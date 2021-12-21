En Uzun Geceye Özel Bir Podcast: Biz Evde Yokuz

Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı, müzisyen Can Bonomo'yu ve basketbol yorumcusu Kaan Kural'ı konuk eden İsmail Türküsev, bu kez 21 Aralık'a yani en uzun geceye özel bir podcast ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor. 2014'te açtıkları gezi blogları

Biz Evde Yokuz

ile büyük ilgi gören ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanında maceraya atılan

Duygu Şar

ve

Bilgehan Çelik

son 2 yıllarının nasıl geçtiğini, yolculukları içinde unutamadıkları en uzun geceyi, gün batımlarını, favori rotalarını İsmail Türküsev ile paylaşıyor. Bu özel bölümü hemen aşağıdan dinleyebilirsin.