Red Bull Dünyasından Yılbaşı'nda İzlenecek Eğlenceli İçerikler

Dolu dolu bir yıl geride kalıyor ve yeni bir yıl başlıyor. Yılbaşını kalabalık partilerde kutlamak yerine ekran başında keyifli bir şeyler izlemek istiyorsan, Red Bull dünyasından filmler ve programlar seni bekliyor. İşte yeni yıla girerken izleyebileceğin içerikler...

Good Game Show Yılbaşı Özel

Enis Kirazoğlu'nun sunduğu Good Game Show'un yılbaşı özel bölümüne Batuhan Bozkan, Orhun Kayaalp, Tunca Arslan ve Ataberk Palacıoğlu konuk oldu. Bu bölümde yine herkesin oyun dünyasına dair bilgileri sınanırken eğlenceli anlar yaşandı.

Rap Trivia

Red Bull Miksteyp'te rap dünyasının ünlü isimlerini karşı karşıya getiren Rap Trivia'nın bu bölümünde bu kez taraflardan biri oyunculardan oluşuyordu. Heja'nın sunduğu programda Murda ve Pango ikilisinin karşısında Mesut Can Tomay ve Ali Biçim ikilisi yer aldı.

Legend Has It

Kayak efsaneleri, ilginç ve olağanüstü olayların yaşandığı hikayelerle doludur. Teton Gravity Research, 28 yıldır en iyi sporcuları sergileyerek kendi efsanevi hikayelerini ortaya çıkarıyor. Ve bu macera da en sonunda mükemmel bir belgesele dönüştü.

1 saat 12 dakika Legend Has It Teton Gravity Research 28 yıldır dünyayı dolaşıyor ve bu arada efsaneler yaratıyor.

Fairy Flight

Fransız sporcu Valentin Delluc, bir sıcak hava balonundan paraşütü ile müthiş bir maceraya daldı. Delluc 2.600 metre yüksekliğindeki balondan kendini boşluğa bıraktı ve ardından Uçhisar Kalesi, Kızıl Vadi, Aşk Vadisi, Zelve gibi noktalar arasında yol aldı.

21 dakika Bir Kapadokya Macerası: Fairy Flight Speedflying yıldızı Valentin Delluc sıcak hava balonundan atlayıp Kapadokya semalarında yolculuğa çıktı.