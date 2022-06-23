Red Bull Yağlı Direk'ten Akıllara Kazınan En Eğlenceli Anlar

Kimi açılardan yılın en eğlenceli etkinliği olmaya aday Red Bull Yağlı Direk geri dönüyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, yağlı bir direğin üzerinde ayakta kalmaya ve en uçtaki bayrağı kapmaya çalışıyorlar. Düşünmesi bile eğlenceli bu aksiyon dolu etkinliğin en eğlenceli detaylarını senin için derledik. Şansını denemek istiyorsan yağlı direğin kurulu olduğu noktaları öğrenmek ve kayıt olmak için etkinlik sayfası nı ziyaret etmeyi unutma!

Yağlı direk özenle yağlanır

Etkinliğin merkezinde yer alan direk, yıllarını bu işe vermiş usta eller tarafından hazırlanır. O eller bilirler ki gres yağını direğin her yerine eşit ve yeterli miktarda sürmek, katılımcıları serin sulara düşürmek için çok önemlidir. Haliyle bu işlemi severek ve eğlenerek gerçekleştirirler.

Katılımcılar direğe umutla bakarlar

Tüm katılımcılar için amaç belli, amaç ortak, amaç zorlu ama bir o kadar da eğlenceli. Etkinlik saati yaklaşırken herkes gözüne yağlı direği ve direğin ucundaki bayrağı kestirir. Başarıda da, başarısızlıkta da eğlenmek mecburi. Yeter ki yağlı direğin ruhu tüm bedenlerde hissedilsin!

Doğru şekilde düşmeyi bilmek gerek

Etkinlik sadece katılımcılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli olmalı. Evet, amaç direğin sonuna kadar gidebilmek ama gidemiyorsan da düşmeyi bilmen gerek. Aksi takdirde ağızları açık bırakan, insanların gülmemek için kendilerini zor tuttukları sahneler ortaya çıkabilir!

Yağlı direği ayak oyunlarıyla yenemezsin!

Genel kanı hızlı ve çevik olanın direğin ucuna ulaşabileceği ve bayrağı kapabileceği yönünde. Ancak kimi zaman farklı bir yol izlemek isteyen ve dengesine güvenen katılımcılar da çıkmıyor değil. Onların bilmedikleri şey ise yağlı direği "ayak oyunları" ile yenemeyecekleri...

Serin suların tadını çıkar

Takvimler 1 Temmuz'u gösteriyor, yaz mevsiminin ortası, hava muhtemel sımsıcak. Hal böyleyken yağlı direkten kaymak kötü bir fikir olmasa gerek. Düştüm diye üzülme, serin suların tadını çıkar, derinlere dal, dilediğin gibi yüz. Elbette ki direğin altında durmamak koşuluyla!

Zafere uzanmak herkesin hayali

Başarmak zor ama imkansız değil, bayrağı bir ucundan yakalayacak kadar yol alabildiysen öne atıl, bayrağı kap ve zafere uzan! O andan itibaren zafer coşkusu tüm iskeleye yayılacak, herkes seni kutlamak için merdivenin başında toplanacak. Anın tadını çıkarmaya bak!

Yüzme vakti!

Herkes şansını dener, etkinlik biter ve eğlencenin son durağı iskeleden toplu atlayış ile serin sular olur. Kazanan, kaybeden herkes günün yorgunluğunu atmak için yüzmeye başlar. Bundan sonra yapılacak olan tek şey gelecek yılki etkinlik için takvimin sayfalarını çevirmek...