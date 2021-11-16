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Seyahat
Red Bull Yol Arkadaşım'ın Üçüncü Bölümünde Konuğumuz: Kaan Kural
Başarılı basketbol yorumcusu ile gelenekselleşen Las Vegas seyahatlerinden, NBA'den ve daha birçok şeyden söz ettik. Şimdi dinle!
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan yedi bölümlük podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk devam ediyor.
Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.
Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı ve müzisyen Can Bonomo'yu konuk eden İsmail Türküsev, bu kez basketbol yorumcusu Kaan Kural ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. NBA'in yanı sıra Kaan Kural'ın geleneksel Las Vegas seyahatlerinin de konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.
Kaan Kural Kimdir?
Kaan Kural, 2 Şubat 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Kural'ın Fast Break dergisinde başlayan basketbol yorumculuğu kariyeri ilerleyen yıllarda NBA Stüdyo ile çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağladı. Kural'ın basketbol sevdasını anlattığı "Hastasıyım Bu Oyunun" adlı bir de kitabı bulunmaktadır. Oyunlara da fazlasıyla meraklı olan Kural, uzun yıllardır League of Legends yorumculuğu yapmaktadır.