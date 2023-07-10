Red Bull Yağlı Direk'te Neler Oldu?

, önceki senelerin aksine bu yıl 8 Temmuz'da gerçekleştirildi. Normalde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe bu yıl Trabzon'daki Ganita Limanı ev sahipliği yaptı.

Her yıl katılımcılara ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan ve 2021 yılından itibaren “Red Bull Yağlı Direk” olarak gerçekleştirilen etkinlikte bu yıl 46 katılımcı mücadele etti. Hepsinin tek hedefi bir hedefi vardı, o da gres yağına bulanmış direğin ucundaki bayrağı kapmak.