Red Bull Uçuş Günü Jüri Üyeleri Belli Oldu

Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü için son düzlüğe girildi ve heyecan her geçen gün artıyor. 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili 'nde gerçekleşecek etkinlikte katılımcıları değerlendirecek jüride kimlerin yer alacağı da belli oldu. Red Bull sporcularının ve birbirinden ünlü isimlerin oluşturduğu jüri üyelerine beraber göz atalım.

Aslı Bekiroğlu

2015 yılında televizyon dünyasına adım atan Aslı Bekiroğlu, uçuşa olan merakıyla bu senenin en heyecanlı jürilerinden biri.

Ayşe Begüm Onbaşı

Ayşe Begüm Onbaşı © Red Bull

Cimnastik sporundaki gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı, 11 yaşından beri milli formayı taşıyor. Hem yerel hem de uluslararası birçok şampiyonluğu var.

Berke Dikişçioğlu

Berke Dikişçioğlu © Nuri Yılmazer

Kaykay sporunun ülkemizdeki yükselen yıldızlarından Berke Dikişçioğlu, son olarak 2021'de Türkiye Kaykay Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bora Altıntaş

Bora Altıntaş © Nuri Yılmazer

13 yaşından beri BMX ile ilgilenen Bora Altıntaş, birçok BMX festivalinde yaptığı gösteriler ve başarılar ile adını duyurdu. Halen Türkiye'yi uluslararası BMX yarışmalarında temsil ediyor.

Caner Erdeniz

Eski profesyonel basketbolcu Caner Erdeniz, kariyerine 2003'te Pınar Karşıyaka'da başladı. Aktif yaşam tarzını eşi Müge Boz ile birlikte YouTube kanalında takipçileri ile paylaşıyor.

Doğan Kabak

18 yıldır otomobil gazeteciliği yapan Doğan Kabak, gerçek bir otomobil tutkunu. Dünyadaki birçok otomobil modelini kendi YouTube kanalında incelemeye devam ediyor.

Funda Karayel

2013'ten beri Sabah'ta köşe yazarlığı yapan Funda Karayel, popüler gündem ve sanat üzerine yazıyor. Ekstrem sporlarla da yakından ilgileniyor.

Hande Baladın

Hande Baladın © Nuri Yılmazer

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli voleybolculardan biri olan Hande Baladın kariyerini Eczacıbaşı Dynavit forması altında sürdürüyor.

Kamufle

2012 yılından beri profesyonel olarak rap müzik ile ilgilenen Kamufle, Türkçe rap sahnesinin en önemli isimlerinden biri.

Kerem Gök

20 yaşından bu yana havacılığa ilgi duyan Kerem Gök, YouTube'da havacılık tarihi üzerine bilgilendirici içerikler üretiyor.

Kübra Dağlı

Kübra Dağlı © Nuri Yılmazer

Hem yerel hem de uluslararası arenada birçok şampiyonluğu bulunan Kübra Dağlı, Türkiye'nin en önemli taekwondo sporcularından biri.

Mervan Tepelioğlu

Bilgisayar oyunlarından otomobillere kadar birçok konuda içerik üreten Mervan Tepelioğlu yaklaşık 2 milyon takipçisi olan başarılı bir YouTuber.

Muhammed Yılmaz

Uçaklar ve gökyüzünde olup bitenler üzerine bilgiler sunan Boarding Info'nun kurucusu olan Muhammed Yılmaz, YouTube ve Instagram hesaplarında da havacılık üzerine içerikler üretiyor.

Müge Boz

2008 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Müge Boz, birçok önemli yapımda yer aldı. Aktif yaşam tarzını eşi Caner Erdeniz ile birlikte YouTube kanalında takipçileri ile paylaşıyor.

Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu © Nuri Yılmazer

Superbike şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'nin en önemli motor sporları yıldızlarından biri.

Yağmur Yılmaz Sarıoğlu

Hayali olan uçma tutkusunun peşinden gidip pilotluk eğitimi alan Yağmur Yılmaz Sarıoğlu, şu anda özel bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışıyor.