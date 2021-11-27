Red Bull Yol Arkadaşım'ın Dördüncü Bölümünde Konuğumuz: Paptırcem Sena

Sürücü koltuğunda İsmail Türküsev 'in, yan koltuğundaki ise ünlü konukların yer aldığı bu podcast'te bambaşka rotalar belirleniyor ve zorlu yol ayrımları tecrübe ediliyor. Şarkıların ve filmlerin ilham verdiği bu yepyeni yolculukta enerji seviyesi hiç düşmüyor.