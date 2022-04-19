Red Bull TV'den Kaçırmaman Gereken Gece Filmleri

, İstanbul'da eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları bir araya getirmeye hazırlanıyor! Şehrin nabzını tutan 10’dan fazla mekanı sadece 2 günlüğüne tek çatı altında toplayacak olan Red Bull İstanbul Unlocked 1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası’nda!

Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun. Parti müdavimleri ana akım gece kulüplerine gitmek yerine daha coşkulu korsan partiler organize eden genç gruplardan gelecek parti davetlerini bekliyor.

Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun. Parti müdavimleri ana akım gece kulüplerine gitmek yerine daha coşkulu korsan partiler organize eden genç gruplardan gelecek parti davetlerini bekliyor.

Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun. Parti müdavimleri ana akım gece kulüplerine gitmek yerine daha coşkulu korsan partiler organize eden genç gruplardan gelecek parti davetlerini bekliyor.