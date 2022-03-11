Red Bull Uçuş Günü İçin 25 Tasarım Fikri

Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürüyor. 5 Haziran'da Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlikte birbirinden ilginç tasarıma sahip uçuş makineleri iskeleden kalkıp serin sularla buluşacak.
Peki izleyenleri etkilemek için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki eşsiz tasarımlar! Eğer sen de Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak istiyorsan buraya tıkla ama öncesinde ilham alabileceğin tasarım fikirlerimize göz atmayı unutma.
1. Bir kamyon inşa et ama kamyon arkası yazısını sakın unutma!
2. Martı kanatlarına sahip uçan bir kedi görmek çok ilginç olmaz mı?
3. Heisenberg'ün kim olduğunu herkese hatırlatalım; dev bir kafa, top sakalı, gözlüğü ve tabii ki şapkası.
4. Taht Oyunları'nın Demir Taht'ı. Binlerce plastik kılıçtan yapılmış bir taht herkesin ilgisini çekecektir.
5. Friends dizisinin ikonik buluşma noktası Central Perk. Koltuk şeklinde bir uçak ama tekerlekleri kahve kupası şeklinde olmalı.
6. Düşmemek için tutacaklarına asıldığın bir metro vagonu.
7. Uçan süpürgesinin üstünde yol alan bir cadı izleyenlerin içini ürpertebilir.
8. Uçuş konusunda tarihi bir öneme sahip olan Galata Kulesi'nin aerodinamik bir uyarlamasını hayata geçirmek zor ve iddialı olur ama neden olmasın?
9. Annelerin sık sık hayata geçirdiği uçan bir terlik iskelede de şahane görünür!
10. Hollywood filmlerinde sık sık oradan oraya savrulan, hatta uçan polis arabalarını taklit etmeye ne dersin?
11. Süper kahramanlar, özellikle de uçabilen süper kahramanlar konsepte cuk oturur.
12. Kayakla atlamada tarih yazmışken bu sporu bir uçuş makinesi ile taçlandırabilirsin.
13. Oturduğun şehrin ünlü bir yapısını taklit et; bir kale, bir kule ya da gözüne ne kestirirsen.
14. Tüm rakiplerini şah mat etmek istiyorsan satranç tahtası şeklinde bir uçuş makinesi inşa et!
15. Gözleme! Açlığını dindirmenin yanı sıra hem hafif olması hem de geniş yüzeyi sayesinde uçuş için zekice bir konsept tercihi olabilir.
16. Tuttuğun takımı herkese göstermek istiyorsan takımının renklerini kullanmaktan, hatta formasını taklit etmekten çekinme.
17. Legoları kim sevmez ki? Hayal gücün dahilinde bir şeyler inşa etmeni sağlayan blokları uçuş makinen için de kullanabilirsin.
18. Seni zafere götürecek kanıtlara sahipsen mahkeme salonu konseptine sahip bir tasarım kullan ve iddianı hakime kanıtla!
19. Hayatında hiç UFO görmemiş olanlara eşsiz bir deneyim yaşatmak güzel olmaz mı?
20. Penguen'in Batman karşısında şemsiyesi ile nasıl uçtuğunu gördün, belki de deneme sırası sana gelmiştir.
21. El arabaları inşa malzemesi taşırken epey işe yarıyor. Peki yeteri kadar havada kalmana da yardım edebilir mi? Dene bakalım!
22. Bilgisayar başında çalışan biriysen en yakın iş arkadaşını, yani klavyeni onurlandır ve klavye şeklinde bir uçuş makinesi tasarla.
23. Yaşayan bir dinozor görmemiş olabilirler ama izleyenlere uçan bir dinozor gösterebilirsin!
24. Uçan arabalar herkesin hayali, bunu gerçeğe dönüştürmek ise senin elinde.
25. Bu fikirler aklına yatmadıysa Da Vinci'den ilham almaya ne dersin? O halde hemen buraya tıkla.