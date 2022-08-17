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İstanbul'u Uçuş Moduna Aldık: İşte Red Bull Uçuş Günü'nden En Güzel Kareler
5. Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'a bir kez daha şenlik dolu bir gün yaşattı. İşte hafta sonunundan hafızalara kazınan bazı anlar.
Tüm zamanların en eğlenceli ve sıra dışı havacılık etkinliği Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna aldı! Binlerce kişinin yerinde izlediği yarış, Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. REDKIDS ON THE SKY ekibi şampiyonluğa ulaşırken, SUUUUS'HI TEAM ikinci sırayı, AIR KISS ekibi ise üçüncülüğü elde etti.
Sadece yarışmacılarla değil, anlatıcılar, jüri üyeleri, gökyüzü gösterileri ve daha birçok şey ile Red Bull Uçuş Günü hafızalara kazındı. Hafta sonunun en güzel karelerini senin için derledik.