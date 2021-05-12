Red Bull TV'den Haftanın Bisiklet Filmleri

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Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın anlatımıyla Red Bull TV'de canlı olarak yayınlanan UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası sezonu heyecanı 14 ve 16 Mayıs tarihlerinde Çek Cumhuriyeti 'nde devam ederken, haftanın öne çıkan bisiklet içeriklerini senin için derledik.

UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası

Dağ bisikletinin yıldızları UCI Dağ Bisikleti Dünya kupası sahnesine boy gösteriyor! Unutma, bu heyecanı Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın Türkçe anlatımıyla takip edebilirsin. Heyecan verici yarışın hemen öncesinde 2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Rehberi'ni Red Bull TV'de Türkçe alt yazı ile izleyebilirsin.

2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Rehberi

Blood Road: Vietnam'da Bisiklet Macerası

Rebecca Rusch, Vietnam’ın bir ucundan öbür ucuna uzanan Ho Chi Minh Rotası’nda 1.930 km pedal çeviriyor. Hedefi ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan babasının Laos’ta 40 yıl önce vurulduğu yere ulaşmak. Bu ilham verici belgeseli şimdi Red Bull TV'de Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.

Blood Road: Vietnam'da Bisiklet Macerası

Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall

Bir grup dağ bisikletçisi Kanada'nın ıssız dağlarında doğaya karşı müthiş bir meydan okumaya girişiyor. Türkçe altyazı seçeneği de bulunan bu müthiş belgeseli Red Bull TV'de izleyebilirsin!

Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall

3 Day Metro Pass

En iyi BMX sürücüleri sadece yetenekleri ve ceplerindeki metro kartıyla dünyanın dört bir yanında şehirleri keşfediyor. Serinin ilk bölümü Kanada'nın Vancouver şehrinde geçiyor. 3 Day Metro Pass'le eğlenceli anlar seni bekliyor.

Vancouver

MTB ile Fizik Kurallarına Meydan Okumak...

Brandon Semenuk dağ bisikletinde devrim yapmaya niyetli... Revel in the Chaos, Kanadalı sporcuyu sınırları zorlarken görebileceğiniz harika bir film. Şu ana kadar yapılmış en iyi serbest stil dağ bisikleti filmlerinden biri dersek abartmış olmayız.

MTB ile Fizik Kurallarına Meydan Okumak...