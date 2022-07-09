Linç Squad Red Bull Uçuş Günü'ne Nasıl Hazırlanıyor?
Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak takımlardan Linç Squad'ı biraz daha yakından tanıyoruz!
Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürüyor. Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek. En son 2019 yılında düzenlenen etkinlikte yine onlarca takım birbirinden ilginç uçuş araçları ile kendini iskeleden serin sulara bırakacak.
Bu yılki katılımcılardan biri de Linç Squad. Her takım gibi onların da hedefi en uzun mesafeye süzülmek ve günü birinci tamamlamak. Büyük gün yaklaşırken hem Linç Squad'ın uçuş aracını mercek altına alalım hem de onlarla etkinlik hakkında ufak bir röportaj yapalım istedik. Videoyu hemen yukarıdan izleyebilir, röportajı ise aşağıdan okuyabilirsin.
Uçuş aracınızı tasarlama süreciniz nasıldı, komik anlar yaşandı mı?
Bu uçuş aracını hazırlamak çok eğlenceliydi ancak bir o kadar da yorucuydu. İlk olarak başvuru için bir çizim hazırladık ve tabii ki havalı görünmesine özen gösterdik. Katılım durumumuz netleştiğinde ise hemen üretime başladık ama kaynak herkesi epey korkuttu!
Red Bull Uçuş Günü'nde kaç metreye uçmayı hedefliyorsunuz?
Tüm katılımcılar kazanmak için en uzağa uçmak ister ama bizim hedefimiz rekor mesafenin bir santimetre bile olsa fazlası.
İlk hedef eğlenmek mi yoksa kazanmak mı?
Red Bull Uçuş Günü’nde amaç tabii ki eğlenmek ama biz kazanırken eğlenmek istiyoruz ve bu konuda kendimize inanıyoruz.
Sizinle birlikte yarışmaya katılacak diğer takımlara bir tavsiyeniz ya da mesajınız var mı?
Diğer takımlara verebileceğimiz tek mesaj önümüze çıkmamaları! Şaka bir yana, rüzgarınız bol olsun.