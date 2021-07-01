Christian Maurer Red Bull X-Alps'i 7. Kez Kazandı!

Red Bull X-Alps'in son üç veya dört edisyonu için sporcular, izleyenler ve yarış yetkilileri arasındaki sohbet konusu büyük ölçüde aynıydı: Bu yıl bir sporcu sonunda Christian 'Chrigel' Maurer'i yenilgiye uğratabilecek mi? Eğer bu sorunun cevabı evet ise o kişi kim olacak? Ve bunu nasıl başaracak?

Ancak birincisine olumlu bir cevap vermeden ikinci soruyu sormamız anlamsız. Yeni bir rota ve birkaç yeni kural, oyun alanını biraz daha zor hâle getirirken Maurer'i caydırmak pek kolay olmadı. Rakiplerinin her zamankinden daha fazla mücadele verdiği zorlu bir savaşın ardından, Maurer, bugüne kadarki en etkileyici galibiyetlerinden birini elde etti ve arkasında üç günlük uzun uçuşlarla Zell am See'de bitiş çizgisini geçti.

Maurer için kutlama zamanı © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

Aslında, yarışın başlarında rekabet biraz daha şiddetli görünüyordu. Gerçekten de Maurer ilk iki günde, sıralama tablosunun ilk 10 basamağının ikinci yarısında bir noktadaydı. O sıralarda tüm gözler, yakın zamanda Red Bull X-Alps'e benzer bir uçuş etkinliğinde Chrigel'i yenen Maxime Pinot'taydı. Gaisberg'deki başlangıçtan Wagrain'deki ve daha sonra Chiemgau'daki ikinci dönüm noktasına kadar, lider grup sıkı bir şekilde yoluna devam etti. Ancak 2. günün sonunda Maurer, önce onu geride bıraktı sonra günün ilerleyen saatlerindeki stratejik bir hamleyle yarışın ilk liderliğini aldı.

Sonraki birkaç gün boyunca Maurer, Interlaken yakınlarındaki kendi topraklarına girdiğinde, Maxime Pinot, Patrick Von Känel ve Benoït Outters gibi pilotların hepsi kendilerini grubun yakınında veya önünde buldu, ancak altı kez kazanan Maurer asla pozisyonundan feragat etmedi. 6. ve 7. günlerde, iki bölünmeden önce yani Pinot güneye, Maurer kuzeye gitmeden önce, Pinot ile yan yana hareket ettiler ve İsviçreli pilot, yüzlerce kilometre kazanarak açıkça doğru seçimi yaptığını gösterdi.

Simon Oberrauner ikinciliği aldı © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Nihayetinde, Maurer'i bu kadar iyi bir pilot yapan nokta, havadaki stratejisi ve becerisi. İnanılmaz derecede tehlikeli bir arazide havalanabilmesine izin veren de yer işleme becerilerine sahip tam bir pilot olması. Diğer birçok pilotun sürüş yapamayacağı güçlü rüzgarlarda ve zorlu koşullarda uçmaya istekli. Ve daha önce de kanıtladığı gibi çok hızlı.

Maurer, Alplerin üzerine yükseliyor © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

8. gündeki drama, sadece Maurer'in yarışı ne kadar hızlı bitirdiğiyle ilgiliydi. Zell Am See'deki bitiş çizgisine süzülmek için zamanında Schmittenhöhe'deki son dönüş noktasını geçmesi gerekiyordu. 100 km'den daha uzakta olmasına rağmen, Hohe Tauern Ulusal Parkı'nın güney tarafında kesinlikle kalkış yapılmayan, yalnızca acil iniş bölgesi olan son dönüş noktasına saatler kala inerek yedinci zaferini ilan etti.

Bu zaferin arkasında neler olduğuna gelince... Böyle bir yarışa girecek iradeye sahipseniz, birinciliğe ulaşılamasa bile bitirecek iradeye de sahipsiniz demektir. Yedi sporcu yarışı tamamlayamadı. 21 sporcu sahada kaldı. Yarışı tamamlamak için hâlâ geç değil. Cuma günü saat 11.30'a kadar Zell am See'deki bitiş çizgisine gidip yarışı bitirmeleri için süreleri var. Her bir sporcunun elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmesi gerekiyor.

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