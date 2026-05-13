Max Verstappen 21 Mart 2026’da ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie’de piste çıkıyor.
Red Bull TV’de Motor Sporları Hafta Sonu

Red Bull TV’de bu hafta sonunun motor sporları takvimi hazır. Hız, adrenalin ve yarış ile dolu motor sporları seçkilerimiz şimdi Red Bull TV’de.
Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu! Eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu olup dört kez şampiyonluğa ulaştı. Max yeni sezonda 3 numara ile yarışacak.

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven kimdir? Hayatı, motor sporları kariyeri ve başarıları hakkında tüm merak edilenler Red Bull'da!

Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatı ve hakkında merak edilenler Red Bull'da!

Conor Shanahan

Drift dünyasının en dikkat çekici isimlerinden İrlandalı Conor Shanahan, İngiltere ve Avrupa pistlerindeki istikrarlı başarılarıyla öne çıkıyor.

İçerik Rehberi

  1. 1
    14 Mayıs - Nürburgring 24 Saat Yarışı (Sıralama Turları)
  2. 2
    15 Mayıs - Nürburgring 24 Saat Yarışı (Sıralama Turları)
  3. 3
    15 Mayıs - El Turco
  4. 4
    16 Mayıs - Nürburgring 24 Saat Yarışı
  5. 5
    17 Mayıs - Drift Masters Spain
Toprak Razgatlıoğlu’nun hikayesini anlatan El Turco, efsanevi Nürburgring 24 Saat Yarışı ve nefes kesen Drift Masters Spain yayınları hafta sonu boyunca Red Bull TV’de izleyicilerle buluşuyor.
14 Mayıs - Nürburgring 24 Saat Yarışı (Sıralama Turları)

Nürburgring 24 Saat hafta sonunun ilk büyük mücadelesi olan 1. Sıralama turu 14.15’te başlıyor. Takımlar, zorlu yarış öncesinde avantajlı bir başlangıç pozisyonu elde edebilmek için tüm performanslarını ortaya koyarken 2. Sıralama ise 21.10’da devam ediyor.
15 Mayıs - Nürburgring 24 Saat Yarışı (Sıralama Turları)

Motor sporlarının en ikonik dayanıklılık yarışlarından biri öncesinde farkların milisaniyelere kadar düştüğü Top Qualifying 1, 2 ve 3. Sıralama mücadelelerine tanıklık edin. 15 Mayıs’ta tempo 11.15’te başlayan 1. Top Sıralama ile yükselirken seanslar 12.05’te 2. Top Sıralama, 13.00’te 3. Sıralama ve 14.35’te günün en kritik mücadelelerinden biri olan 3. Top Sıralama ile devam ediyor.
15 Mayıs - El Turco

Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyerine, yarış tutkusu ve başarı yolculuğuna odaklanan El Turco, Red Bull TV’de izleyicilerle buluşuyor. Dünya superbike sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden birinin hikayesini yakından görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir yapım. Şimdi yayında izle!
16 Mayıs - Nürburgring 24 Saat Yarışı

Max Verstappen Nürburgring’de direksiyon başına geçiyor

Motor sporlarının en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olan Nürburgring 24 Saat Yarışı, ikonik pistte bir kez daha hız tutkunlarını 16 Mayıs 15:30'da ekran başına topluyor. Gece sürüşleri, değişken hava koşulları ve bitmeyen tempoyu Red Bull TV’de canlı izle!
17 Mayıs - Drift Masters Spain

Avrupa’nın en büyük drift organizasyonlarından Drift Masters bu kez İspanya’da sahne alıyor. Yüksek hız, kusursuz kontrol ve duman altında geçen mücadeleler Türkçe anlatımla Red Bull TV ekranlarında olacak. Türkçe anlatımla izle!
Hız dolu bu hafta sonunda Red Bull TV’de motor sporlarının farklı disiplinlerini canlı yayınlarla takip edebilir, yarış heyecanını anbean yaşayabilirsiniz.

