Yazar Hakkında Christian Knoth Christian Knoth, eski bir eFootball profesyonelidir. Alman milli takımında forma giymiş, Avrupa şampiyonu olmuş ve ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dünyanın en iyi oyuncularıyla mücadele etmiştir. Chris, uzun yıllardır koçluk yapıyor ve EA FC 27’deki resmi Alman şampiyonası olan Virtual Bundesliga’da e-sporcuları da çalıştırdı. redbull.com ’da Chris, daha iyi bir oyuncu olman için sana eşlik ediyor ve düzenli olarak EA FC 27 ipuçları paylaşıyor.

80 ülkeden oyuncularla, tek bir hedef: Dünya şampiyonu olmak. Red Bull Wings Cup , EA FC 27 topluluğuna tüm zamanların en büyük turnuvalarından birini sunuyor. “The World’s Game”de taç için küresel bir mücadele. Red Bull Wings Cup’a katılmak istiyorsun ama bunun için rehberliğe mi ihtiyacın var? O zaman doğru yerdesin. Sana her şeyi adım adım açıklayacağız!

01 EA FC 27’deki Red Bull Wings Cup’ı açıklıyoruz

Red Bull Wings Cup, EA FC 27’de dünyanın dört bir yanından oyuncuları bir araya getiren küresel bir turnuva! 80 ülkede düzenlenen elemelerde, ülkelerini Dünya Finali’nde temsil edecek en iyi oyuncular belirleniyor. Sen de ülkendeki elemelere iki farklı şekilde katılabilirsin: Evinin konforunda, oyun koltuğundan mücadele edebileceğin çevrimiçi Open League veya üniversite kampüslerinde yüz yüze rekabete katılabileceğin University League. Seçimini yap, yeteneklerini göster ve Dünya Finali’ne uzanan yolculukta yerini al!

İster Open League ister University League üzerinden katıl, Türkiye'deki elemelerde başarılı olursan yolun İstanbul'daki Ulusal Final'e çıkıyor! Burada EA FC 27'nin en iyi oyuncuları, tek bir büyük hedef için karşı karşıya geliyor: Inter Miami'nin Nu Stadium'unda gerçekleşecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmek. Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Lionel Messi'nin gerçek sahada yeteneklerini sergilediği yerde, bu kez sanal sahaların dünya şampiyonu sen olabilirsin!

RB Leipzig, EA FC 27’de de şampiyonluk yarışına giriyor © EA Sports

02 Open League: Çevrimiçi oynayarak İstanbul'a git

Open League, EA FC tutkunlarına yeteneklerini gösterme ve Ulusal Final'e yükselme fırsatı sunuyor! PlayStation 5'te Ultimate Team kadronla çevrimiçi mücadeleye katıl, rakiplerini geride bırak ve İstanbul'daki Ulusal Final'e uzanan yolda ilerle. Peki, turnuvaya nasıl katılabilirsin? Bilmen gereken tüm detaylar ve merak ettiğin soruların yanıtları burada !

Red Bull Wings Cup kutusunu al ve ödülleri kap Red Bull Wings Cup kutusu çıktı! Her kutu satın aldığınızda, EA FC 27'de özel oyun içi ödüller kazanma şansınız olur.

03 University League: Kampüsünü fethet

University League, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini EA FC 27 sahasında buluşturuyor! Ülkenin en iyi üniversiteli oyuncusu olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman yeteneklerini göster, rakiplerini geride bırak ve Ulusal Final'e yükselme şansını yakala!

Farklı üniversite kampüslerinde düzenlenecek turnuvalarda EA FC 27'nin Rush modu ile rekabetin heyecanını yaşayacaksın. Peki, University League'e nasıl katılabilirsin? İşte bilmen gereken tüm detaylar burada !

04 Türkiye şampiyonu kim olacak?

Open League ve University League'in en iyi oyuncuları, Türkiye şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. Toplam 16 oyuncunun mücadele edeceği Ulusal Final'de Open League'den 9, University League'den 7 oyuncu ve wildcard hakkı kazanan iki finalist karşı karşıya gelecek. Ancak zirveye yalnızca bir kişi çıkabilecek! Turnuvanın şampiyonu, Ocak 2027'de Miami'de düzenlenmesi planlanan Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Eleme aşamasından farklı olarak, Ulusal Final’de 95 modunda oynanacak. Yani: Tüm oyun içi öğeler ve oyuncular aynı değerlere sahip olacak. Herkes için eşit şartlar.

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05 Miami çağırıyor: Messi’nin oturma odasındaki Dünya Finali

Her şeyin gelip dayandığı yer: Freedom Park, Miami! Red Bull Wings Cup heyecanı, 2027'nin başlarında Inter Miami'nin stadyumunda düzenlenmesi planlanan Dünya Finali ile zirveye ulaşacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen ülke şampiyonları, dünyanın en iyi EA FC 27 oyuncusu olmak için kozlarını paylaşacak. Peki, bu büyük finalde oyuncuları neler bekliyor? Dünya Finali hakkında bilmen gereken tüm detaylar burada!

Red Bull Wings Cup Dünya Finali: SSS Dünya Finali ne zaman yapılacak? Muhtemelen Ocak 2027’de. Kesin tarih daha sonra açıklanacak. Miami’de program nasıl olacak? 1. günde kayıt ve açılış töreni, 2. günde grup aşaması ve ilk eleme maçları, bunların yanı sıra gerçek futbol mücadeleleri de olacak. 3. günde ise her şey belirlenecek: Çeyrek finaller, yarı finaller, final. Red Bull Wings Cup’ta kim Dünya Şampiyonu olacak? Maçlar nerede oynanacak? Grup aşaması ve ilk eleme maçları, Inter Miami’nin Nu Stadyumu’nda oynanacak. Çeyrek finallerden itibaren işler iyice çılgınlaşacak: Karar turlarının oynanacağı yerler değişecek, ancak son ana kadar gizli kalacak. Bizim görüşümüz: Red Bull Wings Cup şampiyonunun nerede taç giyeceğini asla tahmin edemeyeceksiniz!

06 Red Bull Wings Cup: Maç programına genel bakış

Turnuva Aşaması Tarih Aralığı Open League 28 Eylül – 31 Ekim 2026 University League 28 Eylül – 31 Ekim 2026 İstanbul Ulusal Finali 15 Kasım 2026 Miami Dünya Finali Ocak 2027