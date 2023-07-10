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Red Bull Yağlı Direk'te Neler Oldu?
8 Temmuz'da Trabzon'daki Ganita Limanı'nın ev sahipliği yaptığı Red Bull Yağlı Direk etkinliği eğlenceye ve kıyasıya rekabete sahne oldu.
Türkiye'de “ekstrem spor” deyince akla gelen ilk etkinliklerden Red Bull Yağlı Direk, önceki senelerin aksine bu yıl 8 Temmuz'da gerçekleştirildi. Normalde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe bu yıl Trabzon'daki Ganita Limanı ev sahipliği yaptı.
Her yıl katılımcılara ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan ve 2021 yılından itibaren “Red Bull Yağlı Direk” olarak gerçekleştirilen etkinlikte bu yıl 46 katılımcı mücadele etti. Hepsinin tek hedefi bir hedefi vardı, o da gres yağına bulanmış direğin ucundaki bayrağı kapmak.
40 derecelik bir açıyla kurulan ve 12 metre uzunluğundaki direk üstünde gerçekleşen bayrak kapma mücadelesi üç saate yakın sürdü. Zorlu ve eğlenceli geçen saatler sonunda beşinci turda bayrağı almayı başaran Özkan Yağız, Red Bull Yağlı Direk’in bu yılki kazananı oldu.
Özkan Yağız etkinlik sonrasında duygularını şöyle dile getirdi: “Kazandığım için çok mutluyum. Bugün burada gerçekten hem çok eğlendik hem de güzel arkadaşlıklar kurduk. Hedefim keyifli vakit geçirmekti. Bunun yanında bayrağı kapmış olmak da eğlencenin ekstrası oldu.”