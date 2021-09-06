Red Bull TV Artık Vestel’in Spor ve Eğlence İçerik Platformlarında!

Red Bull’un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında ürettiği benzersiz içeriklere artık Vestel TV'lerden de ulaşılabilecek. Eylül ayından itibaren seçili Vestel TV’lere önceden yüklenmiş olan Red Bull TV içeriklerine sınırsız erişim imkânı başlıyor.

Red Bull’un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında ürettiği benzersiz içeriklere artık Vestel TV'lerden de ulaşılabilecek. Eylül ayından itibaren seçili Vestel TV’lere önceden yüklenmiş olan Red Bull TV içeriklerine sınırsız erişim imkânı başlıyor.

Red Bull’un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında ürettiği benzersiz içeriklere artık Vestel TV'lerden de ulaşılabilecek. Eylül ayından itibaren seçili Vestel TV’lere önceden yüklenmiş olan Red Bull TV içeriklerine sınırsız erişim imkânı başlıyor.

’ gibi filmler de Red Bull TV içerisinde yer alacak. Ayrıca Red Bull TV'deki yabancı içeriklerde Türkçe altyazılı izleme seçeneği de yer alacak.

Uluslararası belgesellerin yanı sıra son yılların en çok izlenen yerli belgesellerden ‘ Köklere Dönüş ’, ‘ Searching For Sound ’, ‘ Part of The Game: Istanbul ’ gibi filmler de Red Bull TV içerisinde yer alacak. Ayrıca Red Bull TV'deki yabancı içeriklerde Türkçe altyazılı izleme seçeneği de yer alacak.

Uluslararası belgesellerin yanı sıra son yılların en çok izlenen yerli belgesellerden ‘ Köklere Dönüş ’, ‘ Searching For Sound ’, ‘ Part of The Game: Istanbul ’ gibi filmler de Red Bull TV içerisinde yer alacak. Ayrıca Red Bull TV'deki yabancı içeriklerde Türkçe altyazılı izleme seçeneği de yer alacak.

Red Bull TV özellikle yerli belgesel ve filmleriyle çok şey vadediyor. Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun yaşadığı inanılmaz yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' belgeseli de onlardan biri.

Red Bull TV özellikle yerli belgesel ve filmleriyle çok şey vadediyor. Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun yaşadığı inanılmaz yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' belgeseli de onlardan biri.

Red Bull TV özellikle yerli belgesel ve filmleriyle çok şey vadediyor. Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun yaşadığı inanılmaz yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' belgeseli de onlardan biri.