Yepyeni Bir Podcast Serisine Kulak Ver: Red Bull Yol Arkadaşım

Yepyeni bir podcast serisi ya da bir diğer deyişle yeni bir yol arkadaşı... Bu podcast serisi yolculuklarda sana yarenlik ediyor ve enerji seviyesini hiç azaltmadan keyifli anlar vadediyor.

yer alıyor ve yan koltuğundaki ünlü konuklarıyla yola koyuluyor. Bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde, iki haftada bir yayınlanacak yedi bölümlük bu podcast serisinin sürücü koltuğunda İsmail Türküsev yer alıyor ve yan koltuğundaki ünlü konuklarıyla yola koyuluyor. Bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde, iki haftada bir yayınlanacak yedi bölümlük bu podcast serisinin sürücü koltuğunda İsmail Türküsev yer alıyor ve yan koltuğundaki ünlü konuklarıyla yola koyuluyor. Bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Serinin ilk bölümünde, İsmail Türküsev'e Formula 1'in sesi Serhan Acar yol arkadaşı oluyor. Favori yol filmlerinden konu açılıyor, İstanbul-İzmir yolculukları için güzergah tercihlerine değiniliyor ve "Hakkinen mi, Schumacher mi?" gibi çok daha derin konulara giriliyor.

Serinin ilk bölümünde, İsmail Türküsev'e Formula 1'in sesi Serhan Acar yol arkadaşı oluyor. Favori yol filmlerinden konu açılıyor, İstanbul-İzmir yolculukları için güzergah tercihlerine değiniliyor ve "Hakkinen mi, Schumacher mi?" gibi çok daha derin konulara giriliyor.

Serinin ilk bölümünde, İsmail Türküsev'e Formula 1'in sesi Serhan Acar yol arkadaşı oluyor. Favori yol filmlerinden konu açılıyor, İstanbul-İzmir yolculukları için güzergah tercihlerine değiniliyor ve "Hakkinen mi, Schumacher mi?" gibi çok daha derin konulara giriliyor.