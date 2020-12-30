2020 Yılında Red Bull Türkiye'nin En İyileri

Red Bull Türkiye

sıra dışı fikirleri hayata geçirmeye 2020 yılında da devam etti. Heyecan verici anlar yaratmak,

ve daha önce yapılmamışı yapmak Red Bull Türkiye'nin hiç de yabancısı olduğu şeyler değil. Bazen

, bazen

, su altında, su üstünde, Red Bull her yerde! 2020 yılında Red Bull Türkiye'nin en iyi anlarını senin için derledik. Hadi başlayalım!