Red Bull Wing My Room'da Neler Yaşandı?

Yeteneğine güvenen yayıncıların yayın odası hayallerini gerçeğe dönüştürme mottosuyla yola çıkan Red Bull Wing My Room sona erdi. 28 Ekim ile 15 Kasım arasında alınan başvurular sonrasında final için üç katılımcı belirlendi. Pelin "Pqueen" Baynazoğlu 'nun kendi kanalında yaptığı canlı yayında boy gösteren finalistler arasından seçilen Tolga Şenel ise hayallerindeki yayın odası için beklemeye başladı.

Pelin "Pqueen" Baynazoğlu ve Red Bull tasarım ekibi Ankara'da! © Barış Acarlı

Büyük gün gelip çattığında Pelin "Pqueen" Baynazoğlu ve Red Bull tasarım ekibi vakit kaybetmeden yola koyulurken, camda yolumuzu gözleyen Tolga Şenel'in heyecanı yüzünden okunuyordu. Değişim başlamadan önce Pelin ve Tolga hem süreç hem de yayıncılık üzerine sohbet etmeye başladılar. Sohbet sırasında Tolga'nın oyun yayıncılığı serüvenine ilk olarak 2020 yılının Nisan ayında başladığını öğrendik.

Tolga Şenel'in odasının dönüşümden önceki hali... © Barış Acarlı

Sohbetin ardından Tolga'nın bugüne dek yayınlarını gerçekleştirdiği odaya geçildi. Gayet mütevazı bir yayın odasına sahip olan Tolga, hayalindeki yayın odasına dair hayallerini sıralamaya başladı. Sonrasında Tolga’yı uğurlayan Pelin, tasarım ekibinin başındaki Emre Kalem 'i eve davet ederek hem odanın mevcut durumunu değerlendirmesini istedi hem de Tolga’nın hayalindeki oda fikrini kendisine iletti.

Eğer ileride çok çok büyük bir yayıncı olursam imkanı olmayan insanlara destek sağlamak istiyorum demiştim, bu resmen beş sene önceki hayalimin gerçekleşmesi oldu. Pelin "Pqueen" Baynazoğlu

Tolga'nın odasının dönüşümü için çalışmalar başlarken, Pelin ve Tolga ikilisi bilgisayar oyunları dışındaki oyunculuk yeteneklerini sergilemek üzere yola koyuldular. Oyun salonuna vardıktan sonra keyifli bir sohbete koyulan Pelin ve Tolga , bir yandan da bowling, masa hokeyi ve basketbol oynadılar. Yeteri kadar yorulduklarına karar verdiklerinde ise evdeki çalışmalar bitene kadar istirahate çekildiler.

Pelin ve Tolga bilgisayar oyunları dışındaki yeteneklerini konuşturdular. © Barış Acarlı

Oyunlar oynanırken, sohbet edilirken ve yorgunluk atılırken Red Bull tasarım ekibi harıl harıl çalışmaya devam etti. İlk olarak odadaki eşyalar dışarıya çıkarıldı ve boyama işlemine geçildi. Duvarlar istenen renge kavuştuktan sonra masa, koltuk ve kitaplık gibi mobilyalar yerleştirildi, Monster Notebook'un desteğiyle oyuncu ekipmanları yenilendi ve Tolga'nın hayaline uygun olarak son rötuşlar yapıldı.

Yeni bir odayla yeni şeyler yapmak istiyorum ve sesimi çok daha rahat, çok daha gür bir şekilde duyurmak istiyorum. Tolga Şenel

Merakla beklenen an gelip çattığında Pelin ve Tolga bu kez eve doğru yola koyuldular. İkili odaya giriş yaptıklarında ise Tolga'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu . Hayal ettiğinin çok daha ötesinde bir odaya kavuştuğunu dile getiren Tolga, bundan böyle yayınlarına yeni odasından ve yeni Monster Notebook'u ile devam edecek. Red Bull Wing My Room'da olup bitenleri aşağıdaki videodan görebilirsin!