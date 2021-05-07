Red Bull TV'de Bu Hafta

Parkur; koşu, atlama ve tırmanışın bir birleşimi. Atletler de koşulan yer de her an sürprizlere gebe. Çağın yükselen sporunu daha yakından tanımak için bir gezintiye çıkmaya ne dersin? İşte

Parkurun ABC'si

, hem de Türkçe alt yazı seçeneği ile!