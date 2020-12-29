Yılbaşına Özel Red Bull Winter Edition Tarifleri İçin Doğru Yerdesin

Dört farklı tarif, dört farklı lezzet... Yeni yıl için geri sayarken Red Bull Winter Edition ile hazırlanan mokteyl tarifleri de yılbaşı masalarındaki yerini almaya hazır.

Frostbite

Frostbite

2 Yaprak Fesleğen

4 cl Blueberry Püresi

3 cl Portakal Suyu

1 cl Lime Suyu

Top up Red Bull Winter Edition

Shaker içine bol buz ve sırasıyla 2 Yaprak Fesleğen, 4 cl Blueberry Püresi , 3 cl Portakal Suyu, 1 cl Lime Suyu eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Fesleğen ile süslenerek servis edilir.

Icebreaker

Icebreaker

4 cl Siyah Üzüm Suyu

1 cl Vanilya Şurubu

2 cl Sweet & Sour Sos

2 cl Lime Suyu

Top up Red Bull Winter Edition

Shaker içine bol buz ve 4 cl Siyah Üzüm Suyu, 2 cl Sweet&Sour, 1cl Vanilya Şurubu, 2 cl Lime Suyu sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Kuru portakal ile süslenerek servis edilir.

Winter Escape

Winter Escape

2 cl Lime Suyu

3 cl Greyfurt Suyu

3 cl Kırmızı Meyveler Püresi

Top up Red Bull Winter Edition

Shaker içine bol buz ve 2 cl Lime Suyu, 3 cl Greyfurt Suyu, 3 cl Kırmızı Meyveler Püresi sırasıyla eklenir ve iyice çalkalanır. Bol buzlu kokteyl bardağına çift süzgeç ile süzülür. Red Bull Winter Edition ile tamamlanır. Portakal Kabuğu ile süslenerek servis edilir.

Winter Sun

Winter Sun

4 cl Mandalina Suyu

1 cl Zencefil Suyu

2 cl Lime Suyu

Top up Red Bull Winter Edition