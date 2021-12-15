Red Bull Yol Arkadaşım'ın Beşinci Bölümünde Konuğumuz: Hande Baladın

Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan yedi bölümlük podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk devam ediyor.
Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.
Serinin önceki bölümlerinde Serhan Acar, Can Bonomo, Kaan Kural ve Paptırcem Sena gibi sevilen isimleri konuk eden İsmail Türküsev, bu kez milli voleybolcu ve Red Bull sporcusu Hande Baladın ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Olimpiyat köyü deneyiminin, milli takımdaki altı yıllık DJ kariyerinin ve deplasman yolculuklarının konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.
Hande Baladın kimdir?
Hande Baladın, 1 Eylül 1997'de Kütahya'da dünyaya geldi. Eczacıbaşı Dynavit altyapısında yetişen ve A takıma kadar yükselen Baladın, bugüne kadar hem kulüp hem de milli takım seviyesinde sayısız başarı kazandı. Kulüp kariyerinde 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu gibi başarılar elde eden Baladın, 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda "en iyi blok yapan oyuncu" ve 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda ise hem "en değerli oyuncu" hem de "en iyi smaçör" seçilmişti.