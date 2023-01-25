Red Bull Türkiye Tarihinden En İyi Videolar

Red Bull dünyasındaki heyecan verici projelere sık sık ev sahipliği yapan ülkelerden biri de Türkiye. Valentin Delluc'un Kapadokya'daki enfes Fairy Flight macerası, Dario Costa'nın rekorlar kırdığı Tunnel Pass uçuşu, Ryan Doyle'un Mardin'deki parkur performansı ve dahası... Saymakla bitmeyecek projeleri ve performansları hatırlamak adına senin için bir liste hazırladık. İyi seyirler!

Bir Kapadokya Macerası: Fairy Flight

Speedflying'in yıldız ismi Valentin Delluc , Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinden etkilenmekle kalmadı ve 2022 yılı içerisinde Fairy Flight'a imza attı. Valentin Delluc önce 2.600 metre yüksekliğindeki balondan kendini boşluğa bıraktı ve ardından Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi, Zelve gibi noktalar arasında bir maceraya daldı. Bu maceranın önemli detaylarından biri de Valentin Delluc'un speedflying sporunda balondan atlayan ilk isim olması.

21 dakika Bir Kapadokya Macerası: Fairy Flight Speedflying yıldızı Valentin Delluc sıcak hava balonundan atlayıp Kapadokya semalarında yolculuğa çıktı.

Alex Mason Eminönü'ndeki Çamaşır İpleri Üstünde

Alex Mason dünyanın en ünlü slackline yıldızlarından biri. İp üstünde yürümeyi çok kolaymış gibi gösteren sporcunun yolu 2018 yılında İstanbul’dan geçti. Kariyeri boyunca birbirinden ilginç noktalarda ip üstünde yürüyen Alex Mason , bu kez Eminönü sokaklarındaki çamaşır iplerini gözüne kestirdi . Tarihi sokakların arasına gerilmiş iplerin üstünde yürümek fazlasıyla ilginç bir fikirdi ve bu ilginç performans mahalle sakinlerinin de epey ilgisini çekti.

3 dakika Eminönü'nde Çamaşır İpleri Üstünde İnanılmaz Gösteri Amerikalı slackline yıldızı Alex Mason, Türkiye'ye geldi ve en iyi bildiği şeyi bu kez Eminönü sokaklarında çamaşır iplerinin üstünde yaptı.

Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

İtalyan akrobasi pilotu ve Red Bull sporcusu Dario Costa'nın Çatalca’daki T1 ve T2 tünellerinde gerçekleştirdiği uçuş denemesi tam anlamıyla bir gövde gösterisiydi. İlk olarak tünellerin birinden kalkış yapıp uçmaya başladı, ardından birinci tünelden çıkıp ikinci tünele giriş yaptı ve o tüneli de uçarak geçip tüm uçuşu 43.44 saniye de tamamladı. 303.8 km/s hız a ulaşan Dario Costa, "bir uçakla geçilen en uzun tünel" dahil olmak üzere birçok rekora imza attı.

2 dakika Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

Searching for Sound: VeYasin & Islandman

Red Bull TV’nin Searching for Sound serisi, dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlere ve toplumlar ait müziklerin kökenlerini araştırıyor. Serinin Türkiye’de geçen bölümünde ise Islandman ile müzisyen arkadaşı VeYasin müzik hazinelerinin peşinde bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk onları binlerce kilometre öteye ve müzikal atalarının ezgilerine kadar götürüyor. Cahit Berkay 'ın kapısını çalarak başladıkları yolculuk Orta Asya’ya kadar uzanıyor.

27 dakika Searching for Sound: VeYasin & Islandman İki müzisyen müzikal köklerini aramak için binlerce kilometre öteye bir yolculuğa çıkıyor.

