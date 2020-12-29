Yılbaşına Özel Red Bull Winter Edition Tarifleri İçin Doğru Yerdesin
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Her yılbaşı kutlamasının vazgeçilmesi olmaya aday Red Bull Winter Edition mokteyl tarifleri hemen aşağıda.
itibarıyla yayında
Dört farklı tarif, dört farklı lezzet... Yeni yıl için geri sayarken Red Bull Winter Edition ile hazırlanan mokteyl tarifleri de yılbaşı masalarındaki yerini almaya hazır.
Frostbite
Frostbite
- 2 Yaprak Fesleğen
- 4 cl Blueberry Püresi
- 3 cl Portakal Suyu
- 1 cl Lime Suyu
- Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve sırasıyla 2 Yaprak Fesleğen, 4 cl Blueberry Püresi , 3 cl Portakal Suyu, 1 cl Lime Suyu eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Fesleğen ile süslenerek servis edilir.
Icebreaker
Icebreaker
- 4 cl Siyah Üzüm Suyu
- 1 cl Vanilya Şurubu
- 2 cl Sweet & Sour Sos
- 2 cl Lime Suyu
- Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve 4 cl Siyah Üzüm Suyu, 2 cl Sweet&Sour, 1cl Vanilya Şurubu, 2 cl Lime Suyu sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Kuru portakal ile süslenerek servis edilir.
Winter Escape
Winter Escape
- 2 cl Lime Suyu
- 3 cl Greyfurt Suyu
- 3 cl Kırmızı Meyveler Püresi
- Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve 2 cl Lime Suyu, 3 cl Greyfurt Suyu, 3 cl Kırmızı Meyveler Püresi sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Portakal Kabuğu ile süslenerek servis edilir.
Winter Sun
Winter Sun
- 4 cl Mandalina Suyu
- 1 cl Zencefil Suyu
- 2 cl Lime Suyu
- Top up Red Bull Winter Edition
Shaker içine bol buz ve 4 cl Mandalina Suyu, 1 cl Zencefil Suyu, 2 cl Lime Suyu sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Taze Nane ile süslenerek servis edilir.