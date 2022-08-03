Red Bull Uçuş Günü Takım Ziyaretleri: MuuM Mimarlık
Sergen Deveci ile Red Bull Uçuş Günü katılımcılarından MuuM Mimarlık'ı yakından tanıyalım.
Red Bull Uçuş Günü'nde takımlar hem birincilik mücadelesi verecek hem de izleyicilere eğlenceli vakit geçirtecek. 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlik öncesinde katılımcıları yakından tanıyalım istedik.
Red Bull Uçuş Günü katılımcılarını yakından tanımak için Sergen Deveci yola çıktı ve ilk olarak MuuM Mimarlık'ın ofisini ziyaret etti. Bu ziyarette takım üyelerinden uçuş aracının tasarımına dair temel bilgileri ve tasarım sürecinin nasıl ilerlediğini dinledik.
Uçuş aracına Up (Yukarı Bak) filminin adını veren MuuM Mimarlık ekibi, etkinlikte özel kostümleri ile boy gösterecek. Çevreye önem veren ekip tasarım için geri dönüştürülmüş ya da hurdaya gidecek malzemeleri kullanmaya özen göstermiş.
Red Bull Uçuş Günü heyecanı 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde yaşanacak. Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan redbullucusgunu.com adresinden etkinlik sayfasına ulaşabilirsin!