Favori Etkinliğiniz Geri Döndü: Red Bull Uçuş Günü

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stanbul'u Uçuş Moduna Alıyoruz

sloganı ile beşinci kez düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü ile ilgili ayrıntıları bugünden itibaren

adresinden öğrenebilirsin. Nasıl başvururum? Uçuş aracı hangi özelliklere sahip olmalı? Uçuş aracını yaparken nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalı? Katılım koşulları ve kurallar neler? Yapacağı aracı şimdiden hayalinde canlandırmaya başlayan yaratıcı ve cesur tüm uçuş tutkunları bu soruların cevaplarını

adresinde bulabilecekler.