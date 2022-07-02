Red Bull Yağlı Direk'te Kazananlar Belli Oldu

Gelenek ile eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na bir kez daha renk kattı.

Gelenek ile eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na bir kez daha renk kattı.

Gelenek ile eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na bir kez daha renk kattı.