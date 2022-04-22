Muhammed Yılmaz: "Red Bull Uçuş Günü, duygularımızı harekete geçiriyor"
Havacılığa ilgin ve sevgin ne zaman başladı?
Uçmak, insanoğlunun varoluşundan bu yana devam eden belki de en büyük ve en istikrarlı tutkusu. Bu tutku, ilk insandan bu yana farklı şekillere bürünmüş olsa da hep bir şekilde gökyüzünde olabilmenin hesabının yapıldığı görülüyor. Bir klişe olarak özgürlüğü çağrıştırması, verdiği ulaşılamaz hissiyatı ve bize sunduğu yeni diyarları keşfedebilme şansı nedeniyle; bir mucize olduğunu düşündüğüm uçma fikri, benim için Yunan mitolojisindeki Daidalos ve oğlu Ikarus’un öyküsünde hayat buluyor. Efsaneye göre; Girit’te hapis tutulan Daidalos, adadan kaçabilmek için kendisine ve oğluna, topladıkları tüyleri mumla birleştirerek sunî kanatlar yapıyor. Ancak babasının, “ne çok alçaktan uçarak denizin neminden, ne de çok yüksekten uçarak güneşin sıcaklığından etkilen” öğüdünü dinlemeyerek yükselmeye devam eden İkarus’un kanatlarını bir arada tutan mum eriyor ve denize düşen Ikarus belki de tedbirsizlik neticesinde meydana gelen ilk hava kazasının kurbanı oluyor. Uçma tutkusu ve bunun günümüzde somutlaştırılmış hali olan havacılık, benim için bu öyküde başlıyor aslında. Çocukluğumdan bu yana bu tip öyküleri okuyan, bunlardan etkilenen ve gökyüzünün çağrısını kıymetli bulan biriyim. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendisliği bölümünde okumaya başladıktan sonra havacılığı profesyonel mesleğim haline dönüştürmek, çocukluk masallarımı realize etmemi sağladı. Üniversitedeki ilk derste, sonsuz özgürlük hissinin, fizik kuralları ve uluslararası regülasyonlar ışığında, hayatımızı kolaylaştıran ve bize mucizevi kapılar açan insanüstü bir yeteneğe dönüşeceğini anlamıştım. Ben de bunun profesyonel anlamda somut bir parçası olacağım için kendimi mutlu hissettiğimi hatırlıyorum.
Wright Kardeşler’in ilk uçuşundan bu yana havacılıkta çok büyük gelişim ve değişimler yaşandı. Havacılık tarihinde dönüm noktalarından bazılarını saymanı istesek ne söylersin?
Wright Kardeşler tarafından geliştirilen, tarihin ilk insanlı uçağı Wright Flyer, 17 Aralık 1903’te saat 10:35’te ABD’nin Kuzey Carolina Eyaleti’nin Kitty Hawk Kasabası’nda, Orville Wright'in kontrolünde 12 saniyede 36,6 metre uçarak tarihteki ilk uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş, yüzlerce yıldır insanların aklındaki fikri, hayali somutlaştıran ve profesyonel kısma geçiren bir milat oldu. Havacılık ile ilgili bundan sonra yaşanacak her şeyi tarihlememizi sağlayan bir sıfır noktası kabul edildi. O günden bu yana uçak teknolojisi başta olmak üzere havacılığın tüm alt başlıklarında olağanüstü bir gelişim kat edildi. Ancak sektöre çağ atlattığına inanılan diğer önemli gelişmelerden ilkinin 1948’de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) kurulması ile endüstrinin tüm kurallarının çizilip, standardizasyon sağlanması olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede bugün havacılık, dünyanın en güvenli ulaşım şekli haline getirildi. 1947’de Charles "Chuck" Yeager’ın ilk kez ses hızını aşması, 1958’de Londra - New York arasında ilk transatlantik yolculu uçuşun yapılması, Concorde ile insanların ses üstü hızlarda seyahat edebilmesi, jet motorlu uçaklar ile jet çağına geçilmesi, son dönemde güneş enerjili bir uçak olan Solar Impulse ile hiç yakıt tüketmeden dünyanın çevresinde dolaşılması, havacılıkta çağın ötesine geçilmesi için kritik gelişmelerden sadece birkaçı oldu.
Endüstriyel tarafı bir kenara bırakırsak, Türkiye'de havacılığa olan ilgiyi nasıl değerlendirirsin?
