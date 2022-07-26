Red Bull Uçuş Günü Jürisinden Tavsiyeler: Aslı Bekiroğlu
Red Bull Uçuş Günü'nün bu seneki jüri üyelerinden Aslı Bekiroğlu'nun katılımcılara birkaç tavsiyesi var.
Red Bull Uçuş Günü'nde yaratıcılıklarını konuşturacak yarışmacıları değerlendirecek jüri üyelerinden biri de Aslı Bekiroğlu. 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlikte Aslı Bekiroğlu'nu etkilemek istiyorsan onun verdiği ipuçlarına kulak ver!
Takım ruhu
Tüm gözler üstünüzde olsun. Alanın tozunu attırın. Birimiz hepimiz, hepimizi birimiz için diye başlayın. Enerji, sinerji, kolektif bir üretim. Rampa sizin sahneniz, parlayın!
Estetik ve yaratıcılık
Estetik ve yaratıcılık sadece uçak yapımında değil, uçuş öncesinde de çok etkili. Hünerlerinizi gösterin, bir dans bulun, akım başlatın, halay çekin, kemençe çalın, star sizsiniz! Beni etkileyin.
Tavrınızı ortaya koyun
O gün alanda bir manifestonuz olsun. Ne kadar uzağa uçtuğunuz tabii ki önemli ama benim için birazcık da hikayeniz çok önemli. Yani bana bir hikaye anlatın, beni inandırın. Giriş, gelişme ve sonuç!
Uçun!
Çocukluğunuzu özlemediniz mi? Çocukluğunuzdaki gibi özgür olun, renkler sizin, araç sizin, kostüm sizin... İstediğinizi yapın, uçun!