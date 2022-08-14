Red Bull Uçuş Günü'nde Söz Yarışmacılarda

Onlar binlerce başvuru arasından özenle seçilip Red Bull Uçuş Günü 'ne katılma hakkı kazandılar. Kedi seven üniversite öğrencileri de var aralarında, suşi seven kürekçiler de, yeşilçam tutkunları da... Hepsi düşünüp taşınıp tasarım ve montaj işleriyle dolu aylar geçirmeye karar vermişler ve en nihayetinde bir rampanın ucunda son bulacak bu yolculuğa çıkmışlar.

Red Bull Uçuş Günü'nün birbirinden renkli, birbirinden iddialı katılımcılarıyla bu eşsiz etkinlikte edindikleri tecrübeleri konuştuk.

Red Bull Uçuş Günü'nde elbette katılımcıların koreografileri, uçuş araçlarının performanslarının yanı sıra en göze çarpan şey elbette uçuş araçlarının tasarımı oluyor. Peki bu tasarım onlar için neler ifade ediyor? "Biz yemek yemeyi çok seviyoruz" diyor SUUUUS'HI TEAM 'den Nil Kemer . "Suşiyi de çok seviyoruz ve bu nedenle çok lezzetli bir uçuş aracı yapmak istedik."

SUUUUS'HI TEAM © Mahmut Cinci

Takım arkadaşı Besim Tolga Şahinoğlu ise jürinin gönlünü çelebilecek küçük detaylara çok iyi çalıştıklarını söylüyor ve ekliyor: "Somonundan avokadosuna, havucundan soya sosuna, çok fazla detay var. Çok renkli ve göze hitap eden bir araç." Bu kadar büyük bir organizasyonun parçası oldukları için heyecan duyduklarını belirten ekip ortaya çıkardıkları işten de gurur duyuyorlar.

Çok lezzetli bir uçuş aracı yapmak istedik THE PLANNER CO

THE PLANNER CO ekibi ise araç tasarımlarında dijital bir yaklaşım sergilemişler. Çağla Çakır tasarım fikrinin kaynağını şöyle açıklıyor: "Biz çok yoğun WhatsApp grupları olan bir kreatif ajansız. Kendimizi de emojilerle ifade etmeyi çok seviyoruz. Uçuş aracımızı yaparken de farklı ifade yöntemlerini bir arada toplamayı amaçladık."

"Aracımız uçuşa hazır", diyor ekibin teknik tasarımdan sorumlu üyesi Gökmen Gönenç . "Kanat zaten 5 metre olduğu için en az bir 5 metre uçarız. Ama daha önce hiç uçuş aracı uçurmadığımız için rampada bizi nasıl bir şey bekliyor bilmiyoruz. Aracımız şu an durduğu yerde uçmaya hevesli gibi duruyor."

Ekibin bir diğer üyesi Melis Burgucu ise etkinliğe dair hislerini şöyle paylaşıyor: "Hem şehir için hem ülke için çok önemli, çok kıymetli bir etkinlik bu. Gerek seyirci sayısı ile gerek canlı yayınlarla çok fazla insana ulaşılıyor. Bu bizim için çok güzel bir anı olacak ve burada olmak bizi çok mutlu ediyor."

THE PLANNER CO © Mahmut Cinci

2019'da da Red Bull Uçuş Günü'ne katılan VECIHI TEAM ,buralara yabancı değil. Volkan Sarsılmaz , uçuş gününü tek kelimeyle "emek" olarak ifade ediyor. "Çok vakit ayırdık, çok çalıştık, kendi işlerimizin dışında bu aracı oluşturmaya çalışmak çok fazla uğraş gerektiriyor."

Ekip tasarım konseptlerini ise şöyle ifade ediyor: "Nostaljik bir konseptimiz var. Bu nostaljiyi, bu filmleri sadece biz değil Türk halkı da çok seviyor. Bu filmler defalarca izlenmiş filmler. Uçağımız daha önceki aracımıza göre tamamen farklı ancak konseptimiz aynı."

VECIHI TEAM, 2019 yılında Red Bull Uçuş Günü'nden üçüncülükle ayrılmıştı. O günden bu yana konseptini sürdüren ekibin, yeni araçlarının tasarım ve montaj sürecinin toplam 2,5 aylık bir süreci kapsadı.

"Biz buraya iddialı bir şekilde geldik ve en uzun uçuş ödülü için kendimizi favori görüyoruz", diyerek iddialı bir giriş yapıyor REDKIDS ON THE SKY takımının pilotu Doğaner Doğan . Red Kit ve Daltonların barışını simgeleyen bir uçuş aracı tasarlayan ekip jürinin dikkatini çekecekleri konusunda da kendilerine güveniyor.

Son hazırlıklar sırasında tüm takımların birbirlerine çok yardımcı olduğundan bahsetmeyi unutmayan ekip rampaya çıktıklarında iddialarını ortaya koyarak Türkiye rekorunu kıracaklarını düşündüklerini de eklediler.

Tasarımlarıyla dikkat çeken ekiplerden bir diğeri ise AIR KISS ekibiydi. Kozmetik firmalarına stand yapan bir firmada tasarımcı olarak çalışan ekip üyeleri mesleklerine bağlı kalmayı seçmiş. Takım üyesi Mehmet Tosun tasarımlarını açıklarken, "Olabildiğince büyük dudaklar tasarladık. Uzaktan atılan tüm öpücükleri birleştirip uçuracağız" diyor.

Kedileri herkes sever SPACE CAT

"Binlerce katılımcı arasından seçilip ortaya koyduğumuz emeğin burada burada ve ekran başında yüzbinlerce kişiye ulaşması çok büyük bir şey." diyen ekip, 10-15 metrelik bir uçuş gerçekleştirebilecekleri konusunda da kendilerine güveniyor.

İşin teknik tarafına bir hayli eğilen FLY BY TAYYARE takımı, performans konusunda da oldukça iddialı. Uçak teknisyenlerinden oluşan ekip 78 metrelik dünya rekoruna göz dikerken, karaya kadar gideceklerinden emin görünüyor.

SPACE CAT üyeleri ise kedi sever dört üniversite öğrencisinden oluşuyor. Kardelen ve Asya Güleç kardeşler uçmak deyince akıllarına uzayın geldiğini ve kedilerin de uzaylı olduğu esprilerinden de hareket ederek böyle bir tasarıma imza attıklarını söylediler. "Kedileri herkes sever" diyen ekip, jüriyi etkileyebileceklerinden emin.