Hey! Douglas - İstiklal Re-Edit

İstanbul’un yıllar içerisindeki sosyal ve kültürel değişiminin adeta aynası konumunda İstiklal Caddesi. Türkiye’nin en yetenekli prodüktörlerinden VEYasin, nam-ı diğer Hey! Douglas da 2015 yılında İstiklal Caddesi'ni turladı ve caddenin ruhunu yansıtan bir video hazırladı. İstiklal Re-Edit'te caddenin günlük rutinlerinin birer parçası olan insanlar, sesler ve görüntüler kullanıldı. VEYasin bu proje için 1.7 kilometre boyunca 48 saat çekim yaptı.

3 dakika Hey Douglas - İstiklal Re-Edit Hey Douglas - İstiklal Re-Edit

Alexander Titarenko ile Halfeti'ye Farklı Bir Bakış

Profesyonel freerunner Alexander Titarenko , yarısı sular altında kaldıktan sonra adeta bir hayalet şehre dönüşen Halfeti ’yi ziyaret etmişti 2019 yılında. Freerunning disiplininin dünyadaki en önemli isimlerinden biri olan Ukraynalı sporcunun, duygularını “Freerunner’lar sanatçı gibidirler. Bölgenin kimliğini kendilerinden bir şeyler katarak gösterirler. Benim de amacım Halfeti’de bunu gerçekleştirmekti.” şeklinde dile getirdiği performansı izleyin.

3 dakika Halfeti'ye Farklı Bir Bakış

Kapalıçarşı'da Bir Parkur Macerası: Grand Maze

Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı’yı herkesten farklı bir tarzda ziyaret etmek isteyince ortaya Grand Maze çıktı. Adrenalin dolu parkur sporununu iki yıldızı, proje kapsamında 64 sokak, 22 kapı ve 3.600’e yakın dükkan arasında çizilen rotada yol aldı. Çekimleri yedi gün süren Grand Maze’in müziklerini ise ünlü sanatçı Burhan Öçal hazırladı. Kapalıçarşı’yı farklı açılardan görmek ve maceraya dahil olmak ister misin?

3 dakika Kapalıçarşı'da Bir Parkur Macerası: Grand Maze Dünyaca ünlü parkur sporcuları Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir, tarihi bir yolculuğa çıkıyor ve Kapalıçarşı'da unutulmaz bir gün geçiriyor. Şimdi izle!

Haydarpaşa'da Sıra Dışı Aksiyon: Dreamland

Freerunning disiplinin önemli isimlerinden Dimitris Kyrsanidis ve Jason Paul , Haydarpaşa Limanı'ndaki aksiyonun başrolündeler. Özgürlük, sınır tanımazlık ve akrobasi üçlüsü ile tanımlanabilen freerunning’in iki yıldızı, Haydarpaşa’nın ve Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde performans sergilediler. Jason Paul limanı heyecan verici bulduğunu söylerken, Dimitris Kyrsanidis ise “Yapmak istediğim her şey tek parkurda toplanmıştı." şeklinde konuşmuştu.

4 dakika Haydarpaşa'da sıra dışı aksiyon: Dreamland Haydarpaşa'da sıra dışı aksiyon: Dreamland

Ryan Doyle'dan Mardin'de Parkur Gösterisi

Parkur yıldızı Ryan Doyle , özel bir performans sergilemek için Türkiye’yi ziyaret eden isimlerden bir diğeri. İngiliz sporcu Dünya Serbest Koşu ve Parkur Federasyonu ’nun kurucu atleti ve kariyeri boyunca hem televizyonda hem de beyaz perdede boy gösterdi. Türkiye ziyaretinde ise kendisine Mardin'in çatılarında, çarşısında, tarihi manastırında ve medreselerinde eşsiz bir rota çizdi. Ryan Doyle’un akıllara kazınan performansını hemen izle!

3 dakika Parkur Yıldızı Ryan Doyle'dan Mardin'de Sıra Dışı Bir Gösteri Ryan Doyle, kadim şehiri kendi yöntemleriyle turladı