Red Bull Yağlı Direk'e Katılman İçin 5 Sebep

Red Bull Yağlı Direk heyecanı her yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yaşanıyor. Birbirinden iddialı katılımcılar bayrağa ve zafere ulaşmak için, izleyiciler ise eğlenceli vakit geçirmek için iskeleleri dolduruyorlar. İşte Red Bull Yağlı Direk'e katılman için beş sebep!

Tarihin parçası ol

Red Bull Yağlı Direk © Nuri Yiğit

Yağlı direğe katılmak seni sadece bir günlük eğlencenin değil, aynı zamanda bir tarihin parçası haline getirir. Çok çok uzun yıllardır düzenlenen ve gelenekselleşen bu etkinliğe katılarak sen de tarih sayfalarındaki yerini alabilirsin.

İddianı ortaya koy

Rekabetin dorukta olduğu Red Bull Yağlı Direk'te sen de zafere ulaşmak isteyeceksin. Unutma ki karşında en az senin kadar iddialı katılımcılar var ve hepsinin amacı ortak; düşmeden direğin sonuna ulaşmak ve bayrağı kapmak.

Halkın sevgisini kazan

Eğer iddianı performansına yansıtabilirsen yağlı direğin ucundaki bayrağı kapan sen olabilirsin. Zafere ulaştığın anda etkinliği izlemeye gelen halk başarını coşkuyla kutlayacak ve başarından dolayı seni sevgiyle kucaklayacak!

Denizin tadını çıkar

Etkinliğe katılan, başarılı olan ya da olmayan herkes günün sonunda kendini serin sulara bırakmakta özgür. Yorgunluğunu atmak ve günü serin sularda noktalamak istiyorsan sen de kendini suya bırak ve herkesle beraber kulaç at!

Eğlenceye katıl

Red Bull Yağlı Direk © Sedat Çolak

Red Bull Yağlı Direk'te eğlencenin parçası olmak için katılımcı olmana, direğin üstüne çıkmana ve sırılsıklam olmana gerek yok. Geçmişte olduğu gibi bugün de izleyici olarak iskele çevresinde yerini alabilir ve eğlenceye katılabilirsin.