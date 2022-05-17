Red Bull Uçuş Günü'ne Katılacak Takımlar Belli Oldu!

Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü önümüzdeki yazın sonuna doğru, 14 Ağustos 'ta gerçekleşecek. Caddebostan Sahili 'nin bir kez daha eğlenceli ve rengarenk bir atmosfere bürüneceği etkinlikte mücadele edecek takımlar belli oldu.

Birbirinden ilginç takım isimlerinin, uçuş makinesi tasarımlarının ve iddialı katılımcıların yer alacağı etkinlikte kimler serin sularla buluşacak, merak ediyor musun? Katılımcı 39 takımın tasarımlarını ve takımların etkinliğe dair mesajlarını aşağıda bulabilirsin.

01 3 Böcek 1 Çiçek

3 Böcek 1 Çiçek © Red Bull

Yaratıcılıkla nefes alan, sıradan şeylerle asla yetinmeyen bir reklam ajansı. Fikir bulurken ve tasarım yaparken uçtuklarını, denizleri aşıp göklere çıktılarını söylüyorlar. Şimdi de okyanusların fatihi ve göklerin hakimi olmak için Red Bull Uçuş Günü'ne geliyorlar.

02 Air Kiss

Air Kiss © Red Bull

Air Kiss ekibi tam olarak adının hakkını veren bir uçuş makinesiyle boy gösterecek. Söylediklerine göre uzaktan uzaktan gönderilen tüm öpücükler toplanmış ve intikam için tek bir öpücük haline gelmiş. Şimdi de herkesin bu kocaman öpücüğü uçarken görmesi gerektiğini düşünüyorlar.

03 Aladdin

Aladdin © Red Bull

Şansını daha önce 2019 yılındaki Red Bull Uçuş Günü'nde "Mehve" ile kullanan takım, bu kez de Aladdin'in lambasıyla iskeleye dönüş yapıyor. Cin, Aladdin, Jasmine, Kötü Büyücü dörtlüsü güçlerini birleştirirken kendilerine sunulan dilek haklarını tasarladıkları uçuş aracını en uzağa uçurmak için kullanacaklar.

04 At Kafaları Firarda

At Kafaları Firarda © Red Bull

At Kafaları Firarda ekibi Red Bull Uçuş Günü'ne ilk defa katılıyor. Bir psikolog, bir insan kaynakları uzmanı ve iki mühendis olmak üzere dört kişiden oluşan takım uçuşa hazır. Üstelik yapacakları deneme ile Truva gerçeğini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyorlar. Bu tarihi an için herkes gözlerini dört açmalı.

05 Ballı Çörekler

Ballı Çörekler © Red Bull

İstanbul semalarına bir portal açılıyor! Amansız mücadelelerden asla kaçmayan Pickle Rick, bu kez yeni bir macerayla limitlerini zorlamaya geliyor. Morty, Red Bull ile kanatlanmak için sabırsızlanıyor ve ekip de her türlü destek için kolları sıvamış durumda. Yeni bir efsane yazmak için Red Bull Uçuş Günü’ne geliyorlar.

06 Batman

Batman © Red Bull

Batman, nam-ı diğer "yarasa adam" bir kez daha Red Bull Uçuş Günü'nde boy göstermeye hazırlanıyor. Genç ve dinamik bir kadro eşliğinde iskelede yerini alacak olan Batman'in hedefi ise olabildiğince uzağa süzülmek ve bunun sonucunda Red Bull Uçuş Günü'nden zaferle ayrılmak.

07 Bekar Evi Airways

Bekar Evi Airways © Red Bull

Red Bull Uçuş Günü'ne bekar evini aratmayacak bir konseptle hazırlandığını söylüyor Bekar Evi Airways takımı. Uçuş öncesinde ve sırasında sahne şovları sergileyeceklerini de belirtiyorlar. Bu konseptin ortaya ne gibi şeyler çıkaracağını 14 Ağustos'ta öğrenecek herkes.

08 Davraz Team

Davraz Team © Red Bull

Üç yıldır elektrikli araç yarışları için araç hazırlıyor Davraz Team. Bugüne dek yaptıkları tüm tasarımlar "martı kanat" üzerine olmuş. Haliyle Red Bull Uçuş Günü’ne katılmak takım üyelerine çok mantıklı gelmiş. Daha önceki amaçlarına, hayallerine ulaştıkları gibi bu yarışmada da rekor kırmak istiyorlar.

