonuna Türkiye ayağındaki unutulmaz PUBG Mobile etkinlikleri damga vurdu. Red Bull M.E.O. ezberlerin dışına çıkarak Türkiye'nin en iyi mobil oyuncularını unutulmaz bir formatla karşı karşıya getirdi.
Görkemli bir etkinlikle gerçekleşen olan offline elemeler mekan olarak Avrupa ve Asya'nın tam ortasını seçti. Tarihte ilk defa bir mobil oyun turnuvası bir feribotta hem de Avrupa ve Asya'nın tam ortasında sahne aldı.
Dreamscape: Hazal Nehir'in Hayali Parkur Rotası
Hazal Nehir'in Hayali Parkur Rotasının Kamera Arkası
Red Bull sporcusu Hazal Nehir sadece gerçek hayatta değil hayallerinde de parkurlardan ayrı kalamıyor. Hazal, hayal dünyasına konuk olduğumuz videoda, karşısına çıkan her türlü engeli aşmaya çalışıyor. Hazal'ın Red Bull'un katkısıyla canlanan hayal dünyasındaki bu yolculuk farklı çekim teknikleriyle de dikkat çekiyor.
Red Bull Türkiye fotoğrafçısı Nuri Yılmazer'in gerçekleştirdiği bu çalışma, spor dünyasının en güzel görsel çalışmalarını ödüllendiren Red Bull Illume yarışmasında önemli bir başarı elde etti. Nuri Yılmazer de "Hazal Nehir'in Hayalindeki Parkur" stop motion çalışmasıyla hem genel klasmanı hem de homework kategorisini kazanmayı başardı!
IntAIRview: Orkun Işıtmak Dario Costa'yla Uçuyor!
IntAIRview: Orkun Işıtmak Dario Costa'yla Uçuyor!
Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Red Bull pilotu Dario Costa'nın ön koltuğuna geçti ve Red Bull Sky Tour kapsamında hem gökyüzünde eğlenceli bir tur attı hem de semada Dario ile karşılıklı röportaj yaptı.
Dario ile daha önceki aksiyonlarından ve Gaziantep'te yenecek yemeklerden bahsetmeyi ihmal etmeyen Orkun, hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyimin parçası oldu.
Müge Boz, Yağız Avcı'nın Co-Pilotu Oldu!
Müge Boz, Yağız Avcı'nın Co-Pilotu Oldu!
Sıra dışı bir ralli antrenmanı izlemeye ne dersin? Eylül ayında gerçekleşen Rally Turkey öncesinde bambaşka bir ralli deneyimi için kayıt düğmesine basıldı. Sevilen oyuncu Müge Boz ralli kıyafetlerini kuşanıp, 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın yan koltuğuna geçerek ve aksiyonun parçası oldu.
En Hızlı İstanbul Turuna Hazır Mısın? Kemerini Bağla!
En Hızlı İstanbul Turuna Hazır Mısın? Kemerini Bağla!
İstanbul'u bir günde gezmek mümkün mü? Pierre Gasly ve Alex Albon için evet. Scuderia AlphaTauri ve Aston Martin Red Bull Racing pilotlarının hızlı İstanbul turundan en güzel anlar için doğru yerdesin!
Formula 1'in Türkiye'ye ve elbette İstanbul'a dönüşü hem Türk F1 tutkunları hem de Red Bull ailesi için heyecan vericiydi. Gasly ve Albon'un F1 araçlarıyla çıktığı gezinti ise görülmeye değerdi.