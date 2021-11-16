Red Bull Yol Arkadaşım'ın Üçüncü Bölümünde Konuğumuz: Kaan Kural

'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev 'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev 'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.

Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı ve müzisyen Can Bonomo'yu konuk eden İsmail Türküsev, bu kez basketbol yorumcusu

Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı ve müzisyen Can Bonomo'yu konuk eden İsmail Türküsev, bu kez basketbol yorumcusu Kaan Kural ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. NBA'in yanı sıra Kaan Kural'ın geleneksel Las Vegas seyahatlerinin de konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.

Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı ve müzisyen Can Bonomo'yu konuk eden İsmail Türküsev, bu kez basketbol yorumcusu Kaan Kural ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. NBA'in yanı sıra Kaan Kural'ın geleneksel Las Vegas seyahatlerinin de konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.