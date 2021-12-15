Red Bull Yol Arkadaşım'ın Beşinci Bölümünde Konuğumuz: Hande Baladın

'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev 'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev 'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Serinin önceki bölümlerinde Serhan Acar, Can Bonomo, Kaan Kural ve Paptırcem Sena gibi sevilen isimleri konuk eden İsmail Türküsev, bu kez milli voleybolcu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Olimpiyat köyü deneyiminin, milli takımdaki altı yıllık DJ kariyerinin ve deplasman yolculuklarının konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.

Serinin önceki bölümlerinde Serhan Acar, Can Bonomo, Kaan Kural ve Paptırcem Sena gibi sevilen isimleri konuk eden İsmail Türküsev, bu kez milli voleybolcu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Olimpiyat köyü deneyiminin, milli takımdaki altı yıllık DJ kariyerinin ve deplasman yolculuklarının konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.

Serinin önceki bölümlerinde Serhan Acar, Can Bonomo, Kaan Kural ve Paptırcem Sena gibi sevilen isimleri konuk eden İsmail Türküsev, bu kez milli voleybolcu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Olimpiyat köyü deneyiminin, milli takımdaki altı yıllık DJ kariyerinin ve deplasman yolculuklarının konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.