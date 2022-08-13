Red Bull Uçuş Günü'nden Bildiriyoruz

Tüm zamanların en eğlenceli ve sıra dışı havacılık etkinliği Red Bull Uçuş Günü , İstanbul'u uçuş moduna alıyor! Binlerce kişinin yerinde izlediği yarış, Caddebostan Sahili'nde düzenleniyor. Bu havacılık şöleninde olan biten her şeyi bu sayfadaki canlı akıştan takip edebilirsin.

Red Bull Uçuş Günü'nde büyük heyecan başlamadan önce jüri üyeleri kısa bir gezintiye çıkarak katılımcı ekipleri tek tek ziyaret ettiler. Berke Dikişçioğlu ve Bora Altıntaş gibi Red Bull sporcularının da yer aldığı jüri üyeleri, katılımcılardan araçlarını nasıl uçuracaklarına dair bilgi aldılar.

Yarışma öncesi konuştuğumuz izleyiciler, katılımcılara bir hayli güveniyor. İzleyicilerin çoğunluğu 78 metrelik dünya rekorunun kırılabileceğini düşünürken takımların da kendilerine çok güvenli göründüklerini kanısındalar.

Yarışma öncesinde Dans Fabrika ekibi yarışmaya özel konseptleriyle harika bir dans gösterisi sundular ve kalabalığı hareketlendirdiler. Bu müthiş gösterinin ardından yarışmanın sunumu için İbrahim Selim ve Aslı İnandık rampadaki yerlerini aldılar.

Rampaya çıkan ilk ekip MOLOZDAŞ AIRLINES oldu. Ekibin yaratıcılık puanı jüri tarafından 41 olarak belirlendi. Atlayışını gerçekleştiren ekibin performans puanı ise 34 olarak kayda geçti.

MOLOZDAŞ AIRLINES © Mahmut Cinci

Atlayış için rampaya gelen ikinci ekip ise 43 yaratıcılık puanı alan BALLI ÇÖREKLER oldu. Ballı Çörekler'in performans puanı ise 31 olarak belirlendi.

Rampada kendine yer bulan üçüncü ekip RAINBOW SUBMARINES oldu. Yaratıcılık kategorisinde 29 puanda kalan ekip, rampanın sonunda da aradığını bulamadı ve performans puanı olarak da 19 puana razı oldu.

Bir sonraki ekip ise dikkat çeken tasarımlarıyla 50,5 yaratıcılık puanı elde eden SUUUUS'HI TEAM oldu. Takım atlayış sonucunda 39 puanı da cebe koymayı başardı.

SUUUUS'HI TEAM © Mahmut Cinci

Sırada ÜÇ ÇİÇEK BİR BÖCEK ekibi vardı. 36,5 yaratıcılık puanı alan ekip, başarılı bir atlayış gerçekleştirerek 40 puan da bu kategoride kazandı. Ekip 10 metrelik atlayışlarıyla yarışmanın şu ana kadarki en uzun mesafeye ulaşan performansını da gerçekleştirmiş oldu.

Yarışmanın bu bölümünde kısa bir ara verilirken, dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa 'nın eşsiz gösterisi başladı.

Costa'nın müthiş gösterisinin ardından tekrar yarışmaya dönüldü. Rampada yerini alan yeni ekip GAANG olurken, jüri tarafından ekibin yaratıcılık puanı 41 olarak belirlendi. Performansları sonunda ise ekip, jüri üyelerinden 27 puan topladı.

Bir sonraki ekip ise GÖKLERDE ALBATROS GİBİYDİM oldu. Ekip teknik bir sorun yaşasa da atlayışını gerçekleştirdi ve 22 puan topladı.

AT KAFALARI FİRARDA ekibi Uçan Disko isimli araçlarıyla rampada yerlerini alırken yaratıcılık kategorisinde 38,5 puanı hanelerine yazdırdılar. Ekip atlayış sonunda da 33 puan daha elde etti.

Bu atlayışın ardından jüri ekibi değişti ve Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Ali Türkkan 'ın da bulunduğu yeni jüri sonraki atlayışları değerlendirmek için yerini aldı.

Jüri değişiminin ardından rampaya çıkan ilk ekip ALAADDiN oldu. Yaratıcılık alanında 38,5 puan alan ekip uzun bir atlayış gerçekleştirerek 14 metreye ulaşmayı başardı. Ekip, performansları sonrasında 39 puan daha kazanmayı başardı.

JACK&JONES ekibi 47 gibi yüksek bir yaratıcılık puanı ile rampada yerini aldı. Performanslarının ardından 38 puan daha elde ettiler.

Bir sonraki ekip 2019 yılında da yarışmaya katılan RADIO 2019 oldu. Ekibin yaratıcılık puanı 44 olarak belirlenirken performans puanları ise 33 olarak kayda geçti.

Daha sonra rampaya LEYLİ takımı çıkarken yaratıcılık kategorisinde 35 puan aldılar. Performansları sonucunda ise 36 puan almayı başardılar.

Bu atlayışın ardından Red Bull sporcusu Bora Altıntaş rampayı devraldı ve harika bir BMX gösterisi yapıp müthiş bir atlayışla kendini Caddebostan sularına bıraktı.

THE PLANNER CO © Mahmut Cinci

Bir sonraki ekip olan THE PLANNER CO emojilerden oluşan uçuş araçlarıyla rampaya geldi. 45 yaratıcılık puanı toplayan ekip, performanslarının ardından da 36 puan elde etmeyi başardı.

Guinness rekortmeni Red Bull sporcusu Dario Costa bir kez daha sahne aldı ve yüz binin üzerindeki izleyici kalabalığını kendine tekrar hayran bırakmayı başardı.

Kocaman dudaklardan oluşan uçuş araçlarıyla rampaya gelen AIR KISS ekibi yaratıcılık kategorisinde 49,5 puanı hanelerine yazdırdılar. Atlayışlarının ardından ise 37 puan daha kazanmayı başardılar.

Ardından gelen KARA-ONE ekibi 39 yaratıcılık puanı elde ederken atlayışları sonunda da 33 puan toplamayı başardılar.

İddiasız tasarımlarıyla 10 yaratıcılık puanı alan LİNÇ SQUAD , atlayış performanslarının ardından da 27 puan aldılar.

OXODJ ekibi 38,5 yaratıcılık puanı elde ederken, rampanın sonuna ulaştıklarında ise jüriden 24 puan alabildiler.

Bir sonraki ekip ise iddialı tasarımlarıyla uçak teknisyenlerinden oluşan FLY BY TAYYARE ekibiydi. Yaratıcılıkta 42,5 puana ulaşan takımın performansı ise kendi beklentilerinin altında kalarak 27 puanla sonuçlandı.

Red Bull Uçuş Günü'nü canlı izlemek için tıkla!