09 Dragon Fly

Dragon Fly © Red Bull

İzmir’de yaşayan ve amatör olarak ekstrem sporlarla ilgilenen bir grup arkadaştan oluşuyor Dragon Fly. Bu tutkularını şimdi de Red Bull Uçuş Günü’ne katılarak sürdürmek istiyorlar. Tasarladıkları uçuş makinesi ile hedefleri ise en uzak mesafeye giden takım olabilmek.

10 Driftherapy

Driftherapy © Red Bull

Takımın ismine ve uçuş makinesi tasarımına bakınca Red Bull Uçuş Günü'nden ziyade Red Bull Car Park Drift için hazırlanmış gibiler. Yine de "lastiği yakıyoruz, neden uçurmayalım" mottosunu benimseyerek iskeleden uçmayı kafalarına koymuşlar. Başarılı olabilecekler mi, ne dersin?

11 Fly by Tayyare

Fly by Tayyare © Red Bull

Üç uçak teknisyeni ve bir uçak mühendisi bir araya gelerek Fly by Tayyare'yi oluşturmuş. Aerodinamik, süzülme, tasarım ve yaratıcılık tecrübeleri sayesinde eğlenceli bir gösteri vaat ediyorlar. Tüm bu eğlencenin yanı sıra asıl hedefleri ise dünya rekorunu kırmak.

12 Flying Galata

Flying Galata © Red Bull

Flying Galata takımı, Galatasaray Üniversitesi'ni başarıyla temsil etmeyi hedefliyor. Takım üyeleri mühendislik bölümlerinde öğrenim görüyorlar. Galata Kulesi'ni uçururken asıl amaçları ise birinci olmak ve Red Bull Uçuş Günü’nün tüm dünyada unutulmazları arasına girmek.

13 Gaang

Gaang © Red Bull

Avatar çizgi dizisinin renk ve karakterlerini kullanan bir konsept var. Hava, toprak, su ve ateş uluslarını temsil ederek diziden bir kesit olmayı hayal ediyor Gaang. Takım olarak yaratacakları atmosfer ile izleyicilere Avatar dizisinin bir parçasıymış gibi hissettirmeyi amaçlıyorlar.

14 Gezgin Kafalar

Gezgin Kafalar © Red Bull

Little Miss Sunshine filminden esinlenen ekip Burak Hellagü, Aysan Yakut, Hazar Leman, Yakut Cengiz ve Fırat Yılmaztürk beşlisinden oluşuyor. Red Bull Uçuş Günü'nde tüm yeteneklerini kullanarak Olive’in dansını sergilemeyi, sarı karavanları ile uçup ödülü kapmayı hedefliyorlar.

15 Göklerde Albatros Gibiydim

Göklerde Albatros Gibiydim © Red Bull

"Red Bull ile kanatlanma sırası bizde!" diyerek çıktıkları yolda göklerin en uzun kanadına sahip kuşu Albatros'tan ilham almış ekip. İki mühendislik öğrencisi, bir endüstriyel tasarımcılık öğrencisi ve bir müzik öğrencisinden oluşan takım Albatros'u uzaklara uçurmakta kararlı.

16 Havas Engage

Havas Engage © Red Bull

Çalıştıkları reklam ajansı olarak Red Bull Uçuş Günü'ne katılmaya karar vermiş bir takım. Meslekleri gereği sahip oldukları yaratıcı ve üretici kimliklerini bu etkinlikte de ortaya koyarak derece yapmayı hedefliyorlar. En büyük hedefleri ise uçarcasına eğlenmek ve eğlendirmek.

17 Hidroana

Hidroana © Red Bull

Hidroana, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde hidrojen yakıtlı elektrikli araçlar üretip yurt içindeki ve yurt dışındaki yarışmalara katılan öğrencilerden oluşuyor. Red Bull Uçuş Günü’ne katılma amaçları da tüm becerilerini gösterip en uzak mesafeye uçabileceklerini kanıtlamak.

18 Jack & Jones

Jack & Jones © Red Bull

Jack & Jones takımı Caddebostan’ın serin sularıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekleyen Viking gemisi ve takıma yön veren kaptan Denim Dog ile etkinliğe hazırlanıyor. Jack & Jones çalışanlarından oluşan takım seyircinin de dahil olduğu görsel bir şölenle uçuş rampasında boy gösterecek.

