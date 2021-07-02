Red Bull Yağlı Direk'te Kazananlar Belli Oldu

'nın en dikkat çeken ve en eğlenceli anlarına sahne oldu. Trabzon ve Alanya olmak üzere iki şehirde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, iskeleye 40 derecelik açıyla yerleştirilen 12 metrelik direğin ucundaki Türk bayrağını kapmak için büyük çaba sarf ettiler.

Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Yağlı Direk etkinliği bu yıl Trabzon'daki Faroz Limanı ve Alanya'daki İskele Meydanı 'nda gerçekleştirildi. Bu imkansız görevde birçok katılımcı tüm çabalarına rağmen bayrağa ulaşamadan serin sularla buluşurken, Trabzon'da Yunus Emre Kul ve Alanya'da ise Mehmet Şanlı mutlu sona ulaşan isimler oldu.

Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Yağlı Direk etkinliği bu yıl Trabzon'daki Faroz Limanı ve Alanya'daki İskele Meydanı 'nda gerçekleştirildi. Bu imkansız görevde birçok katılımcı tüm çabalarına rağmen bayrağa ulaşamadan serin sularla buluşurken, Trabzon'da Yunus Emre Kul ve Alanya'da ise Mehmet Şanlı mutlu sona ulaşan isimler oldu.