Red Bull Uçuş Günü Jürisinden Tavsiyeler: Yağmur Sarıoğlu
Red Bull Uçuş Günü'nün bu seneki jüri üyelerinden Yağmur Sarıoğlu'nun katılımcılara birkaç tavsiyesi var.
Red Bull Uçuş Günü'nde yaratıcılıklarını konuşturacak yarışmacıları değerlendirecek jüri üyelerinden biri de Yağmur Sarıoğlu. 14 Ağustos'ta Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek etkinlikte Yağmur Sarıoğlu'ndan geçer not almak istiyorsan onun verdiği ipuçlarına kulak ver!
Kanat alanı
Uçuş aracınızın kanat alanı ne kadar genişse, kanat açıklığınız ne kadar fazlaysa uçuş aracınızın kaldırma kuvveti daha da artacaktır. Yani daha fazla uçacaksınız!
Malzeme seçimi
Uçuş aracınızı dizayn ederken kullanacağınız ekipmanların ağırlığı önemli. Bu ekipmanlar ne kadar hafifse havada kalma süreniz artaracaktır. Ama şuna da özen gösterin; Caddebostan çok rüzgarlı bir yer, rampadan atlarken Caddebostan rüzgarında savrulmamak için elinizden geleni yapın.
İtiş gücü
İtiş gücünüz ne kadar kuvvetli olursa kat edeceğiniz mesafe de o kadar uzun olacaktır. Aman itiş gücünü artıracağım derken gaza gelip suya düşmeyin!
Pilot
Pilotunuzun iyi dinlenmiş olduğundan emin olun, minimum sekiz saat uyku. Havada bir kuş edasıyla süzülmesini istiyorsanız pilotunuzu tıka basa doyurmayın.