Havacılığa ilginin özellikle son 15 - 20 yılda çok daha ivmeli bir şekilde arttığını görüyorum. Bunun arkasındaki ilk neden, insanların uçağa çok daha kolay erişebilir hale gelmesi. Daha önce uçağa binmek çok büyük bir lüks olarak algılanırken, insanlar yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için çok daha sık uçak kullanmaya başladılar. Bu da ilgiyi ve farkındalığı ciddi şekilde artırdı. Ulaşılamaz görünen şey, artık günlük hayatımızın sıradan bir parçası haline geldi ve bu da insanları meraklandırmaya başladı. Artık insanlar uçağa binmek için havalimanına girdiği an itibariyle çok sayıda şeyi merak ediyor ve öğrenmek istiyor, araştırıyor ve paylaşıyorlar. Uçuşun kendisi de bu sürece dahil. Bu durum havacılığa dair topyekün kalkınma hareketi başlatıyor. Ülkede havacılık ile ilgili etkinliklerin ve organizasyonların sayısı giderek artıyor. Gençler üniversitelerde havacılık temalı bölümleri çok yoğun şekilde tercih ediyorlar. Havacılık ile ilgili sporlarla uğraşanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Havacılık profesyonelleri daha görünür ve takip edilir hale geliyorlar. Havacılık daha ulaşılabilir, görünür ve konuşulur hale geldikçe ilgi duyanların ve bu alanda yer almak isteyenlerin sayısı da artıyor. Ben Türkiye’de havacılık farkındalığının, bilinci, ilgisi ve etkisinin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artacağı inancındayım.
Red Bull Uçuş Günü; katılımcılar, izleyiciler ve jüri dahil herkesin tek beklentisinin eğlenmek ve keyifli bir gün geçirmek olduğu bir etkinlik
Geçmişte Tunnel Pass ve Red Bull Stratos gibi havacılık tarihine geçen projeler oldu. Bir havacılık tutkunu olarak bu gibi projeler sen de nasıl duygular oluşturuyor?
Açıkçası Red Bull, başta “kanatlandırır” sloganı ile organik bir şekilde havacılık dünyasına yakınsıyor. Düzenlediği ulusal ve küresel etkinlikler ile havacılık profesyonelleri ve havacılık tutkunlarına eşsiz duygular yaşatıyor. Tunnel Pass sonrası Dario’nun röportajını dinlediğinizde, işin arkasında milisaniyeler ile ölçülen hassaslıkta bir çalışma olduğunu görebilirsiniz. Bizim 40-50 saniyede izlediğimiz bir uçuşun arkasında yılların birikimi ve dev bir ekibin hazırladığı eşsiz bir plan ve program var. Zaten uçuş başarıyla tamamlandığında, tünelden çıktığı an Dario’nun gözlerinde ve verdiği tepkilerde o hissiyatı ve tutkuyu rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Havacılık da tam olarak bu tutkunun içinde saklı aslında. Bu tip etkinlikleri takip edebilmek ve hatta Uçuş Günü’nde olduğu gibi bu deneyimlere bir şekilde eklemlenip, parçası olabilmek çok keyifli. Sayılarının artması, daha iddialı ve tüm dünyada yankı uyandıran proje ve etkinliklerin hayata geçirilmesini dört gözle bekliyoruz.
Red Bull Uçuş Günü 8 Mayıs 2022'de bir kez daha eğlenceyi havacılık konseptiyle bir araya getirecek. Organizasyon hakkında düşünceleriniz neler?
İşin içinde uçmak fikri olması benim bu organizasyon için sempati duymam konusunda yeterli şartları sağlıyor aslında. Uzun süre Türkiye’de düzenlenememiş olması beni üzen bir şeydi. Yurt dışında düzenlenen organizasyonların görüntülerini izliyordum. 2019’da yeniden İstanbul’da düzenleneceğini duyduğumda bu bile beni heyecanlandırmaya yetmişti. Organizasyonda jüri kulesinde yer almak bunu çok daha keyifli hale getirdi. Şimdi 2022 için çok daha heyecanlıyım. Beni etkinlikte en çok çeken şey, tasarımların ve üretim süreçlerinin tamamen katılımcıların kendi yaratıcılıkları üzerinden ilerlemesi. Bu bana havacılığın temelleri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci’nin uçan araç çizimlerini çağrıştırıyor. Eğlenceyi ön planda tutan, yaratıcılık ve sahne performansını bütünleştiren; ödülleri ve rekabeti de üstüne koyarak tüm katılımcı ve izleyicilerin enerjisinin birleştiren, ortaya harika bir sonuç çıkaran müthiş bir yarışmadan bahsediyoruz. Bu yarışmada benim vereceğim puanların da belirleyici olması fikri çok hoş. Birbirinden eğlenceli dans performansları, harika tasarımlara sahip uçmaya çalışan hava araçları, birbirinden özel uçuş gösterileri ile herkesin çok eğleneceği bir gün olacağını söyleyebilirim. Red Bull Uçuş Günü, katılımcılar, izleyiciler ve jüri dahil herkesin tek beklentisinin eğlenmek ve keyifli bir gün geçirmek olduğu bir etkinlik olmasıyla ayrışıyor. Katılımcı ekiplerden bir dünya rekoru ya da unutulmaz performanslar gelirse böylesi bir duruma elbette herkes gibi ben de asla hayır demem!
