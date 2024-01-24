Ryan Sandes dünya rekorunu kırmak için Drakensberg Grand Traverse'de
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Koşu

Red Bull TV'den En İyi Koşu Filmleri

Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız içerik dünyası, yaklaşan Wings for Life World Run'a 100 gün kala birbirinden etkileyici koşu filmlerini izleyicilerin beğenisine sunuyor.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Lessons from the Edge

Ultra maratoncu Ryan Sandes ve Ryno Griesel Büyük Himalaya Yolu’nu bilinen en kısa sürede koşmayı hedefliyor.

31 dakika

Karl Meltzer: Made to Be Broken

Ultra mesafe koşucusu Karl Meltzer 3.542 km’lik parkuru rekor sürede koşmayı üçüncü ve son kez deneyecek.

42 dakika

Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli

Kar amacı gütmeyen ve omurilik yaralanmalarının tedavisi üzerine yoğunlaşan araştırma derneği Wings for Life'ın portresi. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

41 dakika

Travailen

Öncü isimler Ryan Sandes ve Ryno Griesel, dünya rekorunu kırmak için Drakensberg Grand Traverse yolundalar.

27 dakika

Wings for Life World Run'ın 7 Yılı

Wings for Life World Run'ın ilk yedi yılına odaklanan bu film, özel bir amaç için bir araya gelen koşucuların ve tekerlekli sandalyeli sporcuların yolculuğunu kayıt altına alıyor.

1 saat 26 dakika

İçerik Rehberi

  1. 1
    Lessons from the Edge: Büyük Himalaya Yolu Koşusu
  2. 2
    Karl Meltzer: Made to Be Broken
  3. 3
    Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli
  4. 4
    Travailen
  5. 5
    Wings for Life World Run'ın 7 Yılı
Red Bull TV'nin zengin kataloğundan birbirinden etkileyici koşu filmlerini senin için derledik. Himalayalar'dan Drakensberg Grand Traverse'e ve Apalaşlar'a kadar uzanan; dayanıklılık, azim ve kararlılık gösterileri...
Eğer sen de koşmayı seviyorsan sana harika bir önerimiz var: Wings for Life World Run. Koşamayanlar için koştuğumuz bu anlamlı etkinliğe 100 gün kaldı. Kayıt olmak ve diğer tüm detaylar için tıkla!
01

Lessons from the Edge: Büyük Himalaya Yolu Koşusu

31 dakika

Lessons from the Edge

Ultra maratoncu Ryan Sandes ve Ryno Griesel Büyük Himalaya Yolu’nu bilinen en kısa sürede koşmayı hedefliyor.

Ryan Sandes
Güney Afrikalı ultra maraton koşucusu Ryan Sandes ve Ryno Griesel, 1406 km’lik Büyük Himalaya Yolu’nu 28 günde koşarak bilinen en hızlı zamanı yapmak gibi zor bir hedef belirliyor.
02

Karl Meltzer: Made to Be Broken

42 dakika

Karl Meltzer: Made to Be Broken

Ultra mesafe koşucusu Karl Meltzer 3.542 km’lik parkuru rekor sürede koşmayı üçüncü ve son kez deneyecek.

Ultra mesafe koşucusu Karl Meltzer uzun zamandır ABD’deki Apalaş Dağı Parkuru’nun hız rekorunu kırmayı hayal ediyor. Bu onun 3.542 km.lik parkuru rekor sürede koşmak için üçüncü ve son denemesi olacak.
03

Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli

41 dakika

Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli

Kar amacı gütmeyen ve omurilik yaralanmalarının tedavisi üzerine yoğunlaşan araştırma derneği Wings for Life'ın portresi. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Kar amacı gütmeyen ve omurilik yaralanmalarının tedavisi üzerine yoğunlaşan araştırma derneği Wings for Life'ın portresi. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
04

Travailen

27 dakika

Travailen

Öncü isimler Ryan Sandes ve Ryno Griesel, dünya rekorunu kırmak için Drakensberg Grand Traverse yolundalar.

Ryan Sandes
24 Mart 2014 Pazartesi gece yarısı, öncü isimler Ryan Sandes ve Ryno Griesel, dünya rekorunu kırmak için Güney Afrika’daki Drakensberg Grand Traverse yürüyüş yoluna ilk adımı attılar. Başarabildiler mi?
05

Wings for Life World Run'ın 7 Yılı

1 saat 26 dakika

Wings for Life World Run'ın 7 Yılı

Wings for Life World Run'ın ilk yedi yılına odaklanan bu film, özel bir amaç için bir araya gelen koşucuların ve tekerlekli sandalyeli sporcuların yolculuğunu kayıt altına alıyor.

Wings for Life World Run'ın ilk yedi yılına odaklanan bu film, özel bir amaç için bir araya gelen koşucuların ve tekerlekli sandalyeli sporcuların yolculuğunu kayıt altına alıyor.

Bu haberin içinde

Lessons from the Edge

Ultra maratoncu Ryan Sandes ve Ryno Griesel Büyük Himalaya Yolu’nu bilinen en kısa sürede koşmayı hedefliyor.

31 dakika

Karl Meltzer: Made to Be Broken

Ultra mesafe koşucusu Karl Meltzer 3.542 km’lik parkuru rekor sürede koşmayı üçüncü ve son kez deneyecek.

42 dakika

Fate Doesn't Ask: Bir Wings for Life Belgeseli

Kar amacı gütmeyen ve omurilik yaralanmalarının tedavisi üzerine yoğunlaşan araştırma derneği Wings for Life'ın portresi. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

41 dakika

Travailen

Öncü isimler Ryan Sandes ve Ryno Griesel, dünya rekorunu kırmak için Drakensberg Grand Traverse yolundalar.

27 dakika

Wings for Life World Run'ın 7 Yılı

Wings for Life World Run'ın ilk yedi yılına odaklanan bu film, özel bir amaç için bir araya gelen koşucuların ve tekerlekli sandalyeli sporcuların yolculuğunu kayıt altına alıyor.

1 saat 26 dakika
Koşu
Atletizm