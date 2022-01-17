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Favori Etkinliğiniz Geri Döndü: Red Bull Uçuş Günü
Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü, 3 yıl sonra İstanbul'a geri dönüyor! 5 Haziran 2022'de Caddebostan'da gerçekleşecek 5. Red Bull Uçuş Günü'ne dair ayrıntılar burada!
Son olarak 2019 yılında Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde gerçekleşen ve 200 bin insanı insanı ağırlayan Red Bull Uçuş Günü, üç yıl aradan sonra geri dönüyor! Caddebostan Plajı, bir kez daha 5 Haziran'da Red Bull Uçuş Günü'ne ev sahipliği yapacak.
İstanbul'u Uçuş Moduna Alıyoruz
İstanbul'u Uçuş Moduna Alıyoruz sloganı ile beşinci kez düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü ile ilgili ayrıntıları bugünden itibaren redbullucusgunu.com adresinden öğrenebilirsin. Nasıl başvururum? Uçuş aracı hangi özelliklere sahip olmalı? Uçuş aracını yaparken nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalı? Katılım koşulları ve kurallar neler? Yapacağı aracı şimdiden hayalinde canlandırmaya başlayan yaratıcı ve cesur tüm uçuş tutkunları bu soruların cevaplarını redbullucusgunu.com adresinde bulabilecekler.
2019'da ne olmuştu?
Son Red Bull Uçuş Günü'nde Müge Boz, İbrahim Selim, Muhammed Yılmaz, Ayşe Begüm Onbaşı, Sinan Güler, İlayda Alişan, Ogeday Girişken, Yağmur Sarıoğlı, Kübra Dağlı ve Murat Keleş’ten oluşan jüri yarışmacıları puanlamış, etkinlikte dünyaca ünlü Red Bull Air Race pilotu Dario Costa da muhteşem bir gösteriye imza atmıştı.
İstanbul'da dördüncü kez düzenlenen Red Bull Uçuş Günü sona erdiğinde kazanan takım ise Coffee Lovers olmuştu. Barış Somer, Çetin Gürer, Ayşin Aydoğdu ve Umut Öztürk’ten oluşan ekip 4. Red Bull Uçuş Günü'nün en iyisi olmayı başarırken, ikinciliği Mother Force, üçüncülüğü ise Vecihi Team elde etmiş, en uzun mesafeyi kateden takım ise Uçan Efeler olmuştu.
Red Bull Uçuş Günü Nedir?
İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilgiden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre ile Kaliforniya'da yapılan etkinlikte The Chicken Whisperers takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2019 yılında gerçekleştirildi.