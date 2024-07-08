Red Bull Yağlı Direk'te Neler Oldu?

’e bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların hedefi, yağla kaplı bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak. 7 Temmuz’da Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşen etkinliğin kazananı ise

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem katılımcılara hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Red Bull Yağlı Direk’te birbirinden iddialı katılımcılar Türk bayrağını kapmak için sıraya girdiler. Direk üstünde doğru adımlara atarak en uç noktaya kadar ilerlemek oldukça zor bir görev olsa da bayrağı almayı başaran Zafer Ayyıldız etkinliğin kazananı oldu. Zafer Ayyıldız’a ödülünü, kupasını ve madalyasını Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler takdim etti.