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Takımlar Red Bull Uçuş Günü'ne Nasıl Hazırlanıyor?
14 Ağustos'ta gerçekleşecek Red Bull Uçuş Günü öncesinde Sergen Deveci bazı takımları ziyaret ederek onları daha yakından tanıma şansı buldu. Şimdi izle!
Red Bull Uçuş Günü için takımlar son hazırlıklarını yapıyor! 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlikten zaferle ayrılmak için ne gibi hazırlıklar yapıldığını yerinde görelim ve katılımcıları daha yakından tanıyalım istedik.
Büyük güne sayılı günler kala Sergen Deveci yola çıktı ve MuuM Mimarlık, Radio 2019, Fly By Tayyare takımlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde uçuş araçlarının tasarımına dair temel bilgileri takım üyelerinden dinledik.
Red Bull Uçuş Günü heyecanı 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde yaşanacak. Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan redbullucusgunu.com adresinden etkinlik sayfasına ulaşabilirsin!
MuuM Mimarlık
2 dakika
Red Bull Uçuş Günü Takım Ziyaretleri: MuuM Mimarlık
Sergen Deveci ile Red Bull Uçuş Günü katılımcılarından MuuM Mimarlık'ı yakından tanıyalım.
Uçuş aracına Up (Yukarı Bak) filminin adını veren MuuM Mimarlık ekibi, etkinlikte özel kostümleri ile boy gösterecek. Çevreye önem veren ekip tasarım için geri dönüştürülmüş ya da hurdaya gidecek malzemeleri kullanmaya özen göstermiş.
Radio 2019
2 dakika
Red Bull Uçuş Günü Takım Ziyaretleri: Radio 2019
Sergen Deveci ile Red Bull Uçuş Günü katılımcılarından Radio 2019'u yakından tanıyalım.
1994 yılında kurulan Radio 2019'un logosunu uçurma fikriyle yola çıkan ekip, tasarımın öne çıkan detayını "takılmadan zıplatmak önemliydi" şeklinde tanımlıyor. Radio 2019'un sloganı "uçurmaya alışığız, şimdi uçma zamanı" ise oldukça iddialı.
Fly By Tayyare
3 dakika
Red Bull Uçuş Günü Takım Ziyaretleri: Fly By Tayyare
Sergen Deveci ile Red Bull Uçuş Günü katılımcılarından Fly By Tayyare'yi yakından tanıyalım.
Fly By Tayyare özellikle tasarım konusunda iddialı ve birinciliğie ulaşabileceğinden emin. Uçuş teknisyenlerinin de yer aldığı ekip, tasarım sürecinde yaptığı hesaplamalar sayesinde uçuş aracının uzun süre havada kalabileceğini öngörüyor.