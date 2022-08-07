Red Bull Uçuş Günü Jürisinden Tavsiyeler: Mervan Tepelioğlu

Sizi diğer takımlardan ayıracak en önemli şey yaratıcılığınız olacak. Mesela biz bir önceki Red Bull Uçuş Günü'nde dev bir kartal yapmıştık. Uçamamıştı ama yine de çok güzel detaylara sahipti. Ekleyeceğiniz bu tarz küçük detaylar benden size ekstra puan kazandırır.