2024
© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk'te Neler Oldu?

7 Temmuz'da İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Şişecam Fabrikası İskelesi’nin ev sahipliği yaptığı Red Bull Yağlı Direk etkinliği eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne oldu.
Yazar: Red Bull
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Red Bull Yağlı Direk

Türkiyeİstanbul Beykoz Sahili, Eski Şişe ve Cam Fabrikası, Türkiye
Etkinlik Hakkında Bilgi
Yıllardır birbirinden renkli ve eğlenceli anların yaşandığı Red Bull Yağlı Direk’e bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların hedefi, yağla kaplı bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak. 7 Temmuz’da Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Şişecam Fabrikası İskelesi’nde gerçekleşen etkinliğin kazananı ise Zafer Ayyıldız oldu.
2024

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

2024

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

2024

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

2024

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Red Bull Yağlı Direk

© Nuri Yılmazer

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem katılımcılara hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Red Bull Yağlı Direk’te birbirinden iddialı katılımcılar Türk bayrağını kapmak için sıraya girdiler. Direk üstünde doğru adımlara atarak en uç noktaya kadar ilerlemek oldukça zor bir görev olsa da bayrağı almayı başaran Zafer Ayyıldız etkinliğin kazananı oldu. Zafer Ayyıldız’a ödülünü, kupasını ve madalyasını Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler takdim etti.

Bu haberin içinde

Red Bull Yağlı Direk

Türkiyeİstanbul Beykoz Sahili, Eski Şişe ve Cam Fabrikası, Türkiye
Etkinlik Hakkında Bilgi