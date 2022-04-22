Muhammed Yılmaz: "Red Bull Uçuş Günü, duygularımızı harekete geçiriyor"

Muhammed Yılmaz: Uçmak, insanoğlunun varoluşundan bu yana devam eden belki de en büyük ve en istikrarlı tutkusu. Bu tutku, ilk insandan bu yana farklı şekillere bürünmüş olsa da hep bir şekilde gökyüzünde olabilmenin hesabının yapıldığı görülüyor. Bir klişe olarak özgürlüğü çağrıştırması, verdiği ulaşılamaz hissiyatı ve bize sunduğu yeni diyarları keşfedebilme şansı nedeniyle; bir mucize olduğunu düşündüğüm uçma fikri, benim için Yunan mitolojisindeki Daidalos ve oğlu Ikarus’un öyküsünde hayat buluyor. Efsaneye göre; Girit’te hapis tutulan Daidalos, adadan kaçabilmek için kendisine ve oğluna, topladıkları tüyleri mumla birleştirerek sunî kanatlar yapıyor. Ancak babasının, “ne çok alçaktan uçarak denizin neminden, ne de çok yüksekten uçarak güneşin sıcaklığından etkilen” öğüdünü dinlemeyerek yükselmeye devam eden İkarus’un kanatlarını bir arada tutan mum eriyor ve denize düşen Ikarus belki de tedbirsizlik neticesinde meydana gelen ilk hava kazasının kurbanı oluyor. Uçma tutkusu ve bunun günümüzde somutlaştırılmış hali olan havacılık, benim için bu öyküde başlıyor aslında. Çocukluğumdan bu yana bu tip öyküleri okuyan, bunlardan etkilenen ve gökyüzünün çağrısını kıymetli bulan biriyim. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendisliği bölümünde okumaya başladıktan sonra havacılığı profesyonel mesleğim haline dönüştürmek, çocukluk masallarımı realize etmemi sağladı. Üniversitedeki ilk derste, sonsuz özgürlük hissinin, fizik kuralları ve uluslararası regülasyonlar ışığında, hayatımızı kolaylaştıran ve bize mucizevi kapılar açan insanüstü bir yeteneğe dönüşeceğini anlamıştım. Ben de bunun profesyonel anlamda somut bir parçası olacağım için kendimi mutlu hissettiğimi hatırlıyorum.