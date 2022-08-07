Red Bull Uçuş Günü Jürisinden Tavsiyeler: Mervan Tepelioğlu
Red Bull Uçuş Günü'nün bu seneki jüri üyelerinden Mervan Tepelioğlu'nun katılımcılara birkaç tavsiyesi var.
Red Bull Uçuş Günü'nde yaratıcılıklarını konuşturacak yarışmacıları değerlendirecek jüri üyelerinden biri de Mervan Tepelioğlu. 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlikte Mervan Tepelioğlu'ndan geçer not almak istiyorsan onun verdiği ipuçlarına kulak ver!
Yaratıcı olun
Sizi diğer takımlardan ayıracak en önemli şey yaratıcılığınız olacak. Mesela biz bir önceki Red Bull Uçuş Günü'nde dev bir kartal yapmıştık. Uçamamıştı ama yine de çok güzel detaylara sahipti. Ekleyeceğiniz bu tarz küçük detaylar benden size ekstra puan kazandırır.
İyi planlama yapın
Ekibinizi toplayın, içinizden çıkacak abartılı fikirlere mutlaka kulak verin ve seyirciyi coşturun. Atlamadan önce yapacağınız gösteriyi iyi planlayın.
Dikkatli gelin
Uçuş aracınızı alana getirirken dikkat edin. Caddebostan'ın Ağustos sıcağında kocaman bir aracı alana getirmek güç ister. 2019'da ben getirmiştim, şimdi sıra sizde.
Motivasyonunuzu koruyun
Yaşayacağınız ya da yaşama ihtimaliniz olan herhangi bir aksilikte lütfen motivasyonunuzun düşmesine izin vermeyin. Enerjiniz her zaman yüksek olsun ve her zaman çözüm odaklı olun.