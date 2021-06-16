Red Bull X-Alps 2021'de Bizi Neler Bekliyor?

Red Bull X-Alps elit bir macera yarışı. Aynı zamanda uçma becerileri ve fiziksel dayanıklılık için benzersiz bir test. Katılan kadın ve erkeklerin çoğu için de kazanmaya dair pek de umut olmayan bir mücadele...

12 gün boyunca, bu olağanüstü hazırlıklı sporcu grubu, irtifa için dağlara tırmanacak, mesafeyi takip etmek için saatlerce yamaç paraşütü yapacak ve neredeyse kesinlikle inişte kaybettiklerini görecekler... On yılı aşkın süredir böyle devam ediyor.

Aralarında 61 yaşındaki Japon atlet Kaoru Ogisawa'nın da bulunduğu bu birinci sınıf pilotları, dayanıklılık koşucularını ve dağcıları başka bir acıyı yaşamaya motive eden nedir?

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Bazıları elbette, İsviçre şampiyonu Chrigel Maurer'in en sonunda kanatlarını kırmak, onu geçmek ya da en azından onu sonuna kadar zorlamayı hayal ediyor olabilir. Ancak birçokları için cazibe daha basit, daha saf ve daha bağımlılık yapan bir şey. Bunu, Amerikalı Gavin McClurg'a sorabilirsin.

“Yarış boyunca arka arkaya coşku dalgalarını hissediyorsun” diye açıklıyor McClurg ve ekliyor: "Tırmanıyorsun, yola devam ediyorsun ve tamamen başka bir zamana geçiyorsun. Kendini kelebek gibi hissediyorsun."

McClurg, 2015'te yarışı bitiren ilk Amerikalı oldu ve hiçbir zaman sekizinci sıradan daha büyük başarı elde edemedi.

McClurg, yarışı bitiren ilk Amerikalıydı. © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

McClurg için, podyumun geçmiş yarışlarda uzak bir hayal olarak kaldığını söylemek muhtemelen yanlış olmaz ama asıl soru şu ki, neden 2021'de tekrar denemesin?

“Şüphesiz absürt miktarda acı hissetsem de, akıl almaz bir eğitim, zaman, özveri, masraf, risk ve bu çılgınlığa katılmak için gereken hayatta önemli olan herhangi bir şeyden toptan vazgeçmekten bahsetmiyorum bile... Tekrar ve tekrar deneyeceğim. Bu son derece eğlenceli.

"Birçok keşif gezisi yaptım, ancak rekabeti, yoğunluğu ve kaygıyı eklediğinizde, hepsi gerçekten müthiş güzel ve zaman zaman oldukça acı verici bir deneyime dönüşüyor. Hayatımda seni o yere götüren başka hiçbir şey yok. Pek çok insan bunu deneyimlemedi ama deneyimlediğinde bağımlılık yaptığını görecek."

Chikyong Ha, Red Bull X-Alps 2019'dan elenmekten kurtulmaya çalışıyor © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Yarış detayları

Red Bull X-Alps 2003 yılında doğdu ve o zamandan beri iki yılda bir yapılıyor. Güzelliği basitliğinde. Sporcuların, her iki yılda bir değişen bir dizi sabit dönüş noktası aracılığıyla yaya veya yamaç paraşütü uçuşuyla Alpler'de yarışmak için 12 günleri oluyor. Sporcular ya yürüyüş yaparlar, ya yamaç paraşütçülerini sırt çantasında taşırlar ya da o yamaç paraşütü kanadıyla yollarına devam ederler...

Yarışın düz çizgi mesafesi genellikle 1.000 km civarındadır, ancak sporcular genellikle bunun iki katını yapar. Sonunda, yüzlerce kilometre yürümeleri alışılmadık bir durum değil. Çok fazla kazanç için değil, çok fazla acı için... İstatistiksel olarak, sporcuların sadece yüzde 20'si yarışı bitiriyor.

Sporcular arasında bir söz vardır: "Havada harcanan her kilometre, yerde olmayan bir kilometredir." Tüm gün yürüyerek bir saat içinde uçabilirler, bu yüzden doğal olarak uçmaya devam etmek için her şeyi yapacaklardır ve sadece hava çok kötü olduğunda uçmanın imkansız olduğu yerde mesafe kat edeceklerdir.

Kinga Masztalerz © Honza Zak/Red Bull Content Pool

Oyun alanı

Red Bull X-Alps, erkeklerin ve kadınların birlikte yarıştığı bir yarıştır. Kadın sporcular, dayanıklılık konusunda erkekler kadar güçlü olduklarını gösterdiler. 2021 kadrosundaki üç kadın da son derece yetenekli pilotlar. İsviçreli Yael Margelisch bir yamaç paraşütüyle 500 km uçtu, bunu sadece bir avuç pilot başardı. Bu arada Fransız Laurie Genovese, 2017'de yamaç paraşütü dünya kupası süper finalini kazandığında genel klasmanda altıncı oldu. Üçüncüsü Yeni Zelandalı Kinga Masztalerz. İkinci kez yarışıyor ve neden geri döndüğünü açıklıyor.

