01 Red Bull Uçuş Günü'ne Takım Olarak Nasıl Başvurulur?

Kemerini bağla ve hayal gücünü serbest bırak çünkü 4 yıl aradan sonra Red Bull Uçuş Günü, 23 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek! Bu yıl "Uçuş Serbest" temasıyla düzenlenen bu dev festivalde, kendi uçuş makinanla rampadan gökyüzüne süzülmek istiyorsan bu heyecan verici yolculuğa dijital dünyadan adım atman gerekiyor.

02 Adım Adım Başvuru Süreci

Maceran, 6 Nisan 2026 saat 15:00'te başlayıp 7 Haziran 2026 saat 15:00'te sona erecek olan başvuru süresi içerisinde www.redbullucusgunu.com adresine girmenle başlıyor. Web sitesinde seni bekleyen ve bir karakter ile uçak seçerek yüksekten uçup rekor kırmaya çalıştığın oyunu oynamak, başvurunun en temel şartı. Oyunu tamamlayıp iletişim formunu doldurduğunda, belirttiğin e-posta adresine bir başvuru formu linki iletilecek. Bu link üzerinden yaratıcılığını konuşturmana yardımcı olacak teknik ipuçları ve kurallar içeren "Uçuş Makinası Tasarım Kılavuzu"nu indirerek projenin detaylarını kurgulamaya başlayabilirsin. Projeni sisteme yüklerken tasarımını destekleyecek fotoğraf ve video gibi materyalleri eklemenin jüriyi etkilemek için büyük bir avantaj olduğunu unutma.

03 Teknik Kurallar ve Tasarım Sınırları

Uçuş makinanı tasarlarken hayallerini sınırlamasan da bazı teknik ölçülere sadık kalman gerekiyor. Makinenin uzunluğu en fazla 8 metre, kanat genişliği en fazla 9 metre ve yüksekliği ise en fazla 3 metre olmalıdır. Pilot dahil toplam ağırlığın 200 kilogramı geçmemesi gereken bu tasarımda sadece çevre dostu ve güvenli malzemeler kullanabilirsin; zira destekleyici metal parçalara veya çevreye zarar verecek maddelere izin verilmiyor. En önemli kural ise makinanın tamamen insan gücüyle çalışması yani motor, pil, yay veya herhangi bir yardımcı kaldırma cihazı kullanman kesinlikle yasak. Pilot dahil toplam 4 kişiden oluşan ( 1 pilot, 3 mürettebat) kemik kadronun her bir üyesi 18 yaşını doldurmuş olmalı ve pilotun yardımsız şekilde 200 metre mesafeyi yüzebildiğinden emin olmalısın.

04 Jürinin Merceği ve Muazzam Ödüller

Başvuru aşamasındaki en iyi 40 kayıt, jüri tarafından yaratıcılık ve uçuş potansiyeline göre belirlenerek finalist ilan edilecek. Bu 40 finalistin yarısının üniversite takımlarından seçilecek olması, öğrenci ekipleri için büyük bir fırsat sunuyor. Etkinlik günü ise jüri; uçuş makinanın yaratıcılığı, takımın performansı ve kat edilen mesafe kriterleri üzerinden puanlama yapacak. Podyumun zirvesine yerleşenleri ise rüya gibi ödüller bekliyor. Birinci olan takım 2027 yılında gerçekleşecek uluslararası Red Bull Uçuş Günü etkinliğine katılım şansı yakalarken ikinci takım Avusturya Salzburg'daki ikonik Red Bull Hangar-7'yi keşfedecek ve üçüncü takım ise Ölüdeniz Babadağ'da tandem yamaç paraşütü ile gökyüzünün tadını çıkaracak. Yerçekimine meydan okumak için şimdiden hazırlıklara başla!

Red Bull Uçuş Günü sadece eğlenceli bir etkinlik değil. Dünya çapında rekorların kırıldığı bir sahne. En uzun uçuş rekoru, 21 Eylül 2013'te Kaliforniya, Long Beach'te 78,6 metre (258 fit) mesafeyle kırıldı. "The Chicken Whisperers" ekibi bu rekoru 110.000 kişilik bir kalabalığın önünde gerçekleştirdi.

Ödüllere ilişkin ulaşım, konaklama ve giriş bileti masrafları Red Bull tarafından karşılanır. Yurt dışı seyahatlerinde pasaport ve vize işlemleri ödül kazananlara aittir ve Red Bull pasaport ve vize işlemlerinden sorumlu tutulamaz.