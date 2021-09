Red Bull TV Artık Vestel’in Spor ve Eğlence İçerik Platformlarında!

Uluslararası belgesellerin yanı sıra son yılların en çok izlenen yerli belgesellerden ‘ Köklere Dönüş ’, ‘ Searching For Sound ’, ‘ Part of The Game: Istanbul ’ gibi filmler de Red Bull TV içerisinde yer alacak. Ayrıca Red Bull TV'deki yabancı içeriklerde Türkçe altyazılı izleme seçeneği de yer alacak.