Red Bull X-Alps'te Macera Devam Ediyor

Red Bull X-Alps 'te 9. gün geride kalırken daha önce 6 kez bu yarışı kazanan Chrigel Maurer , en yakın rakibinin 130 kilometre önünde finişe gelerek yarıştan zaferle ayrılan isim oldu.

Dün yaklaşık 400 kilometre uçtuktan sonra, 8 gün, 6 saat, 30 dakikalık bir sürede Zell am See'deki bitiş çizgisine ulaşmayı başaran şampiyon böylece etkileyici bir performansla yeni bir zafere imza attı. Yarışta podyum mücadelesi ise geri kalan günlerde devam edecek. Şu an için podyumu zorlayan 4 isim bulunuyor.

Red Bull X-Alps 2021'in Önceki Günlerinde Neler Olmuştu?

Dağlar ve hava durumu hakkında fikri olan herhangi biri, Red Bull X-Alps yarışmacılarının arka arkaya güzel havalarla buluşma şansının çok zayıf olduğunu söyleyebilirdi.

Mücadele başladıktan birkaç gün sonra, şiddetli bir hava sistemi Kuzey Alpler'e taşınarak beraberinde yağmur, rüzgar ve hatta golf topu büyüklüğünde dolu getirdi. Yarış parkurundakiler için bu, planlarda ani değişiklikler anlamına geliyordu. Tabii ki bazen yarışlarına tutunmak, bazen de sadece güvenlik için bu değişiklikleri yaptılar. 21 yaşındaki Avusturyalı Tommy Friedrich, biraz uyumak için dağdaki bir telesiyej istasyonuna sığınmak zorunda kaldı. Isınmak içinse yamaç paraşütüne sarılmak durumundaydı.

Sporcular, destekçilerini şemsiye satın almak için yerel süpermarketlere gönderdiler. Zira hareket ederken onları kuru tutmak için benzeri bir malzeme gerekiyordu. Onlar, en geleneksel olanı tercih ettiler.

Son birkaç gündür bu görüntü birkaç defa yaşandı © Adi Geisegger/Red Bull Content Pool

Pek çoğunuzun aklındaki soruya cevap verelim: Yağmur yağarken yamaç paraşütü yapmak mümkün mü? Cevap: Mümkün. Ama bu genel olarak çok iyi bir fikir değil. Hafif yağmurda uçmak mümkün. Ancak çok güvenli olduğunu söylemek zor. Bu koşullarda kanatlar, çok fazla performans kaybeder ve kumaş suyu emdiği için ağırlaşır ve kullanımı çok zorlaşır. En kötü senaryoda, yağmur damlacıklarının bir golf topunun üzerindeki çukurlar gibi çalıştığı ve hava akışını planörden ayırarak kaldırma kuvvetini önemli ölçüde azalttığı 'akış ayrımı' adı verilen olay yaşanır.

Çalkantılı veya sert rüzgar, yolculuğu oldukça sarsıntılı hale getirebilir. Paul Guschlbauer, bunu ilk elden deneyimledi ve ardından bir fırtına onu uçuşun tam ortasında yakaladı. Oldukça korkmuş bir şekilde inmek zorunda kaldı ki normalde kolay korkan biri değildir. Aaron Durogati içinse bu, saatte 15 km hızla geriye doğru uçarak inmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Soğuk, ıslak ve rüzgarlı koşulda yerden kalkmak zor © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Ancak kimse Fransız çaylak Laurie Genovese'den daha fazla zorlanmadı. Çünkü yağmurda aşağı uçarken tam olarak yukarıda bahsettiğimiz olayı yaşadı: Akış ayrımı.

Yamaç paraşütünde acil bir inişle karşı karşıya kaldığınızda genellikle iki seçeneğiniz olur. Ya elektrik hatları (şaka) ya da ağaçlar. Spoiler: Her zaman ağaçların peşinden git. Genovese yedek paraşütünü fırlattı ve kendini (güvenli bir şekilde) yerden yaklaşık 15m yükseklikteki ağaçlara güvenli bir şekilde dolaştırdı. Ekibi gelip onu kesmeye gelene kadar orada birkaç saat ağaçlarda asılı kaldı. Planörünü kurutup tamir ettikten sonra, gerçek Red Bull X-Alps ruhuyla dağdaki yürüyüşüne geri döndü.

Christian Maurer, havaya rağmen kontrol noktasında hâlâ gülümsüyor. © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Önümüzdeki günler neler getirecek? Pekala, şimdiden biraz daha iyi bir hava görüyoruz. İsviçre'ye doğru giderken mavi gökyüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Christian 'Chrigel' Maurer artık kendi arka bahçesinde. Patrick von Kaenel ve Maxime Pinot ile arasındaki mesafeyi biraz da olsa açmayı başardı. Maurer'in hassas ve cüretkar uçuşu heyecanını korumaya devam ediyor ve zafere en yakın isim de tabii ki o. Ancak yine de her şey olabilir. Daha yarışın yarısı bile sona ermedi ve kesin olan bir şey varsa o da şu: Bu zaten bir maceraydı ve yolda daha yaşanacak çok macera var...

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