19 Kara-one

Kara-one © Red Bull

Dört eğitimciden oluşan ekip 2019 yılındaki Red Bull Uçuş Günü’ne "FREESOLO" ismiyle katılmıştı ancak bu yıl daha iddialı bir araca sahip. Her biri aynı zamanda karavan ve doğa tutkunu, yarışmada da doğa ve karavan tutkusunu yaşatarak birinci olmayı istiyorlar.

20 Lama Pinata

Lama Pinata © Red Bull

Aralarında yaptıkları beyin fırtınaları sonucunda bu yarışma için uygun olduklarına karar vermiş Lama Pinata üyeleri. Havacılığa karşı ilgilerini yaratıcılıkları ile birleştirip Lama Pinata'yı ortaya çıkarmışlar. Şimdi de kısa sürede onunla gökyüzünden şeker ve güzel enerji dağıtmak istiyorlar.

21 Migros

Migros © Red Bull

Red Bull Uçuş Günü'nde kurumunu temsil eden ekiplerden biri. Yarışmaya hazırlanırken dile getirdikleri "Migros Hemen ile uçuşa hazırız! Rekabet bize iyi gelecek." sloganı ile iddialı olduklarını ortaya koyuyorlar. Uçuş makinesi tasarımları ile uzun süre havada kalmayı hedefliyor gibiler.

22 Moloztaş Airlines

Moloztaş Airlines © Red Bull

Cemil Akyüz, Caner Tukta, Batur Abalıoğlu ve Hükümran Selim Ertürk dörtlüsü bir araya gelerek çocukluk anılarındaki araca kanat takmak istemişler. Prototipini taş yatağında ürettikleri bu aracın dinozorlara kafa tutacak kanat yapısı sayesinde özgürce havalanacağından eminler.

23 Muum Mimarlık

Muum Mimarlık © Red Bull

Muum Mimarlık sadece fikirleriyle değil, araçlarıyla da uçacak. Ya bulutlara yolculuk edecekler ya da denize çakılacaklar ama asıl hedefleri eğlenmek. Uçuşu Gizem Nergiz gerçekleştirecek ve ona bu uçuş için Begüm Topuzdağ, Emir Çetindağ, Ebru Bulca eşlik edecek.

24 Omega 5

Omega 5 © Red Bull

İsim ve tasarım konusunda Trabzon kültüründen ilham alıyor Omega 5. İlginçtir ki takım üyelerinin hiçbiri Trabzonlu değil ama bu şehirde tanıştıkları için şehrin ruhunu temsil etmek istemişler. Yöresel öğelerden oluşan tasarım ve kostümler ile Red Bull Uçuş Günü'ne renk katacaklar.

25 OXODJ

OXODJ © Red Bull

Tamamı DJ'lerden ve prodüktörlerden oluşan, kısacası hayatını müziğe adamış bir takımın uçuş makinesi de DJ kabini şeklinde olmalıydı elbette. OXODJ ilk kez katıldığı Red Bull Uçuş Günü'nde müzikten aldığı güç ve enerji sayesinde fark yaratmayı, devamında da kanatlanmayı hedefliyor.

26 Pillians on Wings

Pillians on Wings © Red Bull

Kendini "deneyim odaklı bir topluluk projesi" olarak tanımlayan Pill NFT, daha önce birbirini tanımayan ve ortak ilgili alanı sayesinde oluşan bir ekip. Yaratıcı yönüne güvenen takımın neler ortaya koyabileceği Red Bull Uçuş Günü'nde belli olacak.

27 Radio 2019

Radio 2019 © Red Bull

Müzikle beslenen, müzik tutkusunu Red Bull Uçuş Günü'nde havalanmak için kullanmayı planlayan bir diğer takım. Bir hayli iddialı görünen Radio 2019 takımının sloganı ise şöyle: "Radio 2019 DJ'leri uçurmasını da bilir, uçmasını da!"

28 Rainbow Submarine

Rainbow Submarine © Red Bull

The Beatles'ın en bilinen şarkılarından Yellow Submarine'den ilham alıyor Rainbow Submarine. Gökkuşağının renkleriyle süslenen uçuş makineleri ile herkesin beğenisini kazanmayı hedefliyorlar. Üstelik uçuş öncesinde The Beatles'ı anımsatan bir dans gösterisi de hazırlıyorlar.

