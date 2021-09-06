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Macera
Red Bull TV Artık Vestel’in Spor ve Eğlence İçerik Platformlarında!
Vestel ve Red Bull, macera, spor, dans ve müzik tutkunlarını sevindirecek bir işbirliğine imza atıyor! Detaylar haberimizde.
Red Bull’un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında ürettiği benzersiz içeriklere artık Vestel TV'lerden de ulaşılabilecek. Eylül ayından itibaren seçili Vestel TV’lere önceden yüklenmiş olan Red Bull TV içeriklerine sınırsız erişim imkânı başlıyor.
Uluslararası belgesellerin yanı sıra son yılların en çok izlenen yerli belgesellerden ‘Köklere Dönüş’, ‘Searching For Sound’, ‘Part of The Game: Istanbul’ gibi filmler de Red Bull TV içerisinde yer alacak. Ayrıca Red Bull TV'deki yabancı içeriklerde Türkçe altyazılı izleme seçeneği de yer alacak.
Red Bull'un Yerel İçeriklerini Kaçırmayın!
Red Bull TV özellikle yerli belgesel ve filmleriyle çok şey vadediyor. Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun yaşadığı inanılmaz yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran 'Köklere Dönüş' belgeseli de onlardan biri.
Türkiye müziğinin kökenini araştıran Tolga Böyük ile VEYasin’in heyecanlı ve gizemli yolculuğu Searching For Sound da özellikle müzik severleri cezbedecek. İstanbul’daki en iyi mobil ve PC oyuncuların özgün hikayesini aktaran Part of The Game: Istanbul, ve son yılların en çok izlenen Red Bull içeriklerinden Project Istanbulls da Red Bull TV platformunda izleyicileri bekliyor.
Detaylı bilgiye www.vestel.com.tr üzerinden ulaşılabilirsin. Ayrıca tüm bu içeriklere en hızlı şekilde ulaşmak için Red Bull TV uygulamasını şimdi telefonuna indirebilirsin.