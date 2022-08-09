Red Bull Uçuş Günü Jürisinden Tavsiyeler: Yağmur Sarıoğlu

Uçuş aracınızın kanat alanı ne kadar genişse, kanat açıklığınız ne kadar fazlaysa uçuş aracınızın kaldırma kuvveti daha da artacaktır. Yani daha fazla uçacaksınız!

Uçuş aracınızın kanat alanı ne kadar genişse, kanat açıklığınız ne kadar fazlaysa uçuş aracınızın kaldırma kuvveti daha da artacaktır. Yani daha fazla uçacaksınız!

Uçuş aracınızın kanat alanı ne kadar genişse, kanat açıklığınız ne kadar fazlaysa uçuş aracınızın kaldırma kuvveti daha da artacaktır. Yani daha fazla uçacaksınız!