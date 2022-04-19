MÜZİK

Red Bull TV'den Kaçırmaman Gereken Gece Filmleri

Red Bull İstanbul Unlocked, İstanbul'un ikonik eğlence mekanlarını bir araya getiriyor. Organizasyon için geri sayım sürerken Red Bull TV'nin birbirinden güzel gece filmlerini senin için derledik.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull Amsterdam Unlocked
© Ali Mousavi / Red Bull Content Pool
Red Bull İstanbul Unlocked, İstanbul'da eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları bir araya getirmeye hazırlanıyor! Şehrin nabzını tutan 10’dan fazla mekanı sadece 2 günlüğüne tek çatı altında toplayacak olan Red Bull İstanbul Unlocked 1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası’nda!
Red Bull İstanbul Unlocked öncesinde Red Bull TV'nin birbirinden güzel gece filmlerini hemen aşağıda bulabilirsin.
Sleep Comes Tomorrow: Yeni Nesil Bir Eğlence

55 dakika

Sleep Comes Tomorrow

Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun.

Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun. Parti müdavimleri ana akım gece kulüplerine gitmek yerine daha coşkulu korsan partiler organize eden genç gruplardan gelecek parti davetlerini bekliyor.
After the Raves

24 dakika

Los Angeles: Rave'in Doğum Yeri

DJ Tommie Sunshine bizleri elektronik müziğin kalelerinden Los Angeles'ta bir keşfe çıkarıyor.

DJ Tommie Sunshine elektronik müzik dendiğinde akla ilk gelen dokuz şehiri ziyaret ediyor ve bizleri bu türün içerisinde bir gezintiye çıkarıyor. İlk durak ABD'de rave'in ilk ortaya çıktığı yer. DJ Tommie Sunshine, Los Angeles'ta bu başlangıç anının izlerini sürüyor. Bize de müzik dolu bir serüvenin parçası olmak düşüyor.
Let It Play: Yaratıcılığın Sınırlarında

58 dakika

Poo Bear: Afraid of Forever

Evsizlikten şöhrete uzanan bir geçmişe sahip “Poo Bear” önemli pop hitlerinin altında imzası olan bir isim.

Beklentileri tersyüz eden ve yaratıcılığın sınırların zorlayan bu eşsiz müzisyenler önlerinde duran engelleri umursamadan, tavizsiz şekilde sanatlarının peşinden gidiyorlar.
The Note: Müziğin Gizli Tarihi

14 dakika

Harlem River Drive

Eddie Palmieri, bir devrim döneminde New York City’de kendine özgü bir funk ve aktivizm rüzgarı estirdi.

Müziğin gizli tarihi... Doğal seslerden kaybeden devrimcilere kadar, insanların hayatını değiştiren ve geleceği şekillendirmeye devam eden kişi, olay ve teknolojileri keşfet.
Fuse: Brüksel Geceleri

29 dakika

Fuse

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan gece kulübü Fuse’e gidenlerin ortak amacı tekno müziğin keyfini çıkarmaktı.

Brüksel’in ikonik gece kulübü Fuse’ün müdavimleri ne giydikleri, nasıl davrandıkları ve dans ettikleri konusunda kaygılanmadan tekno müzik tutkularını açığa çıkarabiliyorlardı. Herkesin tek amacı müziğin keyfini çıkarmaktı.
Rave & Resistance: Johannesburg'un Kulüp Kültürü

43 dakika

Rave & Resistance

Siyah ve beyaz sanatçıların ortak çalışmalarıyla dans müziğinin değişime uğradığı 1990’ların Güney Afrikası’na bir yolculuğa çıkın.

Irk ayrımının yaşandığı 1990’ların Güney Afrikası’na doğru bir yolculuğa çıkarak siyah ve beyaz sanatçıların ayrımcılığa birlikte nasıl meydan okuduklarını izleyin. Hızlı değişimlerin ve sosyal kargaşanın yaşandığı bir dönemde yeni ve etkisi uzun süre devam edecek bir müzikal kimliğin doğuşu.
MÜZİK
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