Uçuş konusunda uzman insanlar olarak Red Bull Uçuş Günü için uçuş araçlarını hazırlama aşamasında olan katılımcılara ne gibi ipuçları verirsiniz?
Öncelikle katılımcı ekiplerin, yarışmadan beklentilerini, kafalarında tam olarak belirlemeleri gerekiyor. Yani ödül almaya mı talipler; yoksa tamamen eğlenme amaçlı mı katılıyorlar bunda hem fikir olmaları, sürecin ilerleyişi açısından çok önemli bir detay. Eğer ödüllerden birine taliplerse de hangi alanda ödül almak istediklerini net olarak belirlemek zorundalar. En uzağa uçacak aracı üretmek gibi bir amaçla yola çıkıp, tasarım sürecinde buna yönelik bir araç geliştirmedilerse, bu yanlış yolda oldukları anlamına gelir. Yaratıcılık, performans ve mesafe kategorilerinde yarışabilecek her bir hava aracının isterleri birbirinden farklı. Ürettiğiniz hava aracıyla üç kategori için de yarışıp ödül beklemek yanlış olur. Yani amaç ya da hedef belirleme kısmını ve takım olabilme duygusuna sahip olmalarını çok önemsiyorum. Verebileceğim en önemli tavsiye takım olarak ne istediklerini bilmeleri ve buna uygun hareket etmeleri olabilir. Bir de yarışma ile ilgili tüm süreçleri gerçek bir eğlenceye dönüştürmeyi unutmasınlar. Tasarımdan üretime, yarışma günü gösteri ve uçuş performansına kadar her detayın unutulmaz bir eğlence olduğunu akıllarından çıkarmamalarını tavsiye ederim.
Diğer uçuş odaklı yarışlarla karşılaştırdığınızda Red Bull Uçuş gününün nasıl bir farkı var sizce?
Daha önceki sorularda da bahsettiğimiz üzere insanoğlunun ilkel çağlardan bu yana en büyük ve istikrarlı tutkusu uçmak. Bu tutkusunu harekete geçirebilecek her türlü şey de onu heyecanlandırmaya yetiyor. Red Bull Uçuş Günü, aslında genlerimizde olan ve üzerini örttüğümüz bazı özel duygularımızı harekete geçiriyor bana göre. Tasarımından çizimine, üretiminden performansına kadar tüm süreçlerin, bir takım olarak gerçekleştirilmesi, birlikte bir şeyler yapma; bir arada olma/yaşama isteği, işbölümü, birbirinin eksiğini tamamlama gibi paylaşımlara olanak tanıması ve en önemlisi de insanoğlunun uçma tutkusuna atıfta bulunması nedeniyle insanları etkileyip, harekete geçiriyor olabilir. Son dönemde yarışmanın kazananları için belirlenen ödüllerin de belirli bir kesimin ilgisini çekmeye ve katılımı artırmaya çok büyük bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Bütün bunlar yarışmayı dünya genelinde popüler hale getiriyor. Biz eğlenmeyi, rekabeti, takım olmayı, ödülü ve kazanma duygusunu çok seviyoruz. Bu yarışta bunların hepsi var. Bu yüzden havacılık temalı küresel bir etkinliğe dönüşmüş olması şaşırtıcı değil.
Son soru, sizin kişisel olarak havacılık ile kurduğunuz en büyük hayal nedir? "Şunu yapmayı çok isterdim" dediğiniz bir şey var mı?
Bugüne kadar işim ve sosyal medyada yaptığım çalışmaların bir parçası olarak, çok fazla seyahat etme ve sektörel anlamda bir çok ilki yaşama şansı buldum. Örneğin dünyanın en uzun non-stop seyahatine katılan ilk Türk olmayı başardım. Singapur’dan New York’a kesintisiz 17,5 saatlik uçuşu yapmak ve bu uçuşta ülkemi temsil etmek olağanüstü bir duyguydu. 100 saat içinde Dünya’nın etrafında bir tam tur attığımız organizasyonun parçası olmak da müthişti. Bu gibi özel projelerin içinde yer aldığınız zaman hep ‘bir sonraki ne olabilir?’ diye düşünüyorsunuz. O hayalin peşinde koşmaya başlıyorsunuz. Bugün için küresel standartlara göre, Dünya’da resmi olarak havalimanı kabul edilen 41.700’ün üzerinde meydan var. Bunlar arasında yolculu sefer yapılan ticari havalimanlarının tamamına uçmak gibi bir hayalim var örneğin. Daha önce böyle bir çalışmaya girişmek istedik ancak maalesef rafa kaldırmak zorunda kaldık. Ancak dünyanın en fazla havalimanına uçan kişisi olma fikri bile heyecan verici. Öte yandan uzay turizminin başlaması da bir yandan çok ilgimi çekiyor. Umarım günün birinde, insanlı uzay seyahatlerinin birinde yer alma şansı yakalarım.