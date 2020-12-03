Red Bull Winter Edition ile Hazırlayabileceğin Lezzetli Mokteyller
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Red Bull Winter Edition'ın eşsiz lezzeti ile ortaya hangi mokteylleri çıkarabileceğini merak ediyor musun? Senin için iki ayrı tarif hazırladık!
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Red Bull Winter Edition'ın mandalina lezzeti hangi mokteyller ile iyi gider merek ediyor musun? Uzun uzun araştırma yapmana hiç gerek yok. Biz senin için kırmızı ve sarı meyvelerden elde edebileceğin en iyi iki Red Bull Winter Edition mokteylininin tariflerini hazırladık. Hemen aşağıdan listeye göz at ve favori meyvelerini Red Bull Winter Edition'ın eşsiz lezzeti ile buluştur.
1.Tarif:
- 4 cl Limon Suyu
- 4 cl Portakal Suyu
- 2 cl Satsuma Şurubu
- Kuru Limon
- 2 Karpuz Dilim Lime
- Red Bull Winter Edition
Nasıl hazırlanır?
- Shaker içinde
- Red Bull hariç tüm malzemeler eklenip bol buz ile çalkalanır.
- Bol buzlu cocktail bardağına çift süzgeç ile süzülür.
- Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Karpuz dilim lime ve
- kuru limon ile süslenerek servis edilir.
2. Tarif
- 3.5 cl Orman Meyve Püresi
- 3.5 cl Turunç Karışımı
- 1 cl Satsuma Şurubu
- Kuru Kan Portakal
- 2 Karpuz Dilim Lime
- Red Bull Winter Edition
Nasıl hazırlanır?
- Shaker içine sırası ile bütün malzemeler Red Bull Winter Edition hariç eklenip bol buzla çalkalanır.
- Kokteyl bardağına süzülüp Red Bull Winter Edition ile tamamlanır.
- Karpuz dilim lime ve kuru kan portakal ile süslenip servis edilir.