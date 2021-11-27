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Seyahat
Red Bull Yol Arkadaşım'ın Dördüncü Bölümünde Konuğumuz: Paptırcem Sena
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan yedi bölümlük podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk devam ediyor.
Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde hazırlanan yedi bölümlük podcast serisi Red Bull Yol Arkadaşım'da yolculuk devam ediyor.
Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.
Serinin önceki bölümlerinde Formula 1'in sesi Serhan Acar'ı, müzisyen Can Bonomo'yu ve basketbol yorumcusu Kaan Kural'ı konuk eden İsmail Türküsev, bu kez müzisyen Paptırcem Sena ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yolculuk tercihlerinin, "interrail" alışkanlıklarının ve hızlı internetin öneminin konuşulduğu keyifli sohbeti hemen aşağıdan dinleyebilirsin.