29 Red Kong

Red Kong © Red Bull

Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı okuyan bir grup öğrenci. Robotik ve el işleri üzerine kafa yoran takım, öğrencilik yıllarını öğrenerek, eğlenerek ve yeni insanlarla tanışarak değerlendirmek istiyor. Gittikleri her yere eğlence ve heyecan götürme hedeflerinin sıradaki durağı ise Red Bull Uçuş Günü.

30 Redkids on the Sky

Redkids on the Sky © Red Bull

Redkids on the Sky ekibi yetenekli kadrosu ile hem görsel bir şölen ortaya koymayı hem de mühendislik şovu yapmayı hedefliyor. Kendilerini "turnuvanın yaramaz ekibi" olarak niteleyen takım üyelerini giyecekleri sarı - siyah desenli kostümleri ile fark etmek zor olmayacak gibi.

31 Space Cat

Space Cat © Red Bull

Takımın kedisi Tekir Mercan'dan ilham alınarak hazırlanan uçuş aracı tabii ki bir kedi şeklinde ve takım üyeleri de onun İstanbul semalarındaki süzülüşünü izlemek için sabırsızlanıyorlar. Space Cat'i Ankara'da okuyan öğrenciler oluşturuyor.

32 Star Wheels

Star Wheels © Red Bull

Star Wheels üyeleri kendilerini adrenalin sevdalısı ve hiperaktif olarak nitelendiriyor. Tanışmalarını sağlayan hobilerinden ilham alarak hazırladıkları uçuş makinesi ile en uzağa uçmayı ve "Red Bull kanatlandırır!" sloganını hayata geçirmeyi hedefliyorlar.

33 Suuuus'hi Team

Suuuushi's Team © Red Bull

Sinema, iletişim ve mimarlık mezunu dört kişiden oluşuyor Suuuus'hi Team. Etkinlikte fark yaratmak isteyen, ismini duyanların ve uçuş makinesini görenlerin karnını acıktıracak bir takım. Caddebostan Sahili'nden sushi satan bir yer bulmak mümkün olur mu?

34 Suya Düşen Fikirler

Suya Düşen Fikirler © Red Bull

Bugüne kadar suya düşen tüm fikirleri Red Bull Uçuş Günü'nde bu takım temsil edecek. Denemekten korkmuyorlar, ya rekoru kıracaklar ya da bir fikir daha suya düşecek. Sonuç ne olursa olsun Caddebostan'a en yükseği hedefleyerek gelecekler.

35 The Great Heist

The Great Heist © Red Bull

Tahmin edileceği üzere "La casa de papel" dizisinden ilham alıyor The Great Heist. Uçuş makinelerini bu konsepte göre hazırlayan takım, Türkiye'nin en uzun uçuşunu gerçekleştirmek ve izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatmak istiyor.

36 The Planner Co

The Planner Co © Red Bull

Bir grup iş arkadaşı, fikirlerini toplantıların dışına taşıyıp Caddebostan semalarında sergilemek istiyor. Gün içinde çalışırken birbirlerine en çok gönderdikleri emojilerden oluşturdukları uçuş araçları ile her takım gibi birinciliği hedefliyorlar.

37 Uçan Balinalar

Uçan Balinalar © Red Bull

Balina gibi denizlerin en cüsseli canlılarından biri uçabilir mi? Bu soru Red Bull Uçuş Günü'nde cevaplanacak. Haliç Üniversitesi'nin Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde okuyan öğrenciler, uçuş makineleri için Gojira'nın Flying Whales şarkısından ilham almışlar.

38 Uçan Doktorlar

Uçan Doktorlar © Red Bull

Dört tıp öğrencisi bir araya gelerek son yıllarda hayatın olağan akışını etkileyen pandemiyi ve sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi yansıttıkları bir uçuş makinesi ile Caddebostan Sahili'nde olacaklar. Adrenalin dolu koca bir şırınga her şeyi geride bırakmaya yardımcı olabilir mi?

39 Vecihi

Vecihi Team Ankara Asfaltı © Red Bull

Vecihi'nin macerası Red Bull Uçuş Günü'nde devam edecek. Macerasına kaldığı yerden devam etmek isteyen takım üyeleri reklamcı, muhasebeci ve zabıta komiseri gibi farklı mesleklere sahip. İstanbul semalarında dolaşmak için etkinlik gününü iple çekiyorlar.