“Yamaç paraşütü sihirli bir halı gibidir. Yüzlerce kilometre boyunca havada dağlarda özgürce hareket eden bir kuş olmaya en yakın olanıdır. Benim için de tabii ki en güzel duygudur. İşe yarayıp yaramayacağını bilmediğim dağlarda bir hat seçmek, sonra onu çekip buzulların ve yüksek dağların üzerinden süzülmek, aksi halde gezmesi günler olmasa da saatler sürer. Bu gerçek özgürlük.”

Tom de Dorlodot, 2007'den beri Red Bull X-Alps'in her edisyonunda yarıştı. © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

2021, 10. baskı ve yıllar içinde bir maceradan son derece rekabetçi ve hızlı tempolu bir yarışa dönüştü. Belçikalı atlet Tom de Dorlodot, 2007'den beri her Red Bull X-Alps'te yer aldı. Etkinliğin hayatının en yoğun iki haftası olduğunu söylüyor.

“Olimpiyat Oyunlarına gitmiş sporcularla konuştuğunuzda, hepsi aynı şeyi söylüyor: çok yoğun ve kendinizi çok canlı hissediyorsunuz. Böyle bir yarış sırasında günlerce dolu dolu oluyor ve fazla uyuyamıyorsunuz. Bu gerçekten sınırları zorlamak.

De Dorlodot ilk kez farklı bir yarışta 2007 yılında yarıştı. Kağıt haritalar, akıllı telefonlar ve sınırlı GPS teknolojisi ile sporcular düzenli olarak dağlarda kaybolurlardı. De Dorlodot, İtalya'da stratejisinin İtalyan sporcuyu takip etmek olduğunu ve Avusturya'da Avusturyalı adamı takip etmek olduğunu hatırlıyor. Başka bir rakibin 5 km önüne inerse, birlikte gidebilmeleri için onları yakalamalarını bekleyebilir.

“Hız farklıydı” diyor. “800 km yol yapıyorduk. Şimdi daha çok 1.250 km gibi ve bunu aynı günlerde yapıyoruz. Yarış o zamandan beri maceradan son derece rekabetçi bir yarışa dönüştü.”

Maurer yine Red Bull X-Alps'te kutlama yapıyor © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Altı kez şampiyon olan Chrigel "The Eagle" Maurer ile tanışın

Maurer 2009'da ilk kez yarıştığında, herkesinkinden yüzde 50 daha hafif bir çantayla ve bilgi tablolarıyla geldi. Hazırlığı ve profesyonelliği, yarışı arka arkaya altı kez kazanmasının en büyük nedeni. Ancak Cross Country dergisinin editörü Ed Ewing'in dediğine göre diğer neden, onun havada asılı kalabiliyor olması.

Maurer'in takip etmenin heyecan verici olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Eğer büyük dağ snowboard sporcularını veya kayakçılarını izlerseniz, onların bu devasa 1.500m kuzey cephesinden aşağıya doğru aktığını, en zarif çizgiden aşağı sıçradığını göreceksiniz ve Chrigel Alpler'deki manzara boyunca böyle devam ediyor. Termalleri kullanarak gökyüzüne tırmanıyor ve sonra sırtlar boyunca koşuyor. Yaptığı her şey verimli.”

Maxime Pinot, Maurer'deki farkı kapatmaya çalışıyor © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Peki bu sefer Kartal'ı kim tehdit edebilir?

Fransız Maxime Pinot 2019'da ikinci oldu, ancak deneyimi aynı zamanda meydan okuyanlar için de dikkat çeken bir hikâye. Dördüncü güne İsviçre şampiyonu ile birlikte başladı. Öğle yemeği vakti geldiğinde, İsviçre Davos'taki dönüm noktasına indiğinde bir saat gerideydi. Kartal daha sonra 'sihirli hamlesini' yaptı. Yüksek bir noktaya yürümek yerine, şehrin sadece birkaç yüz metre yukarısındaki bir yamaçtan uçmayı denedi. Ardından sonraki dört saat boyunca uçtu ve Titlis'in zirvesi olan bir sonraki Dönüş Noktasına (3.238 m) 100 km'den fazla havada kalarak ulaştı. Fırtına vurmadan hemen önce zirvenin yamaçlarına indi. Pinot o kadar şanslı değildi. Fırtına onu vadiye inmeye zorladı ve 2.500 metrelik bir yürüyüşle zor yoldan çıktıktan sonra ertesi gün öğle yemeğine kadar zirveye ulaşamadı. Sonunda ulaştığında bitkin ve mahzun görünüyordu. "Zor bir sabah oldu," dedi.

Buna karşılık, Maurer bir önceki akşam karaya çıktığında zinde ve rahatlamış görünüyordu. Bernese Alpleri manzaralı bir platformda parmaklıkların önünde durdu ve dağ denizi inceledi. Fırtına geldi ve gitti. Sonra Maurer sakince eşyalarını aldı ve kanatlarını bir kez daha Alp krallığına açtı...

Kartal havadaydı ve en yakın rakibi dağın eteğindeydi. Bir daha kimse yanına yaklaşamayacaktı.