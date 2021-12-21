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Seyahat
En Uzun Geceye Özel Bir Podcast: Biz Evde Yokuz
Red Bull Yol Arkadaşım'da bu kez en uzun geceye özel konuklarımız var: Biz Evde Yokuz. Duygu Şar ve Bilgehan Çelik, İsmail Türküsev ile koyu bir sohbete dalıyor. Şimdi dinle!
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk bu kez özel bir bölüm ile devam ediyor.
Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.
Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı, müzisyen Can Bonomo'yu ve basketbol yorumcusu Kaan Kural'ı konuk eden İsmail Türküsev, bu kez 21 Aralık'a yani en uzun geceye özel bir podcast ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor. 2014'te açtıkları gezi blogları Biz Evde Yokuz ile büyük ilgi gören ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanında maceraya atılan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik son 2 yıllarının nasıl geçtiğini, yolculukları içinde unutamadıkları en uzun geceyi, gün batımlarını, favori rotalarını İsmail Türküsev ile paylaşıyor. Bu özel bölümü hemen aşağıdan dinleyebilirsin.