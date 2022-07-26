Red Bull Uçuş Günü Jürisinden Tavsiyeler: Aslı Bekiroğlu

Tüm gözler üstünüzde olsun. Alanın tozunu attırın. Birimiz hepimiz, hepimizi birimiz için diye başlayın. Enerji, sinerji, kolektif bir üretim. Rampa sizin sahneniz, parlayın!

Tüm gözler üstünüzde olsun. Alanın tozunu attırın. Birimiz hepimiz, hepimizi birimiz için diye başlayın. Enerji, sinerji, kolektif bir üretim. Rampa sizin sahneniz, parlayın!

Tüm gözler üstünüzde olsun. Alanın tozunu attırın. Birimiz hepimiz, hepimizi birimiz için diye başlayın. Enerji, sinerji, kolektif bir üretim. Rampa sizin sahneniz, parlayın!

Estetik ve yaratıcılık sadece uçak yapımında değil, uçuş öncesinde de çok etkili. Hünerlerinizi gösterin, bir dans bulun, akım başlatın, halay çekin, kemençe çalın, star sizsiniz! Beni etkileyin.

Estetik ve yaratıcılık sadece uçak yapımında değil, uçuş öncesinde de çok etkili. Hünerlerinizi gösterin, bir dans bulun, akım başlatın, halay çekin, kemençe çalın, star sizsiniz! Beni etkileyin.

Estetik ve yaratıcılık sadece uçak yapımında değil, uçuş öncesinde de çok etkili. Hünerlerinizi gösterin, bir dans bulun, akım başlatın, halay çekin, kemençe çalın, star sizsiniz! Beni etkileyin.