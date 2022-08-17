Podyumun son görünümü
© Barış Acarlı

İstanbul'u Uçuş Moduna Aldık: İşte Red Bull Uçuş Günü'nden En Güzel Kareler

5. Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'a bir kez daha şenlik dolu bir gün yaşattı. İşte hafta sonunundan hafızalara kazınan bazı anlar.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Tüm zamanların en eğlenceli ve sıra dışı havacılık etkinliği Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna aldı! Binlerce kişinin yerinde izlediği yarış, Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. REDKIDS ON THE SKY ekibi şampiyonluğa ulaşırken, SUUUUS'HI TEAM ikinci sırayı, AIR KISS ekibi ise üçüncülüğü elde etti.
Sadece yarışmacılarla değil, anlatıcılar, jüri üyeleri, gökyüzü gösterileri ve daha birçok şey ile Red Bull Uçuş Günü hafızalara kazındı. Hafta sonunun en güzel karelerini senin için derledik.
Dario Costa bir kez daha Caddebostan semalarında
Dario Costa bir kez daha Caddebostan semalarında
© Mahmut Cinci
Dario Costa'nın nefes kesen gösterisi alanı dolduran izleyicileri mest etti
Dario Costa'nın nefes kesen gösterisi alanı dolduran izleyicileri mest etti
© Onur Çam
Guinnes rekortmeni pilot güne damgasını vuran isimlerden biriydi
Guinnes rekortmeni pilot güne damgasını vuran isimlerden biriydi
© Onur Çam
İstikbal göklerdedir
İstikbal göklerdedir
© Mahmut Cinci
Yarışmanın anlatımında Firuze Özdemir ve Mesut Süre harika bir iş çıkardı
Yarışmanın anlatımında Firuze Özdemir ve Mesut Süre harika bir iş çıkardı
© Nuri Yılmazer
Selim Yeğin de jüri kulesinde yerini aldı
Selim Yeğin de jüri kulesinde yerini aldı
© Mahmut Cinci
Aslı İnandık ve İbrahim Selim rampada yerlerini aldılar
Aslı İnandık ve İbrahim Selim rampada yerlerini aldılar
© Red Bull
Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Ali Türkkan jüri koltuğunda
Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Ali Türkkan jüri koltuğunda
© Nuri Yılmazer
Jüri üyeleri yarışma öncesi takımları ziyaret etti
Jüri üyeleri yarışma öncesi takımları ziyaret etti
© Özkan Taşkıran
Podyumun son görünümü
Podyumun son görünümü
© Barış Acarlı
Red Bull Uçuş Günü kupaları
Red Bull Uçuş Günü kupaları
© Mahmut Cinci
Şampiyon takım Redkids on the Sky
Şampiyon takım Redkids on the Sky
© Mahmut Cinci
Dario Costa ile birlikte uçacak olmanın sevinci
Dario Costa ile birlikte uçacak olmanın sevinci
© Onur Çam
The Planner CO rampada şen şakrak
The Planner CO rampada şen şakrak
© Onur Çam
Caddebostan kanatlarımın altında
Caddebostan kanatlarımın altında
© Barış Acarlı
Kelimenin tam anlamıyla Redkids on the Sky
Kelimenin tam anlamıyla Redkids on the Sky
© Barış Acarlı
Deniz mahsulleri uçuşu
Deniz mahsulleri uçuşu
© Mahmut Cinci