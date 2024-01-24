© redbull
Koşu
Red Bull TV'den En İyi Koşu Filmleri
Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız içerik dünyası, yaklaşan Wings for Life World Run'a 100 gün kala birbirinden etkileyici koşu filmlerini izleyicilerin beğenisine sunuyor.
Red Bull TV'nin zengin kataloğundan birbirinden etkileyici koşu filmlerini senin için derledik. Himalayalar'dan Drakensberg Grand Traverse'e ve Apalaşlar'a kadar uzanan; dayanıklılık, azim ve kararlılık gösterileri...
Eğer sen de koşmayı seviyorsan sana harika bir önerimiz var: Wings for Life World Run. Koşamayanlar için koştuğumuz bu anlamlı etkinliğe 100 gün kaldı. Kayıt olmak ve diğer tüm detaylar için tıkla!
01
Lessons from the Edge: Büyük Himalaya Yolu Koşusu
31 dakika
Lessons from the Edge
Ultra maratoncu Ryan Sandes ve Ryno Griesel Büyük Himalaya Yolu’nu bilinen en kısa sürede koşmayı hedefliyor.
Güney Afrikalı ultra maraton koşucusu Ryan Sandes ve Ryno Griesel, 1406 km’lik Büyük Himalaya Yolu’nu 28 günde koşarak bilinen en hızlı zamanı yapmak gibi zor bir hedef belirliyor.
02
Karl Meltzer: Made to Be Broken
42 dakika
Karl Meltzer: Made to Be Broken
Ultra mesafe koşucusu Karl Meltzer 3.542 km’lik parkuru rekor sürede koşmayı üçüncü ve son kez deneyecek.
Ultra mesafe koşucusu Karl Meltzer uzun zamandır ABD’deki Apalaş Dağı Parkuru’nun hız rekorunu kırmayı hayal ediyor. Bu onun 3.542 km.lik parkuru rekor sürede koşmak için üçüncü ve son denemesi olacak.
03
Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli
41 dakika
Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli
Kar amacı gütmeyen ve omurilik yaralanmalarının tedavisi üzerine yoğunlaşan araştırma derneği Wings for Life'ın portresi. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Kar amacı gütmeyen ve omurilik yaralanmalarının tedavisi üzerine yoğunlaşan araştırma derneği Wings for Life'ın portresi. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
04
Travailen
27 dakika
Travailen
Öncü isimler Ryan Sandes ve Ryno Griesel, dünya rekorunu kırmak için Drakensberg Grand Traverse yolundalar.
24 Mart 2014 Pazartesi gece yarısı, öncü isimler Ryan Sandes ve Ryno Griesel, dünya rekorunu kırmak için Güney Afrika’daki Drakensberg Grand Traverse yürüyüş yoluna ilk adımı attılar. Başarabildiler mi?
05
Wings for Life World Run'ın 7 Yılı
1 saat 26 dakika
Wings for Life World Run'ın 7 Yılı
Wings for Life World Run'ın ilk yedi yılına odaklanan bu film, özel bir amaç için bir araya gelen koşucuların ve tekerlekli sandalyeli sporcuların yolculuğunu kayıt altına alıyor.
Wings for Life World Run'ın ilk yedi yılına odaklanan bu film, özel bir amaç için bir araya gelen koşucuların ve tekerlekli sandalyeli sporcuların yolculuğunu kayıt altına alıyor.
Bu haberin içinde