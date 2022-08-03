Takımlar Red Bull Uçuş Günü'ne Nasıl Hazırlanıyor?

gerçekleşecek etkinlikten zaferle ayrılmak için ne gibi hazırlıklar yapıldığını yerinde görelim ve katılımcıları daha yakından tanıyalım istedik.

için takımlar son hazırlıklarını yapıyor!

takımlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde uçuş araçlarının tasarımına dair temel bilgileri takım üyelerinden dinledik.

Büyük güne sayılı günler kala Sergen Deveci yola çıktı ve MuuM Mimarlık , Radio 2019 , Fly By Tayyare takımlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde uçuş araçlarının tasarımına dair temel bilgileri takım üyelerinden dinledik.

Büyük güne sayılı günler kala Sergen Deveci yola çıktı ve MuuM Mimarlık , Radio 2019 , Fly By Tayyare takımlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde uçuş araçlarının tasarımına dair temel bilgileri takım üyelerinden dinledik.

Red Bull Uçuş Günü heyecanı 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde yaşanacak. Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsan