Red Bull Uçuş Günü Neden Benzersiz Bir Yarış?

Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü için geri sayım sürüyor.

Son olarak 2019'da Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilen etkinlik, uçmaya ve ıslanmaya meraklı mucitleri yeniden bir araya getirecek. Peki 5 Haziran ’da bir kez daha Caddebostan Sahili’nde eğlenceli saatler vaat eden etkinliği benzersiz kılan sebepler neler?

Sebepleri sıralamadan önce hatırlatalım: Başvurular redbullucusgunu.com üzerinden başladı. Siteye girerek önce başvuru formunu doldurmalısın, daha sonra uçuş aracı tasarımını yüklemelisin. Son başvuru tarihi ise 13 Mart . Detaylar için yine redbullucusgunu.com adresini ziyaret edebilirsin.

01 İlk kural: Uçmak

4. Red Bull Uçuş Günü'nün En Güzel Anları

Her şeyden önce uçmaya hazır ol çünkü Red Bull Uçuş Günü'nün temelinde uçmak var, hem de olabildiğince uzağa uçmak. Bugüne kadar uçma konusunda kendini en iyi hazırlayan takımın The Chicken Whisperers olduğunu belirtmek lazım. 2013 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte boy gösteren ekip, 78.6 metre ile bugüne kadar uçulan en uzun mesafeye imza atmıştı. Başka hangi yarışmada önce 78 metre uçup daha sonra serin sularla buluşabilirsin ki?

02 Yaratıcı Tarafını Keşfet

Yaratıcı kostümler ve uçuş araçları önemli... © Kaan Verdioğlu

İşin mucitlik tarafından bahsetmemek olmaz. Red Bull Uçuş Günü, geçmişi 1992 yılına kadar uzanan bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında katılımcıların kendi tasarladıkları uçuş aletleriyle olabildiğince uzun süre havada kalmaları gerekiyor. İşin bu yaratıcılığa dayalı ve rekabetçi tarafı bile Red Bull Uçuş Günü’nü diğer etkinliklerden ayırmaya yetiyor. Zaten yaratıcı kostümün jüri karşısında da sana ekstra puan kazandıracağı için yarışın gidişatı açısından da büyük önem arz ediyor.

03 Tek Başına Değil Arkadaşlarınla Birlikte Eğlen

Arkadaşlarını suya yollamaya hazır ol! © Kaan Verdioğlu

Red Bull Uçuş Günü’nde başarıya giden yolu tek başına aşman mümkün değil, en iyi uçuş aletini tasarlamak için verimli bir beyin fırtınası gerekiyor. Bunun için de sevdiğin, kafanın uyuştuğu ve yaratıcılığına güvendiğin insanlar ile iyi bir takım oluşturman lazım. Etkinliğin keyifli yanlarından biri de arkadaşların ile katılabilmen ve hep birlikte eğlenebilmen!

04 Uçmak Yetmez Islanmak da Lazım!

Önce havada, sonra suda... © Ateş Evirgen

Elbette ki her uçuşun bir sonu var ve Red Bull Uçuş Günü’nde bu son fazlasıyla sulu oluyor. Belli bir yükseklikteki platformdan uçuşa geçen katılımcılar ne kadar uzağa uçabilirlerse uçsunlar, en nihayetinde denizin serin suları yla buluşuyorlar. Bu durum sanıldığı gibi tatsız bir son değil, yapılan tüm hazırlıkların meyvesi toplandıktan sonra keyifli bir iniş tecrübesi aslında.