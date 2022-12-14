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Red Bull TV Nasıl İzlenir?
Motor sporları, kış sporları, voleybol, macera, müzik ve dahası Red Bull TV’de seni bekliyor! Peki Red Bull TV’yi nereden ve nasıl izleyebileceğini biliyor musun?
Red Bull TV dünyasında motor sporları, kış sporları, ekstrem sporlar, macera, müzik ve daha birçok kategoride filmler ve seriler mevcut. Bu içeriklerin birçoğunda Türkçe altyazı seçeneği de mevcut. Üstelik Red Bull TV kütüphanesindeki her içeriği ücretsiz izleyebilirsin. Bunun için yapman gereken tek şey web sitesi, mobil uygulama ya da akıllı televizyon aracılığı ile Red Bull TV’ye giriş yapmak.
Eczacıbaşı Dynavit'in maçları Red Bull TV'de!
Türkiye'yi Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlardan Eczacıbaşı Dynavit'in bu sezonki tüm maçları Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor. CSM Târgoviște ile oynanan maçın tekrarını aşağıda izleyebilir, diğer tüm maçları Red Bull TV'den canlı takip edebilirsin.
Tekrar: Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste
Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi artık canlı yayınlarla Red Bull TV’de.
Red Bull TV'yi web sitesinden izle
Red Bull TV içeriklerini bilgisayar başında izlemek istersen, redbull.com/tr-tr/discover adresine girebilir ve tüm içeriklere ulaşabilirsin. Eczacıbaşı Dynavit'in maçları dahil tüm canlı yayınlar ana sayfada görüntülenir.
Red Bull TV'yi mobilde izle
Red Bull TV’yi mobil cihazlarda izlemek mümkün. iOS 11 ve üzeri işletim sistemine sahip bir iPhone/iPad ya da Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip bir Android cihazın varsa Red Bull TV uygulamasını yükleyebilirsin.
Şimdi adım adım ilerleyelim:
2- App'i ücretsiz indir ve yükledikten sonra uygulamayı aç.
3- Şimdi Red Bull TV'deki binlerce içeriği ve canlı yayınları tek tıkla izleyebilirsin!
Red Bull TV'yi akıllı televizyonda izle
Red Bull TV dünyasındaki filmleri, serileri, videoları ve tabii ki canlı yayınları büyük ekranda izlemeyi tercih ediyorsan birçok akıllı televizyon markasından Red Bull TV uygulamasını ulaşabilirsin.