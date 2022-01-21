5. Red Bull Uçuş Günü Hakkında Her Şey

Havacılığın tarihini yeniden yazan Red Bull Uçuş Günü beşinci İstanbul çıkartması için geri dönüyor. Son olarak 2019 yılında Kadıköy, Caddebostan Sahili 'nde gerçekleşen ve yüz binlerce insanı ağırlayan Red Bull Uçuş Günü, üç yıl aradan sonra İstanbul'u Uçuş Moduna Alıyoruz mottosu ile geri dönüyor. Caddebostan Sahili, bir kez daha 5 Haziran Pazar günü Red Bull Uçuş Günü'ne ev sahipliği yapacak.

Yarışma formatı ve diğer detaylar

Festival tadında bir etkinlik... © Nuri Yılmazer

Red Bull Uçuş Günü'nde dörder kişilik takımlar, kendi tasarımları olan uçuş araçlarıyla 6 metre yükseklikteki rampadan "suya doğru" havalanacak ve en uzun mesafeyi kat etmeye çalışacaklar.

Başvurular ise redbullucusgunu.com üzerinden başladı bile. Siteye girerek önce başvuru formunu doldurmalı, daha sonra uçuş aracı tasarımını yüklemelisin. Son başvuru tarihi ise 13 Mart. Detaylar için yine redbullucusgunu.com adresini not edebilirsin.

Başvuru adımlarını tamamlayanlar arasından seçilecek en iyi 40 takım ise 5. Red Bull Uçuş Günü’nde yer almaya hak kazanacak. Bu 40 takımın 20 tanesi ise üniversite takımları olacak. Büyük günde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirecekleri performanslarıyla da değerlendirecek.

2019'da ne olmuştu?

200 bin kişi 2019'da Red Bull Uçuş Günü'nü yerinde izlemişti © Nuri Yılmazer

Son Red Bull Uçuş Günü'nde Müge Boz, İbrahim Selim, Muhammed Yılmaz, Ayşe Begüm Onbaşı, Sinan Güler, İlayda Alişan, Ogeday Girişken, Yağmur Sarıoğlı, Kübra Dağlı ve Murat Keleş’ten oluşan jüri yarışmacıları puanlamış, etkinlikte dünyaca ünlü Red Bull Air Race pilotu Dario Costa da muhteşem bir gösteriye imza atmıştı.

İstanbul'da dördüncü kez düzenlenen Red Bull Uçuş Günü sona erdiğinde kazanan takım ise Coffee Lovers olmuştu. Barış Somer, Çetin Gürer, Ayşin Aydoğdu ve Umut Öztürk’ten oluşan ekip 4. Red Bull Uçuş Günü'nün en iyisi olmayı başarırken, ikinciliği Mother Force, üçüncülüğü ise Vecihi Team elde etmiş, en uzun mesafeyi kateden takım ise Uçan Efeler olmuştu.

Red Bull Uçuş Günü Nedir?

En eğlenceli havacılık etkinliği! © Nuri Yılmazer

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilgiden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre ile Kaliforniya'da yapılan etkinlikte The Chicken Whisperers takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2019 yılında gerçekleştirildi.