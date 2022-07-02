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Macera
Red Bull Yağlı Direk'te Kazananlar Belli Oldu
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda üç farklı kentte düzenlenen etkinliklerde eğlence ve rekabet bir aradaydı.
Gelenek ile eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na bir kez daha renk kattı.
2021 yılından itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen etkinliğe üç farklı kent ev sahipliği yaptı. Trabzon, Çanakkale ve Alanya’da adrenalin ve tutkuyu bir araya getiren yarışmada katılımcılar 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştılar.
Hem rekabet hem de eğlencenin tavan yaptığı yarışlarda üç farklı şehirden üç farklı birinci çıktı.
Etkinliğin Trabzon ayağı Faroz Limanı’nda gerçekleştirildi. İzleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Karadeniz’deki mücadelede Halil İbrahim Şal birinci oldu.
Alanya’da İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen Red Bull Yağlı Direk’te mutlu sona ulaşan isim Okan Koca olurken, Çanakkale’de ise Nedim Evreşe birinciliği elde etti.