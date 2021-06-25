Red Bull Dünyasından Yaz Filmleri

Yazın her anını yakalamak ve tadını doyasıya çıkarmak için, Red Bull Summer Edition bu yaz karpuz lezzetiyle geliyor. Bu lezzetin tadını doyasıya çıkarabilmen için Red Bull dünyasından en güzel su sporları filmlerini senin için derledik.

Uncharted Waters: Wayne Lynch'in Hikayesi

Uncharted Waters

Kaliforniya’dan uzakta, sörfün merkez üssünde, sörf sporunu kökten değiştirecek bir çocuk yaşıyordu. Bir karşı kültür kahramanı olan Avustralyalı sörfçü Wayne Lynch kısa sörf tahtası devriminin öncüsü oldu. Wayne Lynch'in Hikayesi'ni Red Bull TV'de Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Chapter One

Chapter One

Macera, mücadele... Rüzgarla uçmanın tarif edilemez zevki. En iyi uçurtma sörfçülerinin her birinin bu spora başlama nedenleri farklı olsa da ortak amaçları bu sporun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak. Chapter One, en iyileri buluşturuyor. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Follow the Wind: Jerrie van de Kop Rüzgarın Peşinde

Follow the Wind

Jerrie van de Kop, Hint Okyanusu ile Kilimanjaro Dağı arasında kalan coğrafyada, bölgedeki ekolojik tehditler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bunun içinde en iyi bildiği şeye yani uçurtma sörfüne başvuruyor. Yolculuğuna rüzgar hareketlerini takip ederek devam eden Jerrie'nin hikayesini Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.

Niagara'yı Fethetmek!

Niagara'yı Fethetmek!

Niagara Şelalesi’ni geçmenin hayalini kuran profesyonel kanocu Rafa Ortiz için her şey planladığı gibi gitmiyor. Ortiz sonunda bu işi akışına bırakması gerektiğini fark ediyor. Bu sıra dışı belgeseli Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.

No Contest - Jeffreys Bay

Jeffreys Bay 2018

Grant “Twiggy” Baker ve Cheron Kraak gibi sörfün büyük isimleri dünyanın en iyi dalga kırılmalarının yaşandığı Güney Afrika’daki Jeffreys Körfezi'nde.

Onlar, dalgaların üstünde dans etmenin heyecanı üzerine sohbet ederken izleyenler de unutulmaz görüntülere şahit oluyor. No Contest serisinin Jeffreys Bay bölümünü Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.