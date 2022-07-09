Linç Squad Red Bull Uçuş Günü'ne Nasıl Hazırlanıyor?

gerçekleşecek. En son 2019 yılında düzenlenen etkinlikte yine onlarca takım birbirinden ilginç uçuş araçları ile kendini iskeleden serin sulara bırakacak.

Bu yılki katılımcılardan biri de Linç Squad . Her takım gibi onların da hedefi en uzun mesafeye süzülmek ve günü birinci tamamlamak. Büyük gün yaklaşırken hem Linç Squad'ın uçuş aracını mercek altına alalım hem de onlarla etkinlik hakkında ufak bir röportaj yapalım istedik. Videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, röportajı ise aşağıdan okuyabilirsin.