Red Bull Winter Edition ile Yapabileceğin Lezzetli Mokteyller
Red Bull Winter Edition'ın eşsiz lezzeti ile müthiş mokteyller yaratabilirsin. Senin için iki özel tarif hazırladık!
Red Bull Winter Edition İncir - Elma ile enfes mokteyller hazırlamak mümkün. Farklı tatlar denemek isteyenler hem kış günlerine hem de yılbaşı akşamına keyif katacak iki moktely tarifini aşağıda bulabilirler. Tarifleri hemen girişteki videodan izleyebilir, aşağıdan ise okuyabilirsin.
01
Tatlı ve Ferah: MR 'Q
Kavun şurubu, lime cordial, yeşil elma dilimleri ve Red Bull Winter Edition İncir - Elma Lezzeti'nin hem tat hem de renk kattığı mokteyl, herkesi yoğun bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.
Malzemeler
- Kavun Şurubu (2 cl)
- Lime Cordial (2 cl)
- Red Bull Winter Edition İncir - Elma Lezzeti
Tarif
- Kavun şurubunu ve lime cordial'ı karıştırın, bol buzla çalkalayıp bardağa aktarın.
- Hazırladığınız karışımı bol buzlu uzun bir bardağa süzgeç yardımıyla dökün.
- Bardak dolana kadar Red Bull Winter Edition İncir - Elma Lezzeti ekleyin ve yeşil elma dilimleri ile süsleyerek servis edin.
02
Elmanın Zencefil ile Ahengi: Ginger & Apple
Yeşil elma şurubu, zencefil şurubu, limon, nane ve Red Bull Winter Edition İncir - Elma Lezzeti'nin zarif birleşiminden ortaya çıkan mokteyl, ferahlığın yanında şekerli dokunuşlar ile dikkat çekiyor.
Malzemeler
- Yeşil Elma Şurubu (1 cl)
- Zencefil Şurubu (1 cl)
- Taze Limon Suyu (4 cl)
- Nane Yaprağı (8 adet)
- Red Bull Winter Edition İncir - Elma Lezzeti
Tarif
- Sırasıyla yeşil elma şurubu, zencefil şurubu, taze limon suyu ve nane yapraklarını ekleyip bol buzla çalkalayın.
- Karışımı süzgeçten geçirerek bol buz eklenmiş bardağa aktarın.
- Red Bull Winter Edition İncir - Elma Lezzeti ekleyip nane yaprakları ile süsleyerek servise hazır hale getirin.