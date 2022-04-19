MÜZİK
Red Bull TV'den Kaçırmaman Gereken Gece Filmleri
Red Bull İstanbul Unlocked, İstanbul'un ikonik eğlence mekanlarını bir araya getiriyor. Organizasyon için geri sayım sürerken Red Bull TV'nin birbirinden güzel gece filmlerini senin için derledik.
© Ali Mousavi / Red Bull Content Pool
Red Bull İstanbul Unlocked, İstanbul'da eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları bir araya getirmeye hazırlanıyor! Şehrin nabzını tutan 10’dan fazla mekanı sadece 2 günlüğüne tek çatı altında toplayacak olan Red Bull İstanbul Unlocked 1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası’nda!
Red Bull İstanbul Unlocked öncesinde Red Bull TV'nin birbirinden güzel gece filmlerini hemen aşağıda bulabilirsin.
Sleep Comes Tomorrow: Yeni Nesil Bir Eğlence
55 dakika
Sleep Comes Tomorrow
Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun.
Yeni neslin Paris gece hayatına nasıl alternatif olduğuna tanık olun. Parti müdavimleri ana akım gece kulüplerine gitmek yerine daha coşkulu korsan partiler organize eden genç gruplardan gelecek parti davetlerini bekliyor.
After the Raves
24 dakika
Los Angeles: Rave'in Doğum Yeri
DJ Tommie Sunshine bizleri elektronik müziğin kalelerinden Los Angeles'ta bir keşfe çıkarıyor.
DJ Tommie Sunshine elektronik müzik dendiğinde akla ilk gelen dokuz şehiri ziyaret ediyor ve bizleri bu türün içerisinde bir gezintiye çıkarıyor. İlk durak ABD'de rave'in ilk ortaya çıktığı yer. DJ Tommie Sunshine, Los Angeles'ta bu başlangıç anının izlerini sürüyor. Bize de müzik dolu bir serüvenin parçası olmak düşüyor.
Let It Play: Yaratıcılığın Sınırlarında
58 dakika
Poo Bear: Afraid of Forever
Evsizlikten şöhrete uzanan bir geçmişe sahip “Poo Bear” önemli pop hitlerinin altında imzası olan bir isim.
Beklentileri tersyüz eden ve yaratıcılığın sınırların zorlayan bu eşsiz müzisyenler önlerinde duran engelleri umursamadan, tavizsiz şekilde sanatlarının peşinden gidiyorlar.
The Note: Müziğin Gizli Tarihi
14 dakika
Harlem River Drive
Eddie Palmieri, bir devrim döneminde New York City’de kendine özgü bir funk ve aktivizm rüzgarı estirdi.
Müziğin gizli tarihi... Doğal seslerden kaybeden devrimcilere kadar, insanların hayatını değiştiren ve geleceği şekillendirmeye devam eden kişi, olay ve teknolojileri keşfet.
Fuse: Brüksel Geceleri
29 dakika
Fuse
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan gece kulübü Fuse’e gidenlerin ortak amacı tekno müziğin keyfini çıkarmaktı.
Brüksel’in ikonik gece kulübü Fuse’ün müdavimleri ne giydikleri, nasıl davrandıkları ve dans ettikleri konusunda kaygılanmadan tekno müzik tutkularını açığa çıkarabiliyorlardı. Herkesin tek amacı müziğin keyfini çıkarmaktı.
Rave & Resistance: Johannesburg'un Kulüp Kültürü
43 dakika
Rave & Resistance
Siyah ve beyaz sanatçıların ortak çalışmalarıyla dans müziğinin değişime uğradığı 1990’ların Güney Afrikası’na bir yolculuğa çıkın.
Irk ayrımının yaşandığı 1990’ların Güney Afrikası’na doğru bir yolculuğa çıkarak siyah ve beyaz sanatçıların ayrımcılığa birlikte nasıl meydan okuduklarını izleyin. Hızlı değişimlerin ve sosyal kargaşanın yaşandığı bir dönemde yeni ve etkisi uzun süre devam edecek bir müzikal kimliğin doğuşu.
Bu haberin içinde