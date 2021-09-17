Red Bull'un Yer Çekimine Meydan Okuyan Projeleri

Stratosferden yeryüzüne atlamak... Gösteri uçağıyla yüzlerce metre uzunluğundaki tünelden geçmek... Yer çekimsiz ortamda pit stop yapmak... Her biri birbirinden zorlu ve imkansız görülen ancak Red Bull dünyasında gerçeğe dönüşen projeler. Birçok kişinin gerçekleştiğini görene dek hayal etmekte dahi zorlanacağı ve yer çekimine meydan okuyan Red Bull projelerini senin için sıraladık.

01 Tunnel Pass

İtalyan yarış ve gösteri pilotu Dario Costa 'nın 4 Eylül 2021 tarihindeki uçuş gösterisi nefesleri kesti. Zivko Edge 540 V2 model uçağıyla Çatalca Tünelleri'nde gerçekleştirdiği uçuşta 1,730 metrelik tüneli kusursuz bir biçimde geçen Costa, " Bir Uçakla Geçilen En Uzun Tünel " rekorunun sahibi olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.

Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

02 Zero Gravity Pit Stop

Formula 1'de pit stop denince akla gelen ilk takım Aston Martin Red Bull Racing'dir. An itibariyle en hızlı pit stop rekorunu 1.82 saniye ile elinde bulunduran pit ekibi, şansını bir kez de gökyüzünde denedi. Bir kozmonot eğitim uçağıyla yer çekiminin sıfırlanacağı noktaya kadar yükselen ekip, pit stop'u 20 saniyeden daha kısa sürede tamamladı.

Zero-G: Aston Martin Red Bull Racing'den Dünya Dışı Bir Pit Stop

03 Red Bull Stratos

Avusturyalı paraşütçü ve yüksek atlamacı Felix Baumgartner , 14 Ekim 2012 tarihinde bir hayali gerçeğe dönüştürmek için göğe yükseldi. ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen Red Bull Stratos kapsamında helyum balonuyla 38 bin 700 metreye kadar yükselen Felix, adeta uzaydan yaptığı atlayışıyla 1342.8 kilometre hıza ulaştı ve birçok rekor kırdı.

İmkansız Görev Tamamlandı!

04 Red Bull Barnstorming

Birbirlerine sadece birkaç metre mesafede uçan iki uçak aynı anda aynı hangara giriş yapabilir mi? Tabii ki! Uzun yıllar beraber uçan Paul Bonhomme ve Steve Jones ikilisi, Galler'in Llanbedr Havaalanı'ndaki hangara saatte 300 kilometre hızla girerek müthiş görüntüler ortaya çıkardılar. Üstelik geçiş sırasında yerden sadece bir metre yüksekteydiler.

Red Bull Barnstorming

05 Game of A.I.R.

İnsan ile uçak arasında gerçekleşen müthiş bir kapışma! Paraşütle atlama dünya şampiyonu Maja Kuczyńska ve ünlü pilot Łukasz Czepiela , yerden 3.000 metre yükseklikte düelloya tutuştu. Yapmaları gereken ise birbirlerinin sergiledikleri öne takla ve benzeri numaraları taklit ederek puan kazanmak. Gökyüzündeki bu düellonun kazananı kim oldu dersiniz?

Game of AIR

06 Yer Çekimsiz Ortamda Dans

Paraşütle atlama dünya şampiyonu Maja Kuczyńska 'nın uçaklara meydan okumak dışında yaptığı gösteriler de mevcut. Bunlardan birinde ona bir diğer paraşütçü Kyra Poh eşlik etti. İkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan ve 10 metrelik genişliği, 32 metrelik yüksekliği ile dünyanın en büyük kapalı rüzgar tünelinde müthiş bir dans gösterisine imza attılar.

Yer Çekimsiz Ortamda Dans