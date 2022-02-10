Red Bull Winter Edition ile Yapabileceğin Lezzetli Mokteyller

Red Bull Winter Edition'ın eşsiz lezzeti hangi mokteyller ile iyi gider, merak ediyor musun? Uzun uzun araştırma yapmana gerek yok, senin için en iyi üç Red Bull Winter Edition mokteylinin tariflerini hazırladık. Listeye göz at ve favori meyvelerini Red Bull Winter Edition'ın eşsiz lezzeti ile buluştur.
Red Bull Winter Edition ve Greyfurt Zindeliği
- 1 ceviz boyutu Zencefil
- 5 cl Greyfurt Suyu
- 2.5 cl Stevia
- Red Bull Winter Edition
Red Bull Winter Edition ve Greyfurt Zindeliği
- Shaker içine Red Bull hariç bütün malzemeler sırası ile eklenip bol buzla çalkalanır.
- Tüm malzemeler buzlu kokteyl bardağına süzgeç yardımı ile süzülür.
- Mokteyl Red Bull Winter Edition nar lezzetiyle tamamlanır.
- Bir dilim greyfurt ile süslenerek servis edilir.
Red Bull Winter Edition ve Turunçgiller
- 1 sap Taze Kekik
- 5 cl Turunç Karışımı
- 1 cl Limonotu Şurubu
- Red Bull Winter Edition
Red Bull Winter Edition ve Turunçgiller
- Shaker içine Red Bull hariç bütün malzemeler sırası ile eklenip bol buzla çalkalanır.
- Tüm malzemeler buzlu kokteyl bardağına süzgeç yardımı ile süzülür.
- Mokteyl Red Bull Winter Edition nar lezzetiyle tamamlanır.
- Bir dilim kuru portakal ile süslenip servis edilir.
Red Bull Winter Edition ve Çilek Lezzeti
- 2 adet Çilek
- 5 cl Limon Suyu
- 2.5 cl Citrus Bergamot Şurubu
- Red Bull Winter Edition
Red Bull Winter Edition ve Çilek Lezzeti
- Shaker içine Red Bull hariç bütün malzemeler sırası ile eklenip bol buzla çalkalanır.
- Tüm malzemeler buzlu kokteyl bardağına süzgeç yardımı ile süzülür.
- Mokteyl Red Bull Winter Edition nar lezzetiyle tamamlanır.
- Bir adet çilek ve bir dilim lime ile süslenip servis edilir.