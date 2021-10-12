Yepyeni Bir Podcast Serisine Kulak Ver: Red Bull Yol Arkadaşım

Yepyeni bir podcast serisi ya da bir diğer deyişle yeni bir yol arkadaşı... Bu podcast serisi yolculuklarda sana yarenlik ediyor ve enerji seviyesini hiç azaltmadan keyifli anlar vadediyor. Red Bull Yol Arkadaşım ile yola çıkmaya hazır mısın?
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde, iki haftada bir yayınlanacak yedi bölümlük bu podcast serisinin sürücü koltuğunda İsmail Türküsev yer alıyor ve yan koltuğundaki ünlü konuklarıyla yola koyuluyor. Bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.
Serinin ilk bölümünde, İsmail Türküsev'e Formula 1'in sesi Serhan Acar yol arkadaşı oluyor. Favori yol filmlerinden konu açılıyor, İstanbul-İzmir yolculukları için güzergah tercihlerine değiniliyor ve "Hakkinen mi, Schumacher mi?" gibi çok daha derin konulara giriliyor.
Serinin ilk bölümünde konuk Serhan Acar! Hemen aşağıdan dinleyebilirsin!
Serhan Acar Kimdir?
Formula 1 spikeri Serhan Acar, 1979 yılında Bursa'da doğdu. 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2013 yılları arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nda Sportif Direktör - Genel Sekreter, 2013-2020 yılları arasında LAMP 83 Aydınlatma'da Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalıştı. 2021 yılında Genel Sekreter olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na geri döndü. Formula 1 Türkiye Grand Prix’inde sekiz sene boyunca direktör vekilliği görevini yürüttü. 2005 yılından bu yana sırasıyla CNN Türk, TRT, Smart Spor, Lig TV, Tivibu ve S Sport kanallarındaki Formula 1 canlı yayınlarında spikerlik yaptı; halen S Sport bünyesinde bu görevi yürütüyor ve haftalık canlı yarış programı yapıyor. Ayrıca Socrates Dergi Youtube kanalında ve Radyospor'da haftalık yarış programları yapmaya devam ediyor. Evli ve bir çocuk babası olan Serhan Acar, İngilizce biliyor.