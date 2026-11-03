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80 ülkeden oyuncularla, tek bir hedef: Dünya şampiyonu olmak. Red Bull Wings Cup, EA FC 27 topluluğuna tüm zamanların en büyük turnuvalarından birini sunuyor. “The World’s Game”de taç için küresel bir mücadele. Red Bull Wings Cup’a katılmak istiyorsun ama bunun için rehberliğe mi ihtiyacın var? O zaman doğru yerdesin. Sana her şeyi adım adım açıklayacağız!
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EA FC 27’deki Red Bull Wings Cup’ı açıklıyoruz
Red Bull Wings Cup, EA FC 27’de dünyanın dört bir yanından oyuncuları bir araya getiren küresel bir turnuva! 80 ülkede düzenlenen elemelerde, ülkelerini Dünya Finali’nde temsil edecek en iyi oyuncular belirleniyor. Sen de ülkendeki elemelere iki farklı şekilde katılabilirsin: Evinin konforunda, oyun koltuğundan mücadele edebileceğin çevrimiçi Open League veya üniversite kampüslerinde yüz yüze rekabete katılabileceğin University League. Seçimini yap, yeteneklerini göster ve Dünya Finali’ne uzanan yolculukta yerini al!
İster Open League ister University League üzerinden katıl, Türkiye'deki elemelerde başarılı olursan yolun İstanbul'daki Ulusal Final'e çıkıyor! Burada EA FC 27'nin en iyi oyuncuları, tek bir büyük hedef için karşı karşıya geliyor: Inter Miami'nin Nu Stadium'unda gerçekleşecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmek. Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Lionel Messi'nin gerçek sahada yeteneklerini sergilediği yerde, bu kez sanal sahaların dünya şampiyonu sen olabilirsin!
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Open League: Çevrimiçi oynayarak İstanbul'a git
Open League, EA FC tutkunlarına yeteneklerini gösterme ve Ulusal Final'e yükselme fırsatı sunuyor! PlayStation 5'te Ultimate Team kadronla çevrimiçi mücadeleye katıl, rakiplerini geride bırak ve İstanbul'daki Ulusal Final'e uzanan yolda ilerle. Peki, turnuvaya nasıl katılabilirsin? Bilmen gereken tüm detaylar ve merak ettiğin soruların yanıtları burada!
Red Bull Wings Cup kutusunu al ve ödülleri kap
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University League: Kampüsünü fethet
University League, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini EA FC 27 sahasında buluşturuyor! Ülkenin en iyi üniversiteli oyuncusu olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman yeteneklerini göster, rakiplerini geride bırak ve Ulusal Final'e yükselme şansını yakala!
Farklı üniversite kampüslerinde düzenlenecek turnuvalarda EA FC 27'nin Rush modu ile rekabetin heyecanını yaşayacaksın. Peki, University League'e nasıl katılabilirsin? İşte bilmen gereken tüm detaylar burada!
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Türkiye şampiyonu kim olacak?
Open League ve University League'in en iyi oyuncuları, Türkiye şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. Toplam 16 oyuncunun mücadele edeceği Ulusal Final'de Open League'den 9, University League'den 7 oyuncu ve wildcard hakkı kazanan iki finalist karşı karşıya gelecek. Ancak zirveye yalnızca bir kişi çıkabilecek! Turnuvanın şampiyonu, Ocak 2027'de Miami'de düzenlenmesi planlanan Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.
Eleme aşamasından farklı olarak, Ulusal Final’de 95 modunda oynanacak. Yani: Tüm oyun içi öğeler ve oyuncular aynı değerlere sahip olacak. Herkes için eşit şartlar.
05
Miami çağırıyor: Messi’nin oturma odasındaki Dünya Finali
Her şeyin gelip dayandığı yer: Freedom Park, Miami! Red Bull Wings Cup heyecanı, 2027'nin başlarında Inter Miami'nin stadyumunda düzenlenmesi planlanan Dünya Finali ile zirveye ulaşacak.
Dünyanın dört bir yanından gelen ülke şampiyonları, dünyanın en iyi EA FC 27 oyuncusu olmak için kozlarını paylaşacak. Peki, bu büyük finalde oyuncuları neler bekliyor? Dünya Finali hakkında bilmen gereken tüm detaylar burada!
Red Bull Wings Cup Dünya Finali: SSS
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Red Bull Wings Cup: Maç programına genel bakış
Turnuva Aşaması
Tarih Aralığı
Open League
28 Eylül – 31 Ekim 2026
University League
28 Eylül – 31 Ekim 2026
İstanbul Ulusal Finali
15 Kasım 2026
Miami Dünya Finali
Ocak 2027