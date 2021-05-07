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Red Bull TV'de Bu Hafta
Red Bull TV birbirinden kaliteli yapımları Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyicilerin beğenisine sunuyor. Peki bu hafta Red Bull TV'de öne çıkanlar neler ?
Macera, spor, dans, müzik ve çok daha fazlası Red Bull TV'de seni bekliyor. Özel belgeseller, filmler, programlar ve kliplerle dolu dolu bir dünyaya adım atmak için Red Bull TV uygulamasını indirmeyi unutma.
Bu haftanın heyecan veren organizasyonlarından UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nı Red Bull TV'den canlı ve Türkçe anlatımlı olarak takip edebilirsin. Dahası Red Bull TV farklı kategorilerden sayısız içerikle eğlenceli anlar vadediyor. Haftanın öne çıkan içeriklerini senin için derledik.
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası
Dağ bisikletinin yıldızları UCI Dağ Bisikleti Dünya kupası sahnesine geri dönüyor! Unutma, bu heyecanı Sarper Günsal ve Berkem Ceylan'ın Türkçe anlatımıyla 7 Mayıs saat 18:20'den itibaren buradan takip edebilirsin. Heyecan verici yarışın hemen öncesinde 2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Rehberi'ni Red Bull TV'de Türkçe alt yazı ile izleyebilirsin.
2021 UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Rehberi
Márquez Unlimited
O, asla vazgeçmeyen bir şampiyon! Marc Marquez, 2019 sezonunda yaşadığı tüm sorunlara rağmen peş peşe kazandığı zaferlerle şampiyonluğa yürümüştü. Onun azim ve kararlılıkla giriştiği bu mücadeleyi yakından takip etmek için Márquez Unlimited belgeselini Red Bull TV'de Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.
Márquez Unlimited
True North: Toronto'da Basketbolun Yükselişi
Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını bulmayı amaçlayan Red Bull Half Court çok yakında basketbol tutkunlarıyla buluşacak. Ama öncesinde, NBA hayaliyle yanıp tutuşan üç gencin günümüzün popüler basketbol şehri Toronto'da hedeflerine ulaşmak için gösterdiği mücadeleye konuk oluyoruz. Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyebilirsin!
True North: Toronto'da Basketbolun Yükselişi
Break'n Reality
New York City’nin Bronx semtinde yoksulluk ve güçlüklerden ortaya çıkan breakdans günümüzde tüm dünyanın kabul ettiği bir sanata dönüşmüş durumda. Dünyanın en ünlü B-Boy’larından bazılarını hayatlarına bir göz atmak için Break'n Reality serisi harika bir seçenek. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
B-Boylarla Tanışma Zamanı
Parkurun ABC'si
Parkur; koşu, atlama ve tırmanışın bir birleşimi. Atletler de koşulan yer de her an sürprizlere gebe. Çağın yükselen sporunu daha yakından tanımak için bir gezintiye çıkmaya ne dersin? İşte Parkurun ABC'si, hem de Türkçe alt yazı seçeneği ile!
Parkurun ABC'si