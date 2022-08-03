Red Bull Uçuş Günü Takım Ziyaretleri: MuuM Mimarlık

'nde takımlar hem birincilik mücadelesi verecek hem de izleyicilere eğlenceli vakit geçirtecek.

Red Bull Uçuş Günü katılımcılarını yakından tanımak için Sergen Deveci yola çıktı ve ilk olarak MuuM Mimarlık 'ın ofisini ziyaret etti. Bu ziyarette takım üyelerinden uçuş aracının tasarımına dair temel bilgileri ve tasarım sürecinin nasıl ilerlediğini dinledik.