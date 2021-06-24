Red Bull X-Alps'te Neler Oluyor?

Red Bull X-Alps 'in hem katılımcılar, hem de izleyiciler için neden bu kadar büyüleyici olduğunu anlamak hiç de zor değil. Aslında konsept oldukça basit, A noktasından B noktasına yürümek, tırmanmak ve uçmak gerekiyor ancak işin lojistiği bu kadar basit değil.

İnsanoğlunun herhangi bir motor gücü kullanmadan saatlerce havada kalabilmesi gerçekten inanılmaz. Yarışın bitiş noktasına ulaşmak için stratejiyi ve yeteneği bir araya getirmek gerekiyor ancak önce birkaç konuyu açıklığa kavuşturalım:

Yamaç paraşütçüleri, gün içinde artan hava sıcaklığı sayesinde dönüş manevralarıyla dikey olarak tırmanışa geçebilirler.

Gerekli mesafeyi kat edebilmeleri için uygun bir hızda süzülmeleri gerekir.

Süzülmek aynı zamanda inişe geçmek demek ve bu noktada iyi bir süzülme oranı tutturmak önemli. Günümüzde yetenekli bir pilot 1:10 oranına ulaşmalıdır ki bu da 100 metre irtifa kaybında 1 kilometre mesafe gidilmesi anlamına geliyor.

Paul Guschlbauer saatlerce havada süzülüyor © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Tüm bu detaylar ışığında hedefine en hızlı şekilde ulaşmak isteyen bir Red Bull X-Alps katılımcısı, hava durumu ve coğrafi koşullar gibi bir dizi faktörü göz önünde bulundurmalıdır. Genel olarak A noktasından B noktasına havadan gitmek en hızlı çözümdür, haliyle bir yamaç paraşütçüsü dağları yürüyerek aşmak yerine güneşin vurduğu ve termal kaldırma gücü oluşturduğu yöne doğru yol alabilir. Sabahın erken saatlerinde yükselen güneş sayesinde doğuya bakan yamaçlar ısınır ve termikler oluşturur. Bunu sırasıyla güneydoğu, güney ve güneybatı takip eder, gün sona ererken de batıya geçiş başlar.

Güney Fransa'nın Rhone bölgesindeki geniş vadiler, pilotların bol bol VMG (Velocity Made Good) yapmasına imkan tanıyarak adeta bir yamaç paraşütü süper otoyolu oluşturur. Buna rağmen Red Bull X-Alps'te hiçbir şey sanıldığı kadar kolay değildir ve dönüş yapılması gereken noktalar burayı tam anlamıyla kullanmaya izin vermez.

Mevcut şartlar pilotları dağ sırtlarından ve sıradağlar üzerinden yol almaya itse de bir öğleden sonra fırtınası arazinin soğumasına ve termal kaldırma gücünün yok olmasına neden olur. Böylece gidilebilecek en hızlı rota çabucak değişebilir ve yapılan tüm planlar mahvolabilir. Yamaç paraşütünde kelimenin tam anlamıyla satrançtaki gibi değişkenler söz konusudur ve her taşın oluşturduğu boşluk irili ufaklı termikler yaratabilir.

Red Bull X-Alps önemli kısımlarından biri de yürüyüş © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

Kulağa gerçek bir macera gibi geliyor, değil mi? Tabii ki öyle ama işler eskiden çok daha zordu.

Red Bull X-Alps insan gücüne dayalı olsa da fazlasıyla modern bir yarış. Teknolojinin son nimetlerinden yararlanmaktan çekinilmiyor ve yarışın büyük bölümü GPS üniteleri, dijital haritalar ve hava durumu verileri toplayan araçlar ile geçiliyor. Peki neden? Cevap oldukça basit: Daha güvenli bir yarış ortamı oluşturmak. Buna rağmen risklerle dolu bir süreç söz konusu. 2007 yılında ilk yarışına katılan Tom de Dorlodot, o yıllarda bugünkü gibi tabletlerin ve güçlü GPS sistemlerinin olmadığını söylüyor. Kağıt haritalar, hava durumu raporlarının takip edildiği radyolar ve sık sık kayboluş...

"O yıllarda yere iniş yaptığımda, beraber yürüyebilmek için 5 kilometre arkamda olanların da iniş yapmalarını beklerdim. Günümüzde yarış daha profesyonel ve daha hızlı gerçekleşiyor." diyor ve şöyle devam ediyor: "Düzenlenen ilk Red Bull X-Alps yarışlarında sporcular iki haftaya yakın bir süre, gece - gündüz demeden mücadele ediyorlardı. Son yıllarda ise yarışlar yedi gün gibi kısa bir sürede bitiyor. Bu yılki yarış için de herkesin bir tahmini var ancak her şey hava durumuna bağlı."

Christian Maurer gökyüzündeki yolculuğuna devam ediyor © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Peki farklı stratejler nasıl sonuçlar doğuruyor? Altı kez şampiyon olan Christian 'Chrigel' Maurer, ikinci günün sonunda önceki liderin 20 kilometre önüne geçebilmek için akşamın geç saatlerinde termal bir uçuş gerçekleştirdi. Liderliğini koruyabilecek mi? Bu sorunun cevabını sadece rüzgar verebilir.