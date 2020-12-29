Yılbaşına Özel Red Bull Winter Edition Tarifleri İçin Doğru Yerdesin

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Her yılbaşı kutlamasının vazgeçilmesi olmaya aday Red Bull Winter Edition mokteyl tarifleri hemen aşağıda.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Dört farklı tarif, dört farklı lezzet... Yeni yıl için geri sayarken Red Bull Winter Edition ile hazırlanan mokteyl tarifleri de yılbaşı masalarındaki yerini almaya hazır.
Frostbite
1 dakika
Frostbite
  • 2 Yaprak Fesleğen
  • 4 cl Blueberry Püresi
  • 3 cl Portakal Suyu
  • 1 cl Lime Suyu
  • Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve sırasıyla 2 Yaprak Fesleğen, 4 cl Blueberry Püresi , 3 cl Portakal Suyu, 1 cl Lime Suyu eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Fesleğen ile süslenerek servis edilir.
Icebreaker
1 dakika
Icebreaker
  • 4 cl Siyah Üzüm Suyu
  • 1 cl Vanilya Şurubu
  • 2 cl Sweet & Sour Sos
  • 2 cl Lime Suyu
  • Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve 4 cl Siyah Üzüm Suyu, 2 cl Sweet&Sour, 1cl Vanilya Şurubu, 2 cl Lime Suyu sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Kuru portakal ile süslenerek servis edilir.
Winter Escape
1 dakika
Winter Escape
  • 2 cl Lime Suyu
  • 3 cl Greyfurt Suyu
  • 3 cl Kırmızı Meyveler Püresi
  • Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve 2 cl Lime Suyu, 3 cl Greyfurt Suyu, 3 cl Kırmızı Meyveler Püresi sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Portakal Kabuğu ile süslenerek servis edilir.
Winter Sun
1 dakika
Winter Sun
  • 4 cl Mandalina Suyu
  • 1 cl Zencefil Suyu
  • 2 cl Lime Suyu
  • Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve 4 cl Mandalina Suyu, 1 cl Zencefil Suyu, 2 cl Lime Suyu sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Taze Nane ile süslenerek servis edilir.